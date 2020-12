Marley Amanquah und Paul Schlott: „Das Schönste ist das Toreschießen“

An den Erfolgen der Waldramer Fußballer in den vergangenen Jahren, haben diese Zwei maßgeblichen Anteil: Marley Amanquah (32) und Paul Schlott (26). Die Brüder – oder Halbbrüder, um genau zu sein – sind in den vereinsinternen Torschützen-Rankings regelmäßig weit vorne zu finden, seit sie gemeinsam das Offensivspiel der DJK mitprägen.

Die Brüder Marley Amanquah und Paul Schlott spielen zusammen beim Kreisligisten DJK Waldram.

Ihr Opa Hans Reiser hat die Buben schon früh „beidfüßig“ trainiert.

Amanquah will wegen Knieproblemen seine Karriere nach dieser Saison beenden, Schlott wünscht sich den Aufstieg in die Bezirksliga über den Ligapokal-Wettbewerb.

Waldram – Die Leidenschaft fürs Toreschießen teilen die fußballverrückten Brüder und „glühenden FC Bayern-Fans“, seit sie als Kinder den Garten hinter dem Haus der Großeltern in Waldram mit ihren Fußballschuhen vertikutierten. „Das war wirklich ein großer Garten, wo wir uns selbst Holztore gebaut haben“, erinnert sich Paul Schlott an die gemeinsame Kindheit und die Bolzerei mit dem großen Bruder. „Oma und Opa haben ihren Garten sehr gepflegt. Bei uns ging’s drum, dass wir draußen die Fußballschuhe angezogen haben. Da war’s mit der Pflege dann eher schwierig“, ergänzt Marley Amanquah, worauf beide lachen müssen. Natürlich habe es dann gelegentlich Ärger gegeben. „Für die Oma war’s schwieriger, wegen der Blumen. Dem Opa hat’s schon auch gefallen“, erläutert Paul. „Der war ja auch einer unserer ersten Förderer. Er sagt heute noch, er habe uns die Beidfüßigkeit gelernt.“ „Ja, dass er uns immer auch mit dem linken Fuß hat trainieren lassen“, fügt der ältere Bruder lachend an. „Er war ja viel im Sport unterwegs damals und war sehr dahinter. Es war nie ein Muss, aber wenn wir wollten, gab es von ihm immer Unterstützung“, beschreibt Marley den Einfluss seines Großvaters Hans Reiser auf die fußballerische Entwicklung der Enkel. Denen schaut der frühere Wolfratshauser Geschäftsmann heute noch bei nahezu jedem Heimspiel am Spielfeldrand zu.

Amanquah spielte in der Starnberger Jugend, Schlott beim TuS

Abgesehen von den Trainingsspielchen im Garten dauerte es wegen ihres Altersunterschieds lange, bis die Brüder mal gemeinsam in einer Mannschaft standen. „Als ich sechs war, war Marley schon länger am Sportplatz unterwegs“, berichtet Paul Schlott. Zu jener Zeit wechselte der Ältere, der einst bei den Bambini des TSV Wolfratshausen mit dem Fußballspielen angefangen hatte, in die C-Jugend der FT Starnberg. Bis zur U19 genoss er die fußballerische Ausbildung bei den „Seelöwen“, dann zog es ihn nach Waldram zurück, wo Günther Mücke sein Trainer wurde. „Irgendwann war der Aufwand zu groß geworden. Und ich denke, dass das auch mit meinen schulischen Leistungen zu tun gehabt hat“, begründet Amanquah seine Rückkehr. Und außerdem: „In der Waldramer A-Jugend fühlte ich mich einfach besser aufgehoben, da waren meine Freunde.“ Mit denen habe er eine „super Zeit“ gehabt, um Aufstiege gespielt. Mit einigen spielt er bis heute in der Ersten. „Es war schon etwas Besonderes, dass der Bruder so hoch gespielt hat – Starnberg war ja damals das Aushängeschild im Jugendbereich“, erinnert sich Paul Schlott. Er selbst musste sich damals entscheiden zwischen dem Tölzer Knabenchor und dem Fußball: „Ich bin dann aus dem Chor raus, weil alles ein bisschen viel wurde.“ Auch Schlott probierte zwischendurch „was anderes aus“. Nach der E-Jugend spielte er unter Trainer Hannes Salberg zwei Jahre in der D-Jugend des TuS Geretsried. Als er danach nach Waldram zurückkehrte, war sein Bruder bereits wieder auf dem Sprung.

