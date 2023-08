Das größte Fest der Stadt: Termin für Wirtefest steht - 15 Kneipen machen mit

Von: Dominik Stallein

Regensicher: Ein Open-Air-Konzert wurde beim Wirtefest 2022 kurzerhand ins Jugendhaus La Vida verlegt. © Hans Lippert/Archiv

Die größte Kneipentour der Stadt lockt im September mit Livemusik hunderte Partygäste. Nun gibt es erste Details fürs Wirtefest in Wolfratshausen

Wolfratshausen – Die ganze Stadt wird im September wieder zu einer Feiermeile, Kneipen, Restaurants und Cafés verwandeln sich in Kleinkunstbühnen: Am Samstag, 9. September, findet zum vierten Mal das Wolfratshauser Wirtefest statt.

Schon im vergangenen Jahr zogen tausende Menschen durch die Loisachstadt und genossen Livemusik – trotz schlechtem Wetter übrigens. Laut dem Kulturmanager der Stadt, Andreas Kutter, beteiligen sich heuer 15 Wirte an dem Event – „mit cooler Musik, tollem Ambiente sowie Speis und Trank“. Auch Open-Air-Bühnen sind wieder geplant, auf dem Marienplatz sowie an der alten Floßlände.

Das besondere am Live-Festival: Jeder Wirt ist sein eigener Veranstalter. Das heißt: Die Musikauswahl deckt alle Geschmäcker ab. „Das kunterbunte Programm ist so gemischt und facettenreich wie die teilnehmenden Betriebe“, sagt Kutter. Welcher Wirt mitmacht und welche Bands und Solokünstler am Mikro stehen werden, ist derzeit noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Wirtefest: Wer ist dabei? Noch gibt es kein vollständiges Programm

Einige Wochen vor dem Fest wird die Stadt das ganze Programm vorstellen – erneut in einem Heft, in dem jedes Lokal und jeder Künstler kurz vorgestellt wird. Das Heft ist nicht nur informativ, sondern obendrein noch für eine Verlosung nützlich: Wer in einem Restaurant trinkt oder isst, erhält dort einen Stempel. Ab einer gewissen Zahl an Stempeln können die Besucher an einer Tombola teilnehmen und von den Wirten bereitgestellte Preise gewinnen – Bierfässer zum Beispiel, und Verzehrgutscheine.

Der Eintritt ist in allen Lokalen frei. Weil sich die Wolfratshauser Wirtschaften über das ganze Stadtgebiet verteilen, stellt die Kommune einen besonderen Service für die Kneipentour zur Verfügung: Zwei Shuttlebusse fahren zwischen den einzelnen Ortsteilen hin und her, für die Besucher ist das Angebot kostenlos.

Neue Bar eröffnet im August - und macht beim Wirtefest gleich mit

Mit dabei sind in diesem Jahr – so viel verrät Kutter dann doch schon – „einige alte Wirtefest-Hasen“, sowohl auf der Bühne als auch hinterm Tresen. Aber auch Neulinge sind am Start. Zum Beispiel die neue „LJs Bar“ im Turm-Komplex am Hans-Urmiller-Ring. Wie berichtet öffnet in der ehemaligen Zeppelin-Bar eine neue Nachtgastronomie, in dem die vielen Gäste beim Festival länger feiern können als bei den meisten Wirten. Offiziell läuft das Fest von 17 bis 24 Uhr.