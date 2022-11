Denis‘ Zustand hat sich verschlechtert: Wohnung im Erdgeschoss gesucht

Von: Doris Schmid

Möchte wieder nach Hause: Denis Klockmann. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Denis Klockmann ist unheilbar an Krebs erkrankt. Mittlerweile darf sich der 27-Jährige nicht mehr anstrengen. Darum sucht er eine Wohnung im Erdgeschoss.

Wolfratshausen – Das Schicksal von Denis Klockmann hat viele Menschen bewegt: Der Wolfratshauser ist zum fünften Mal an Krebs erkrankt. Freunde haben für ihn eine Spendenaktion initiiert, und die Welle der Hilfsbereitschaft ist enorm. Leider hat sich der Gesundheitszustand des 27-Jährigen so sehr verschlechtert, dass er seit Sonntag in einer Münchner Klinik liegt. Er möchte gerne nach Hause. Aber das ist nicht so einfach.

Klockmann und seine Mutter Pathima sind überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft: Über 28.000 Euro sind auf dem Konto der Plattform „GoFundMe“ eingegangen, damit sich der 27-Jährige seinen letzten Wunsch erfüllen kann. Er möchte die Zeit, die ihm noch bleibt, ohne Sorgen zusammen mit seiner Familie verbringen.

Der Palliativ-Patient darf sich inzwischen keinerlei Anstrengung mehr aussetzen. Das heißt, er kann auch nicht mehr in die Wohnung der Familie im zweiten Stock. Die Belastung für seinen Körper wäre zu groß. Aber Klockmann möchte nicht im Krankenhaus bleiben. Deshalb hofft er, dass es jemanden gibt, der kurzfristig eine Wohnung im Erdgeschoss zu vermieten hat. Die Familie wäre bereit, spontan umzuziehen.

Kontakt

Wer in Wolfratshausen eine Dreizimmer-Wohnung im Erdgeschoss zu vermieten hat, kann sich per E-Mail an pathimaklockmann@ gmail.com melden.