Gute Zeit für Amanquah beim BCF Wolfratshausen in der Landes- und Bayernliga

Nach drei Jahren im Herrenbereich der DJK wechselte Marley Amanquah auf die andere Seite des Kanals zum BCF Wolfratshausen. „Ich war mir unschlüssig, ob ich dafür gut genug war“, räumt der seinerzeit 20-Jährige leichte Selbstzweifel ein. Aber Farchets damaliger Coach Tom Sitter habe ihn relativ früh ins kalte Wasser geschmissen. „Mit den Jungs damals, das hat gepasst. Andi Brunner, Steffen Galm, Reiner Leitl als Trainer – das war einfach cool“, erinnert sich der Groß- und Außenhandelskaufmann an seine „Hoch-Zeit“ beim BCF, die sechs Jahre währte. Vier davon in der Landesliga, zwei in der neuen, zweigeteilten Bayernliga.

Der Bruder erlebte die Zeit als „großer Fan“, wie er selbst sagt, und arbeitete an der eigenen Karriere. „Als Marley das erste Jahr in der Herrenmannschaft spielte, habe ich jeden Samstag um 15 Uhr die Erste angeschaut. Das war ein Traum, da auch hinzukommen“, verrät Schlott. Doch bis es soweit war, hatte er noch „zwei gute Jahre in der B-Jugend und dann zwei sensationelle Jahre in der A-Jugend“. Der Aufstieg mit der U19 in die Kreisliga und sich dort in der nächsten Saison zu behaupten, zählt er zu seinen größten sportlichen Erfolgen. Der Wechsel von den Junioren zu den Senioren gelang Schlott reibungslos. „Das erste Herrenjahr war super. Ich kam auf 20 Scorerpunkte, glaube ich“. Überlegungen, sich nochmal bei einem anderen Verein auszuprobieren, seien schnell hinfällig gewesen, weil sein Bruder kurz darauf nach Waldram zurückkam. In der Saison 2013/14 liefen sie zum ersten Mal gemeinsam aufs Feld. „Die Möglichkeit, mit Paul zusammenzuspielen, war auch ein Grund, warum ich zurückgekommen bin“, erzählt Marley. „Wir hatten auf dem Platz gleich viel Verständnis füreinander, wussten immer, was der andere macht“, ergänzt der Jüngere.

Der ältere Bruder in der Beschützerrolle

Zugleich attestiert er seinem großen Bruder im Nachhinein allerdings einen „in manchen Situationen etwas zu großen Beschützerinstinkt“. Schmunzelnd berichtet er von einem „berüchtigten Spiel“ daheim gegen Aying. „Ich habe nach zehn Minuten einen Elfmeter in den Himmel geschossen – in Richtung Isar“, erinnert sich Schlott, der „nach einer halben Stunde übel gefoult“ wurde. „Marley hat sich dann nicht mal mit dem Gegenspieler, sondern gleich mit der ganzen Ersatzbank angelegt – und ist mit einer roten Karte vom Platz geflogen.“ „Das war ein glorreicher Tag“, stimmt der Rot-Sünder zu. Und verloren wurde das Spiel auch noch, nämlich mit 0:3. „Es ist immer was anderes, ob ein – ich sag mal – ,normaler‘ Mannschaftskamerad gefoult wird oder ob es dein Bruder ist, der einen noch dazu relativ unfairen Tritt abbekommen hat“, sagt Amanquah. Da müsse er sich zusammenreißen, sieht der Offensivmann ein. „Manchmal geht’s besser, manchmal weniger gut. In der Situation war’s ein bisschen zu viel des Guten“ zeigt sich der 32-Jährige einsichtig, mag aber Wiederholungsgefahr nicht ausschließen. „Das kann mir wahrscheinlich immer wieder passieren.“

