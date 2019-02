Darum sind Drifter so schwer zu überführen

Immer wieder richten so genannte Drifter schweren Sachschaden an. Gefasst werden sie nur selten. Wie kürzlich in Beuerberg, wo drei junen Männer mit ihren Audis im Schnee stecken geblieben sind.

+ Steffen Frühauf, stellvertretender Inspektionsleiter der PI Wolfratshausen © Foto: MM-Archiv Bad Tölz-Wolfratshausen – Otto Mannheim ist immer für seinen Skilift in Beuerberg da. Also ging er auch an jenem Sonntagabend Anfang Februar um 23 Uhr noch einmal raus. Es war kalt geworden, er wollte die Piste walzen. Als er sich mit der Maschine dem Hang näherte, traute er seinen Augen nicht. Drei Audis steckten im Schnee fest und kamen nicht mehr vom Fleck. „Die haben die Piste ganz schön umgeackert“, erzählt seine Frau Inge. Mannheim rief seine Tochter Claudia, und die rief die Polizei.

Hier hatte man sie also einmal in flagranti erwischt, die so genannten Drifter, die mit ihren Ps-starken Autos freie Flächen nutzen, um einmal richtig Gas zu geben. Sportplätze, Golfanlagen, ja sogar Pisten sind nicht sicher vor ihnen. Drifter hinterlassen Spuren, im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Falle handelte es sich um drei junge Männer im Alter zwischen 21 und 23 Jahren, einer aus Egling, einer aus Berg, einer aus Eurasburg. Angeblich waren sie recht kleinlaut und erzählten, dass sie nur zum Reden auf den Parkplatz hätten fahren wollen.

So ganz glaubt die Polizei das nicht. Wie Steffen Frühauf von der Polizeiinspektion Wolfratshausen mitteilt, sind zwei der drei Rowdys schon vor knapp drei Jahren unangenehm aufgefallen. Damals hatten sie auf einer Grünfläche des Erholungsgeländes Ambach Driftübungen gemacht und den Rasen erheblich beschädigt. Grundsätzlich sei es ein Glücksfall, dass in Beuerberg Täter auf frischer Tat ertappt worden seien, denn die Aufklärung solcher Vorfälle gestalte sich erfahrungsgemäß schwierig. Die Autospuren seien oft schwer zuzuordnen. „Hier hinterlässt ja niemand eine DNA-Spur, die eindeutige Schlussfolgerungen zulässt.“ Eine Tuning- oder Autoraserszene gibt es im Landkreis nach seiner Einschätzung nicht. Ermittelt werde in solchen Fällen wegen Sachbeschädigung. Die Angelegenheit sei für die Betroffenen in jedem Fall ärgerlich. Die Mannheims etwa müssen den Flurschaden mühsam von Hand ausbessern.

Der Vorfall von Beuerberg hat beim SC Deining Hoffnungen geweckt. Irgendjemand war Anfang des Jahres über den Haupt- und den Trainingsplatz am Pater-Paulus-Weg gedriftet. Trotz einer Zeugenaussage ließ sich der Fall nicht klären. „Wir haben von der Sache am Skilift in der Zeitung gelesen, vielleicht ist das ja eine Spur“, hofft Franz Bernlochner, Sprecher des Clubs. Der Schaden, auf dem der SC sitzen geblieben ist, ist jedenfalls groß. „Mit einem vierstelligen Betrag wird es nicht getan sein“, vermutet Bernlochner. Das tut einem kleinen Verein wie dem SC Deining dann schon weh. Außerdem müssen sich die Fußballer gerade bei Nachbarvereinen umhören, ob sie bei Beginn des Spielbetriebs Ende März auf deren Plätze ausweichen können. Wie lange es dauert, den Platz wieder herzustellen, wird sich erst zeigen, wenn der Schnee weg ist. „Vor Mitte April wird sicher nix gehen“, so Bernlochner.

Ein malträtierter Fußballplatz? Das kennen auch die Sportler vom SV Beuerberg-Eurasburg aus leidvoller Erfahrung. Ihren Sportplatz in Sterz hatte es 2016 erwischt. Es hat einige tausend Euro gekostet, das Geläuf wiederherzustellen, nachdem unbekannte Drifter dort ihr Unwesen getrieben hatten. Der Spielbetrieb fiel einige Zeit aus. Es kam, wie es so oft kommt: Der Täter wurde nicht gefasst. 2017 wiederholte sich ein ähnlicher Vorfall auf Eglinger Grund und Boden, auf dem Golfplatz Riedhof, der Schaden lag bei etwa 2000 Euro. Auch in diesem Fall konnte niemand dingfest gemacht werden. Die Polizei prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang zu dem Beuerberger Vorfall.

Die Mannheims hatten Anfang Februar noch relativ Glück. Die Audis blieben schon nach 50 Metern stecken, der Schaden ist nicht so groß, wie er hätte sein können. Dennoch überlegen sie, zur Selbsthilfe zu greifen und Wildkameras aufzustellen.