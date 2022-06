Das Ende der „kalten Enteignung“: Fallen die Negativzinsen ?

Von: Peter Borchers

Schluss damit? Experten rechnen damit, dass die Notenbank ihre Zinspolitik ändert. Damit könnten die Verwahrentgelte wegfallen, über die sich Anleger ärgern. © Christian Ohde/dpa

Die umstrittenen Negativzinsen könnten fallen, sobald die Europäische Zentralbank den negativen Einlagensatz abschafft. Hiesige Geldinstitute beobachten derzeit das Handeln der Notenbanken - und wollen schnell reagieren.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Finanzexperten rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in den kommenden Monaten ihre Zinspolitik ändern und den negativen Einlagensatz abschaffen wird. An ihn gekoppelt sind die sogenannten Verwahrentgelte von Banken und Sparkassen, im Volksmund Strafzinsen genannt. Deutschlandweit hatten Anfang 2021 über 100 Kreditinstitute den umstrittenen Einlagensatz eingeführt. Aktuell liegt er bei minus 0,50 Prozent. Sollte die EZB ihn zurückfahren, wollen die Geldhäuser nachziehen. Einige Banken im Norden der Republik griffen der Entscheidung der Notenbanker sogar vor und haben ihre Freibeträge erhöht. Die Devise der Bänker im Landkreis: den Markt beobachten, dann handeln.

Die Commerzbank mit einer Landkreisfiliale in Bad Tölz wird nicht in Vorleistung gehen. Sandra Kobus, Pressesprecherin des Unternehmens für die Region Süd, fasst sich auf unsere Anfrage kurz: „Wir schauen uns die Entwicklung genau an und werden reagieren, wenn sich die steigenden Zinsen als nachhaltig erweisen.“

Seit Mitte Mai 2020 erhebt die Deutsche Bank mit ihrer Marke Postbank im Privatkundengeschäft Verwahrentgelte. „Die Freibeträge für Verwahrentgelte liegen bei 50 000 Euro für Giro- und Anlagekonten und bei 25 000 Euro für Tagesgeldkonten. Sparkonten sind von einer Erhebung ausgenommen“, sagt Sprecher Hartmut Schlegel. Sollte die EZB den Zins ändern, „werden wir im Privatkundengeschäft das Entgelt kurzfristig anpassen und für den Fall einer Einlagenfazilität von null oder größer voll auf die Erhebung eines Verwahrentgelts verzichten“.

Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen koppelt das Verwahrentgelt ebenfalls an den Zinssatz der EZB. Sobald die diesen Zinssatz auf mindestens 0,00 Prozent verändere, entfalle ein vereinbartes Verwahrentgelt automatisch, sagt Pressesprecher Willi Streicher – und betont: „Wir haben Verwahrentgelte nicht flächendeckend eingeführt, sondern individuell vereinbart.“ Eine Veränderung werde daher „auch individuell erfolgen“. Als Alternative zu täglich verfügbaren Einlagen mit Negativverzinsung biete die Sparkasse für Geldanlagen ab einem Jahr Laufzeit positive Zinssätze an. „Ansonsten warten wir die Entscheidung der EZB ab.“

Willi Streicher, Sprecher der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen © Archiv

Den Ärger einiger Kunden kann Streicher nachvollziehen: „Es ist verständlich, dass niemand gerne ein Verwahrentgelt zahlen möchte, erst recht bei der aktuellen Inflationsrate.“ Betroffen sei nur ein kleiner Teil der Anleger. „Hier sind und waren wir immer im Gespräch über alternative Anlageformen. Die Banken und Sparkassen waren die Ersten, die von Negativzinsen betroffen waren. Erst dann wurden die negativen Leitzinsen an die Kunden weitergegeben.“

„Aktuell erleben wir einen deutlichen Renditeanstieg der zehnjährigen Bundesanleihen, diese treiben besonders den Finanzierungszins in die Höhe“, sagt Andreas Pentenrieder, Sprecher der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG (Rileg). Die Auswirkungen dieses Zinsanstiegs auf die Einlagenseite der Bank hätten sein Haus dazu bewogen, „die Freibeträge auf Guthaben nicht weiter zu senken, sondern aktuell auf dem Stand von 120 000 EUR pro Person zu belassen“. Für langfristige Kundeneinlagen wie Festgelder ab vier Jahren Laufzeit hat die Rileg „bereits einen deutlich positiven Guthabenzins eingeführt“.