+ Zwischen dem Tölzer Knabenchor und Fußball musste sich Paul Schlott (am Ball) als Jugendlicher entscheiden. Jetzt stürmt er für die DJK Waldram in der Kreisliga. © Rudi Stallein

Und wie kommt es, dass sie beide Stürmer geworden sind? Hat der Kleine da auch dem Großen nachgeeifert? „Wahrscheinlich schon ein bisschen“, räumt Paul Schlott ein. Vom Vater, respektive Stiefvater Robert Schlott, habe er den Tordrang nicht geerbt. „Der war eher klassischer Manndecker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.“ Mittelstürmer, dass sei die Position, die ihm am meisten liege, auch wenn er häufig auf der Außenbahn eingesetzt werde. „Hauptsache offensiv!“ Das sieht Marley Amanquah ebenso: „Das Schönste am Fußball ist nun mal Tore zu schießen. Das haben wir beide viel geübt, viel gemacht. Dass ist das, was uns am meisten liegt.“ Paul ergänzt: „Die Schönheit im Fußball passiert nun man in der Offensive. Das ist einfach so.“ In dem Punkt herrscht Einigkeit und das ohne Konkurrenzdenken. Im Gegenteil. „Paul hat mir Tore aufgelegt und ich ihm. Das macht uns mehr Spaß als Konkurrenzdenken“, sagt Marley. „Es ist ein cooles Gefühl, wenn du für deinen Bruder ein Tor vorbereitet hast.“ Paul bestätigt das: „Wenn ich jemandem ein Tor mehr gönne als mir, dann ist es Marley.“

Einig sind sie sich auch im Hinblick auf ihre gemeinsamen sportlichen Highlights bei der DJK. „Das Erreichen der Relegation ist grundsätzlich ein Erfolg. Das wird von außen, glaube ich, zu wenig gesehen: Das heißt ja, dass nur eine Mannschaft besser war in der ganzen Saison. Das haben wir immerhin drei Mal geschafft!“ Die Verbundenheit zwischen den beiden drückt sich auch „in Kleinigkeiten aus, die jemand anderes überhaupt nicht wahrnimmt“, erzählt Marley. Beispielsweise laufen sie immer hintereinander aufs Feld: Paul als Letzter, Marley davor. „Ich bin immer als Letzter aufgelaufen, wenn ich nicht gerade Kapitän war. Marley hat sich mal davorgestellt, seitdem ist das so“, sagt Paul Schlott. „Und es ist ein gutes Gefühl, da schon zusammen zu sein.“

Amanquah will heuer seine Karriere beenden, Schlott aufsteigen

Auf dem Rasen hat es mit dem Zusammensein allem Anschein nach bald ein Ende. „Für mich ist das definitiv die letzte Saison“, verrät Amanquah. Die Knie will nicht mehr so, wie er möchte. Was danach kommt lässt der Torjäger, der sich selbst als „positiv fußball-verrückt“ bezeichnet, offen. Eins weiß er jedoch bestimmt, darin habe ihn die Erfahrung von Johann Latanskij bestärkt, der zu Beginn der Saison sein Debüt als Coach in Waldram gab: „Als Trainer zu arbeiten, ist noch weit weg. Jetzt sind erst mal andere Sachen wichtiger.“ Zum Beispiel seine kleine Familie mit Freundin, Tochter (3) und dem einjährigen Sohn. Auch für seinen Bruder ist ein Trainerjob, den er sich gut vorstellen könne, noch in weiter Ferne. Was aber daran liege, dass „bei mir schon noch ein paar Spiele dazukommen werden“. Und für die nahe Zukunft hat er noch ein verwegen anmutendes Ziel: Über den Umweg Ligapokal doch noch den Aufstieg zu schaffen. „Ich habe noch ein paar Jahre Zeit“, sagt Paul Schlott. „Aber das ist die letzte Chance, zusammen aufzusteigen. Und dann wäre es eine ganz, ganz runde Geschichte.“

