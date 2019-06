Was man neben einer Patientenverfügung noch benötigt

Im AWO-Demenzzentrum wurde ein neues Konzept vorgestellt, das mögliche medizinisch notwendige Schritte im Alter regelt.

Wolfratshausen– Seit zehn Jahren ist die Patientenverfügung im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert. Sie regelt ärztliche Heileingriffe oder lebensverlängernde Maßnahmen für den Fall, dass die Betroffenen ihren Willen nicht mehr äußern können. Gabriele Strauhal und Dieter Käufer vom AWO-Demenzzentrum am Paradiesweg halten eine Patientenverfügung zwar nach wie vor für notwendig – aber nicht für ausreichend.

In einem Pressegespräch erklärten sie das neue Konzept des „Advance Care Plannings“ (ACP) beziehungsweise „Behandlung im Voraus planen“ (BVP). „Die Idee kommt aus den USA und fasst nun auch in Europa Fuß“, sagt Gabriele Strauhal. Als Qualitätsbeauftragte des Ethikkomitees hat sie sich zu einer zertifizierten BVP-Gesprächsbegleiterin ausbilden lassen. Ihr Ziel: Durch eine intensive vorherige Absprache mit Notfallmedizinern, Sanitätern, Hospizdiensten und Kliniken sollen ungewollte Behandlungen des Patienten verhindert werden. In ihrer Verantwortung entlastet werden dabei nicht nur die Angehörigen. „Auch Medizinern bietet das Konzept eine weitgehende Handlungssicherheit, da die Gesprächsstruktur und Dokumentation der Planung eine vergleichsweise hohe Validität versprechen“, erhofft sich Demenzzentrum-Leiter Dieter Käufer.

Eine Besonderheit der BVP stellt zweifellos die Vertreterdokumentation dar. Sie gibt Bevollmächtigten oder Betreuern die Möglichkeit, für ihre Vollmachtgeber oder Betreuten in deren Sinne eine medizinische Behandlung im Voraus zu planen. Anspruch auf die von den Krankenkassen finanzierte Vorsorgeplanung hat jeder gesetzlich versicherte Bewohner einer stationären Altenhilfeeinrichtung oder einer Einrichtung der Eingliederungshilfe.

Das AWO-Demenzzentrum führt das Konzept nun als erste Einrichtung im Landkreis ein und hofft auf weitere Nachahmer. „Wir beharren nicht auf einem Alleinstellungsmerkmal, das Angebot soll sich flächendeckend durchsetzen“, stellt Strauhal klar. Dieter Käufer hat das Verfahren übrigens auch schon für sich selbst durchlaufen. „Die Reflektion darüber, was ich im Ernstfall wirklich will und was nicht, war sehr erhellend für mich“, sagt er.

ph

