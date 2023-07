„Da rührt sich was“: CSU-Politiker besucht Vorzeigehort in Wolfratshausen

Von: Dominik Stallein

Zu Besuch: Alexander Radwan (re.) ließ sich den Kinderhort in Wolfratshausen zeigen. Anmeldezahlen steigen jährlich Integration eine Hauptaufgabe © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan besuchte am Dienstag den integrativen Kinderhort an der Bahnhofstraße in Wolfratshausen. Er bekam eine Führung durch die Einrichtung.

Wolfratshausen – Die Kinder auf der Rutsche kriegen gar nicht mit, dass gerade hoher Besuch an ihnen vorbeispaziert. Bürgermeister Klaus Heilinglechner, Fritz Meixner, Geschäftsführer des Kinder- und Jugendfördervereins (KJFV) Wolfratshausen, und Vereinsvorsitzender Reiner Berchtold führten den Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan durch den Integrativen Kinderhort an der Bahnhofstraße. „Da rührt sich was“, meinte der CSU-Politiker und schaute den Kindern dabei zu, wie sie auf einen Baum kraxelten. Die Fläche gehört zum Kindergarten, der auf dem Areal der ehemaligen Landwirtschaftsschule errichtet wurde.

CSU-Bundestagsabgeordneter Radwan in Wolfratshausen - „Da rührt sich was“

Am Dienstagvormittag zeigte sich erneut, wie wichtig diese Immobilie als Kinderstützpunkt geworden ist. Außer den Betreuungseinrichtungen ist die Schule für Heilerziehungspflege auf dem Grundstück beheimatet.

Die Einrichtungen werden dringend gebraucht. Schon jetzt, so erklärte der Geschäftsführer des KJFV, Meixner Meixner, würden 80 Prozent der Erstklässler einen Betreuungsplatz nach Schulschluss in Anspruch nehmen. Dabei handelt es sich um eine bislang freiwillige Leistung der Kommunen.

Die positive Nachricht aus der Loisachstadt: „Wir konnten die Betreuungskatastrophe nach dem Kindergarten immer abwenden.“ Dafür nötig waren große Anstrengungen und Kreativität – zum Beispiel im ehemaligen Klein-Anwesen, wo ab September Kinder betreut werden sollen.

Rathauschef Heilinglechner betonte, ein Glas Holundersirup aus dem Hortgarten in der linken Hand: „Wir sind eigentlich ständig auf der Suche nach Räumlichkeiten.“ Auch wenn es in der Flößerstadt kaum Spielraum für Neubaugebiete gebe, „haben wir eine Nachverdichtung“ und dementsprechend mehr Kinder zu betreuen.

Die Verantwortlichen rechnen damit, dass ab dem Jahr 2026 die Anmeldungen noch rasanter ansteigen. Dann soll es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geben. Hortleiterin Maria Harrer prognostizierte: „Wir werden Anmeldungen haben, die den Platz nicht unbedingt brauchen, die aber einen wollen, weil die anderen Kinder nicht zum Spielen daheim sind, sondern in der Betreuung.“ Inzwischen besuchen 850 Schüler am Nachmittag eine Einrichtung des Kinder- und Jugendfördervereins in Wolfratshausen, Egling, Icking und Münsing.

Kinderhort in Wolfratshausen: Verantwortliche rechnen mit noch rasanter steigenden Anmeldungen

Der Bundestagsabgeordnete Radwan ließ sich von Harrer und ihrer Stellvertreterin Sonja Dreier durch die Einrichtung führen. Er begutachtete Bastelangebote mit Webrahmen, Bügelperlen und Nähzeug, den Bewegungsraum mit Weichbodenmatten, Bällen und Sprossenwänden sowie die Holzwerkstatt im Keller. Weil die Kinder so viel Zeit in den Einrichtungen verbringen – Meixner: „Wir sprechen nicht umsonst von einer institutionalisierten Kindheit“ – lege der KJFV Wert auf Aufenthaltsqualität.

In den vergangenen Jahren wuchs der Hort immer weiter. 2016 startete das Schuljahr mit 34 Kindern an dem Standort. 130 Plätze gibt es dort heute. 25 Schüler werden in einer Außengruppe im Jugendhaus La Vida betreut – ab September kommen 25 weitere im Klein-Anwesen dazu.

Was Radwan beim Hortbesuch interessierte, war das Thema Integration: Für einen großen Teil der Mädchen und Buben, laut Harrer etwa 60 Prozent, ist Deutsch nicht die Muttersprache. „Deutsch lernen sie durch den ständigen Kontakt – vormittags in der Schule, nachmittags bei uns – maximal schnell“, sagte Harrer. Einige Mitarbeiterinnen des Vereins haben einen Migrationshintergrund. Sie unterstützen beim Kontakt mit den Familien, der sogenannten Elternarbeit.

Radwan besucht Kinderhort in Wolfratshausen: Verantwortliche äußern Wünsche

Auch wenn der Hort an der Bahnhofstraße eine Vorzeigebetreuungsstätte sei, haben die Verantwortlichen Wünsche. Dem vielfach beklagten Fachkräftemangel setzt der Kinder- und Jugendförderverein eine Ausbildungsoffensive entgegen. Alleine in diesem Jahr schließen sechs Fachkräfte ihre Lehre ab, fünf bleiben dem Verein erhalten.

„Andere Träger und Kommunen beklagen sich zwar, aber nehmen sich selbst aus der Verantwortung“, erklärte Vereinschef Berchtold. Der Markt sei so umkämpft, dass es auch auf besser dotierte Stellen keine Bewerbungen gebe. Jüngstes Beispiel: Für den Hort in Waldram sucht der Verein bereits seit geraumer Zeit eine Leitung.

Ein Thema, das häufig an Radwan herangetragen wird, sprach Meixner an: die Hürden der Bürokratie. Möchte ein Kind aus einer Flüchtlingsfamilie den Hort besuchen, „ist das für uns ein riesiger Aufwand“. Die Verantwortlichen müssten pädagogische Stellungnahmen schreiben, Anträge stellen, Prüfungen abwarten – und schlussendlich auf einen positiven Bescheid hoffen. dst