Andreas Pentenrieder, Sprecher der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG © Archiv

Die anstehenden Entscheidungen der Notenbanken beobachten Pentenrieder und seine Kollegen „sehr genau. Nach den Zinsschritten der US-Notenbank und der weiterhin bestehenden Fantasie von Zinserhöhungen gerät die EZB langsam unter Zugzwang“, glaubt der Sprecher. Sein Haus werde intern zeitnah nach dem Zinsschritt der EZB abstimmen, wie es mit dem Negativzins und Freibeträgen verfährt. „Wir können uns auch einen kompletten Verzicht auf dieses Verwahrentgelt vorstellen.“ Anleger würde dies freuen. Dass der Negativzins Kunden verärgert habe, hält Pentenrieder „für nachvollziehbar. Die klassische Zinswelt mit Guthabenzins auf Spareinlagen und angemessenen Finanzierungszinsen wäre uns auch lieber.“ Die Zinslandschaft der letzten Jahre habe die Bankenwelt jedoch stark belastet. Aufgrund des Wegfalls des Einlagenzinses und des „extremen Verfalls“ der Finanzierungskonditionen sowie des steigenden Margendrucks „mussten wir Banken die Mittelzuflüsse gezielt steuern, um unsere Zinskosten und die Einlagenseite im Griff zu behalten“.

Manfred Klaar, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank im Oberland eG © Archiv

Die VR-Bank München Land bietet ihren Kunden aktuell einen Freibetrag von 100 000 Euro an. Darüber hinaus berechnet sie ihnen 0,5 Prozent und gibt damit, sagt Peter Wein, „aktuell nur den von der EZB festgesetzten Satz weiter, ohne eine Marge zu berechnen“. Sofern sich der Marktzins ändere, beispielsweise aufgrund von Änderungen des Einlagenzinses der EZB, „werden wir uns daran orientieren“, verspricht der Marketingleiter weiter. Eine weitere, im Landkreis operierende Genossenschaftsbank, die Raiffeisenbank im Oberland eG, will Zinsänderungen der EZB „unverzüglich und 1:1 weitergeben“. Das kündigt Vorstandsmitglied Manfred Klaar an. Da sein Haus bei Einführung der Verwahrentgelte „von Anfang an mit einem Freibetrag von 150 000 Euro pro Person agiert“ habe, „waren bei uns wesentlich weniger Kunden betroffen als bei anderen Instituten“.

Diese kalte Enteignung des Sparers haben wir immer kritisiert.

Eine weitere Ausdehnung der Freibeträge hält Klaar deshalb für „nicht angebracht“. Die Entwicklung an den Kapitalmärkten habe außerdem Möglichkeiten zur Geldanlage geschaffen, „bei denen mit gewisser Laufzeit wieder ohne Kursschwankungen angelegt werden kann“. Mit jedem Kunden habe man in der Vergangenheit die Berechnung individuell vereinbart und sei auf großes Verständnis gestoßen – „auch wenn natürlich keiner gerne diese Entgelte zahlen will“. Sein Haus habe sich lange bei der Einführung zurückgehalten, so der Betriebswirt weiter. „Eine erste Beschränkung der Berechnung für Neukunden hatte dann aber leider nicht lange Bestand, da auch von langjährigen Kundenbeziehungen für uns schmerzhafte Geldzuflüsse zu verzeichnen waren.“ Insofern sei es betriebswirtschaftlich notwendig gewesen, Verwahrentgelte einzuführen. Ihre generelle Meinung zur Negativzinspolitik der EZB hätten die Genossenschaftsbanken über die Jahre hinweg öffentlich gemacht. Klaar: „Diese kalte Enteignung des Sparers haben wir immer kritisiert.“

peb

