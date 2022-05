Das sind die besten Abiturienten des Gymnasiums und Kollegs St. Matthias

Von: Peter Herrmann

Verlassen Waldram mit guten Gefühlen: Pia Müssig und Philipp Clemens. © ph

31 Abschlussschüler des Gymnasiums und Kollegs St. Matthias in Waldram haben ihr Abi in der Tasche. Jahrgangsbeste ist voraussichtlich Pia Müssig.

Waldram – In gespannter Erwartung versammelten sich am Freitagnachmittag etwas mehr als zwei Dutzend Abiturienten vor dem Schulgebäude. Einige hatten vorsorglich schon mal ein paar Flaschen Sekt mitgebracht, um nach der Bekanntgabe der Noten auf einen neuen Lebensabschnitt anzustoßen. Grund zum Feiern gab es allemal: Laut Oberstufen-Koordinator Stefan Feistl lag der Gesamtdurchschnitt der 31 Absolventen der Q12 bei einem beachtlichen Wert von 2,28.

Die voraussichtlich Jahrgangsbeste Pia Müssig muss sich jedoch noch einige Tage gedulden. Weil einige Lehrer erkrankten, hat die Geretsriederin voraussichtlich an diesem Montag noch die letzten Prüfungen zu absolvieren. Eine Prognose wollte die 19-Jährige zwar am Freitag noch nicht abgeben. „Das bringt Unglück“, erklärte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein Schnitt von mindestens 1,3 erscheint aufgrund ihrer sehr guten Vorleistungen jedoch möglich. Nach der noch folgenden Abiturfeier am 24. Juni will sie „erst mal reisen“ und sich danach um einen Studienplatz für Soziologie und Politische Wissenschaften bewerben. „München oder Berlin wären mir am liebsten, auch wenn die Wohnungssuche dort nicht einfach wird“, glaubt Müssig.

Christian Wetzl bester männlicher Absolvent

Ein Umzug in die bayerische Landeshauptstadt wäre auch für ihren Mitschüler Philipp Clemens eine Option. Der 19-jährige Eurasburger schloss die Schule mit einem Notendurchschnitt von 1,5 ab und will sich schon im Wintersemester für eine BWL- oder Jura-Studium immatrikulieren lassen. „Passau würde mir als Studienstadt aber auch gefallen.“ Auf das vergangene Jahr, das aufgrund der Lockerung zahlreicher Corona-Maßnahmen weitgehend störungsfrei verlief, blickten beide zufrieden zurück. Bei der Notenbekanntgabe verhindert war Christian Wetzl, der mit einem Schnitt von 1,4 das beste Ergebnis aller männlichen Absolventen erzielte.

