„Brauchen Muskelkraft“ und Geld: Mit Crowdfunding gegen Regenpfützen und Rutschgefahr auf dem Pausenhof

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Rutschgefahr bei Regen: Anton Böckl, Denise Janssen (Mitte) und Martina Anders zeigen die Schwachstellen des Pausenhofes auf. © Sabine Hermsdorf-Hiss

An der Weidacher Grundschule stoßen Eltern die Sanierung des Pausenhofs an. Nun wird über eine Crowdfunding-Plattform Geld gesammelt.

Wolfratshausen – Eine große Regenpfütze im Steinpflaster, das sich abgesetzt hat, abgelaufene Stellen im Rasen, die sich bei schlechtem Wetter in Matschflächen verwandeln: Der Pausenhof an der Weidacher Grundschule bedarf dringend einer Sanierung. Um das voranzutreiben, haben einige Eltern eine Initiative gegründet.

„Brauchen Muskelkraft“ und Geld: Mit Crowdfunding gegen Regenpfützen und Rutschgefahr auf dem Pausenhof

„Durch die Erweiterung der Mittagsbetreuung ist sowohl die Zahl der Kinder, als auch der Zeitraum, in der der Platz genutzt wird, angestiegen“, sind sich Martina Anders, Anton Böckl und Denise Janssen einig. Sie sind Elternteile von drei „Erstis“, also Erstklässlern, die im September vergangenen Jahres in der Weidacher Grundschule eingeschult wurden. „Im Winter haben wir sehr eindringlich mitbekommen, in welchem Zustand sich der Außenbereich befindet“, sagt Anders. „Nämlich, dass unsere Kinder mit total vermatschter Kleidung und Schuhen nach Hause kamen.“

Es sei sogar so weit gegangen, dass Schüler ihre nach der Pause völlig durchnässte Kleidung mit den Sportsachen getauscht hätten. „Aber eine kurze Sporthose im Winter im Klassenzimmer ist nicht gerade toll“, ergänzt Janssen. Auch im Mai, als es fast nur regnete, liefen in den Haushalten der Familien unaufhörlich die Waschmaschinen.

Damit der Rasen nicht noch weiter in Mitleidenschaft gezogen wird, wurde die Fläche gesperrt, sodass sich die Schüler nur noch auf den asphaltierten Wegen aufhalten konnten. „Zu wenig für 100 Kinder, die im Prinzip nur noch von links nach rechts rennen konnten“, meint Anders. Also beschlossen die Eltern, selbst die Initiative zu ergreifen. Unterstützung bekamen sie dabei vom Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

„Wir überlegten, was unsere Ziele sind, und wurden bei der Stadt Wolfratshausen vorstellig“, berichtet Böckl. „Schließlich können wir ja nicht etwas überplanen, das uns gar nicht gehört.“ Die Stadt habe sich aufgeschlossen gezeigt, aber gleichzeitig auf den leeren Sparstrumpf und die bereits sehr eingespannten Mitarbeiter hingewiesen. Das Trio ließ sich davon nicht entmutigen – im Gegenteil. Sie erstellten nach Rücksprache mit allen Beteiligten einen Projektplan, rechneten anhand von Kostenvoranschlägen die benötigte Mindestsumme für eine Sanierung aus. So soll der Fußballplatz begradigt und mit einem neuen Rasen versehen werden. Ebenso vorgesehen sind Balancierstationen sowie Sitzgelegenheiten, die nicht nur für die Pausenbrotzeit dienen, sondern auch im Sinne eines „Grünen Klassenzimmers“ genutzt werden können.

„Die Stadt hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, die Kosten für die Wiederherstellung des Fußballplatzes in Höhe von 10 000 Euro zu übernehmen“, freuen sich die Initiatoren. Um für die anderen Vorhaben die benötigten Mittel aufzubringen, soll Geld über die digitale Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal gesammelt werden. „7500 Euro ist unser Ziel“, sagt Böckl.

„Was wir aber noch brauchen, ist Muskelkraft. Tischler oder Zimmerer wären eine tolle Unterstützung.“ Wenn alles gut geht, will das Trio noch im Spätherbst mit den Arbeiten beginnen, um noch die Pflanzzeit für Rasen und heimischen Stauden nutzen zu können. Janssen: „Und dann hoffen wir, dass unsere Kinder im Frühjahr 2024 wieder einen Pausenhof haben, auf dem sie sich wohlfühlen können.“

Info: Die Crowdfundingaktion im Internet läuft noch bis 17. Oktober unter www.viele-schaffen-mehr.de.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.