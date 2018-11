Darum modernisieren Wolfratshauser Eltern Spielplatz in Eigeninitiative

Einige Eltern aus dem Wolfratshauser Ortsteil Farchet haben sich zusammengetan. Gemeinsam wollen sie den Spielplatz hinter der Mehrzweckhalle auf Vordermann bringen.

Wolfratshausen – Die Geräte seien alt, viele der Kinder würden sich rasch langweilen, wenn sie den Spielplatz hinter der Mehrzweckhalle besuchen. Das berichtet Daniela Ruben. Die Wolfratshauser Mutter hat sich deshalb gemeinsam mit einer Nachbarin daran gemacht, den Spielplatz umzugestalten. Einige Eltern haben neue Spielmaterialien bestellt. Wenn alles glatt läuft, wollen sie den Platz noch in den kommenden Wochen umbauen.

Seit 2015 widmen sich Ruben und Carolin Mayr diesem Projekt. „Wir wollten den Platz so gestalten, dass sich die Kinder dort wohlfühlen und modernere Geräte anschaffen.“ Die beiden Wolfratshauserinnen wohnen in der Nähe des Spielplatzes. „Dort haben wir uns immer wieder mit den Kindern getroffen“ erinnert sich die 32-Jährige. Den Kleinen wurde aber beim Rutschen und Schaukeln regelmäßig sehr schnell langweilig. Also machten sich die Frauen Gedanken, wie man das Gelände umbauen könnte, um die Kinder dort länger bei Laune zu halten. In Zukunft soll der Platz kleinkindgerechter sein und mehr Möglichkeiten zum Spielen bieten. „Wir hoffen, dass dann dort wieder mehr los ist“, sagt Ruben.

Die beiden Mütter suchten den Kontakt zur Lokalpolitik. „Wir haben mit vielen Stadträten gesprochen“, erinnert sich Ruben. Mit ihrem Engagement haben die beiden Mütter die Politiker schließlich überzeugt – und von der Kommune einen Zuschuss über 30 000 Euro bewilligt bekommen. Das Geld hat das Duo gut investiert. „Neue Schaukeln haben wir zum Beispiel schon“, freut sich die Wolfratshauserin. Außerdem sei ein neues Multifunktionsgerät bestellt worden, das den Kindern viele Spielvarianten ermöglicht. Passend zum Charakter der Flößerstadt sieht das Spielgerät aus wie ein Piratenschiff. „Das Thema Wasser soll auf dem Spielplatz vorherrschen.“

Ursprünglich hatten die beiden Mütter einen kompletten Wasserspielplatz geplant. Da dies aber sowohl zeit- als auch kostenintensiv ist, „ist diese Überlegung noch Zukunftsmusik“. Mit den gekauften Geräten wollen die Eltern einen Anfang machen. „Es sollte nach drei Jahren Planung etwas Sichtbares passieren“, erklärt die vierfache Mutter. In den kommenden Tagen erwarten die Ehrenamtlichen die Lieferung der Spielgeräte. Gemeinsam mit Landschaftsgärtner Dieter Scheller möchten sie das Piratenschiff dann aufbauen. „Dafür sind wir auf Freiwillige angewiesen, die uns helfen“, sagt Ruben.

Um möglichst Kosten zu sparen, soll der neue Spielplatz nicht von teuren Firmen, sondern von jenen Müttern und Vätern mitgestaltet werden, deren Kinder am Ende auf dem Schiff spielen und toben. Dank der neuen Geräte werden die Stunden auf dem Spielplatz garantiert kurzweilig sein.

Info

Wer den beiden Ehrenamtlichen beim Aufbau der neuen Spielgeräte helfen möchte, kann sich per E-Mail an spielplatzwolfratshausen@gmx.de wenden.

Dominik Stallein

