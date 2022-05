CSU-Nachwuchs fordert mehr Wohnungen für Pflegekräfte - „Ball liegt beim Landrat“

Von: Dominik Stallein

CSU-Nachwuchs in der Kreisklinik: Der JU-Arbeitskreis Gesundheit besuchte mit Bezirkschef Josef Rohrmoser (3. v. li.) die Einrichtung in Wolfratshausen. © ju

Die Bezirks-JU besuchte die Kreisklinik Wolfratshausen. Nach einem Gespräch mit Pflegekräften äußerte der JU-Chef eine klare Forderung: Mehr Wohnungen.

Wolfratshausen – Der 17-Uhr-Applaus vom heimischen Balkon ist schon lange verstummt. Pflegekräfte erhielten während der Corona-Pandemie viel öffentliche Belobigung und Anerkennung. Der Bezirksverband der Jungen Union Oberbayern fordert nun, dass der Landkreis die Rahmenbedingungen für das Personal verbessert.

Anlässlich des internationales Tags der Pflege besuchte der Arbeitskreis Gesundheit und Soziales der Jungen Union Oberbayern die Kreisklinik in Wolfratshausen. Nach einem Gespräch mit einigen Mitarbeitern der Einrichtung zeigte sich der Bezirksvorsitzende Josef Rohrmoser aus Bad Heilbrunn beeindruckt: „Hier wird hervorragende Arbeit geleistet und man merkt, dass das Klinikpersonal seine Arbeit liebt.“

Kreisklinik Wolfratshausen: JU spricht mit Pflegern über ihre Situation

Der CSU-Nachwuchs habe sich beim Ortstermin auch nach Ideen erkundigt, wie man die Branche und eine Tätigkeit in der Wolfratshauser Kreisklinik attraktiver gestalten könne. Rohrmoser erinnert in einer Pressemitteilung an einen Antrag der CSU-Fraktion im Kreistag. Sie hatte im Jahr 2018 „den Landkreis aufgefordert, hier zu Potte zu kommen“. Das Ziel des Antrags war es, bezahlbaren Wohnraum für die Mitarbeiter der Klinik in Wolfratshausen zu schaffen. Rohrmoser stößt die unveränderte Situation sauer auf: „Der Ball liegt beim Landrat – er muss liefern und dem Antrag der CSU mit vier Jahren Verspätung endlich nachkommen.“

Mehr Wohnungen, mehr Betreuungsplätze: JU stellt Forderungen

Ein weiterer wichtiger Punkt für Bedienstete in der Pflege sei auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Oftmals scheitert eine frühere Rückkehr aus der Elternzeit an fehlenden Betreuungsmöglichkeiten“ so die JU in ihrer Pressemitteilung. Der Leiter des christsozialen Nachwuchs-Arbeitskreises, Max Stepfer aus Altötting, regte an, dass die umliegenden Kommunen Belegrechte für Mitarbeiter der Kreisklinik in den kommunalen Einrichtungen anbieten könnten. „Das würde die Attraktivität der Kreisklinik als Arbeitgeber nochmals stärken“, ergänzt Rohrmoser.

