Gut gelaunt, aber tanzfaul: Das Publikum am Eröffnungsabend des Flussfestivals würdigte die schwungvolle Musik am Freitag mit großem Applaus – allerdings größtenteils sitzend.

Auftakt am Freitag

In den kommenden Wochen ist die alte Floßlände eine Konzertbühne: Die Kapelle „So & So“ startete am Freitag den Kulturreigen.

Wolfratshausen – Es ist so weit: Das Flussfestival an der alten Floßlände startete am Freitag mit einem bayerischen Band-abend der besonderen Art: Die Kapelle „So & So“ kam im zweiten Anlauf in die Loisachstadt. Vor zwei Jahren standen sie schon auf dem damaligen Festivalprogramm. Diesen Auftritt musste die junge Combo absagen – aus bekannten Gründen, über die heute niemand mehr sprechen will: Corona. Nun durften sich die Flussfestival-Besucher über schwungvolle Blasmusik freuen.

Das Flussfestival ist eröffnet: Kapelle „So & So“ startet schwungvoll

Für eine Überraschung als Vorband sorgten vier junge Musiker die sich „Die Reiwas“ nennen. Ein Kürzel, das für Reichersbeuern und Waakirchen steht. Aus diesen Orten kommen die drei Jungspunde mit ihrer Kontrabassistin. Sie machen ihre eigene Musik, angelehnt an den deutschen Swing der 1950er-Jahre. Diese Töne eröffneten das Flussfestival. „Endlich wieder mit Opera-Tent“, wie sich Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth freute. Bei der jüngsten Auflage vor zwei Jahren wich die imposante Überdachung, die an das Opernhaus in Sydney erinnert, einem Festzelt – und feiert nun ihr Comeback.

Gute Stimmung bei Festival-Eröffnung in Wolfratshausen

Leider sprang der Funke zum Publikum nur verhalten über. Und dabei hätten Landler, Polka, Jodler – modern verpackt, frech arrangiert und exzellent von der Sechsmann-Kapelle „So & So“ gespielt, die mal so und so sein will – durchaus für Festzeltstimmung sorgen können. Tat sie aber nicht. Das Publikum spendete großen Beifall, blieb aber sitzen, bis auf ein tanzbegeistertes Damenpärchen.

+ Zum Auftakt spielten die sechs Musiker der Kapelle „So & So“. © Hans Lippert

Flussfestival in Wolfratshausen: Zwei Wochen Kulturgenuss

Die „So & So“-Mitglieder sind allesamt studierte Musiker, ihr Bandleader spielt die Gitarre – wegen eines nicht unerheblichen Altersunterschieds nannten ihn seine Kollegen liebevoll „Vatti“. Sie verpacken alpenländische Blasmusik in Klassik (ein Stück von Vivaldi) und in ein längst in Vergessenheit geratenes Volkslied aus Tschechien oder in einen rhythmischen Salsa. So wie ihre neue Single. Sie trägt den für Nichtbayern unaussprechlichen Titel „Oane moan i nam i no“, zu Deutsch: „Eine, meine ich, nehme ich noch.“ Das könnte ein Bier sein oder die letzte Zigarette – die Frage blieb unbeantwortet.

Unerwartet und überraschend gut spielten „Die Reiwas“ 20 Minuten lang ihre eigene Musik, die an die Zeit der „Drei Travellers“ erinnert, jenen Musikern in der Nachkriegszeit, die junge Damen noch mit „Hallo, kleines Fräulein“ grüßten, und an die Band „Blue Diamonds“, die der „Ramona“ zum „Abschied Goodbye“ singen.

„Die Reiwas“, das sind Katrin Auer, Josef Steinbacher und Andreas Winkler. Sie präsentierten klassischen Swing in feinster Manier, und das alles handgemacht im Tölzer Oberland. Eine junge Band, deren Namen man sich unbedingt merken sollte. Der erste laue Sommerabend am Flussufer war schön, aber es geht stimmungsmäßig noch besser.