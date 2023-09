Der Birdman ist zurück: Bunte Vögel um Hans Langner stellen im Kunstturm aus

Von: Dominik Stallein

Eine Eule auf blauem Grund präsentiert „Birdman“ Hans Langner. Er stellt zusammen mit Paulo de Brito (rechts) einen Teil seiner Werke im Kunstturm am Schwankl-Eck aus. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Ausstellung „Birdman and friends“ startet bald. Hans Langners Werke sind Teil der Bilderschau. Der langjährige Tölzer möchte unter anderem Jesus befreien.

Wolfratshausen – Auch der 10 000. Vogel wird ihm sicherlich nicht langweilig. Schließlich ist sein Anspruch, dass keiner genau so aussieht wie die anderen. Dass er sie immer noch malen kann, gleicht einem Wunder. Denn die meisten Menschen sterben an einem Aneurysma. Hans Langner kämpfte sich zurück. Die meisten Künstler hören auf, zu zeichnen, wenn sie ihre Hand nicht mehr benutzen können. Langner, der Birdman, trainierte solange, bis aus dem Rechts- ein Linkshänder wurde. Bis heute kann er mit seiner früheren Zeichenhand kaum ein Cent-Stück greifen, und wenn doch, dann dauert es lange, bis er es koordinativ schafft.

Der Birdman ist zurück: Bunte Vögel um Hans Langner stellen im Kunstturm aus

Neue Werke zeigt einer der schillerndsten Künstler des Oberlands demnächst in einer Ausstellung im Kunstturm am Schwankl-Eck. Die Ausstellung füllt Langner nicht alleine: „Birdman and Friends“ heißt die Bilderschau, zu der auch Werke von Paulo de Brito und Marko Novoselac gehören. Es handelt sich tatsächlich um „Friends“ Langners, wie bei der Pressekonferenz zur Vorstellung deutlich wird. Da kitzeln sich de Brito und Langner vor dem Fototermin, erinnern sich an gemeinsame Mittagessen und philosophieren über Malerei und Kunst und darüber, dass nur wenige Erwachsene und Jugendliche es schaffen, ihren Geist so weit zu öffnen, dass wirkliche Kunst entstehen kann.

Paulo de Brito, Marko Novoselac und Birdmann Hans Langner: Das Trio zeigt in Wolfratshausen verschiedene Werke

De Brito stellt Werke aus, die einen Kontrast darstellen zu den bunten, lustigen Vögeln, die Langner präsentiert. Schwarz und Weiß sind die dominierenden Farben im ersten Stock des Kunstturms, in dem die Leinwände hängen, die der 48-jährige Portugiese bearbeitet hat. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man die sanften Färbungen, die de Brito den Baumwollplakaten gegeben hat. Da schimmert inmitten schwarzer Muster mal ein Lila-Ton durch, mal dämmert es Orange zwischen Strichen, in denen mancher Betrachter schemenhaft Menschen erkennt. „Seine Kunst reicht vom Realismus bis hin zum informellen Action-Painting“, erklärt Kunstturm-Mitbetreiber Hans-Werner Kuhlmann auf der Pressekonferenz.

Mit dabei ist auch Nachwuchskünstler Marko Novoselac. „Sehr kreativ und begabt“ sei der Wiener. Und zwar so sehr, dass seine Grafittis dem Birdman bei dessen letzten Aufenthalt in Österreich im Gedächtnis blieben – und er ihn in die Loisachstadt mitbringt.

Action-Painting im Kunstturm: Hans Langner arbeitet und jeder kann zusehen

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht dennoch Hans Langner. Der Künstler sieht in seinem selbstbemalten weißen Overall mit Vogelmuster – „ein Unikat“ – selbst ein bisschen wie ein Kunstwerk aus. Er weiß das. Und er nutzt seinen Körper auch als Präsentationsfläche. Wie in Hongkong, wo er sich von Scheitel bis zur Sohle mit Honig einschmierte, ein Kissen aufriss und die Federn auf seinem Körper verteilte. Es war die erste Verwandlung zum Vogelmann, zu Birdman. Eine Rolle, die er seither nie wieder verlassen hat. Obwohl. Eine Phase gab es seither in seinem Leben, da war Hans Langner eine Zeit lang nicht der Birdman. Nach einem Aneurysma kämpfte sich Langner zurück ins Leben. „80 bis 90 Prozent überleben das nicht“, sagt er heute.

Seine Aussprache ist dabei so glockenklar wie sonst. „Ich bin einer von wenigen.“ Und einer, der durch das Aneurysma fast seinen Lebensmittelpunkt verloren hat – seine Kunst. Langners rechte Körperhälfte ist durch die Hirnblutung im Jahr 2019 stark eingeschränkt. Eine Zeit lang war die rechte Hand vollständig gelähmt. Noch heute fällt die verkrümmte Fingerhaltung auf, wenn man von den Folgen des Aneurysmas weiß. Eineinhalb Jahre lang fand Langner in einer Rehaklinik im Landkreis zurück ins Leben – und zurück zu Birdman. Stolz präsentiert er einen Vogel, den er aus einer Bürste für Pferdehufe gestaltet hat. Das Werk strahlt in Gold – seit einigen Jahren Langners bevorzugte Farbwahl.

Jesus von seinem Kreuz befreien: Birdman hat eine neue Mission

Golden ist auch ein kleines, filigraneres Kunstwerk, das während der Pressekonferenz noch auf dem Boden des Kunstturms liegt, aber spätestens zur Vernissage einen angemesseneren Platz erhalten soll: eine Jesusfigur. Die Pose der Holzfigur – Arme ausgebreitet, Füße voreinander – erinnert an das Kruzifix, an dem Langner sie entdeckte. Der Künstler entfernte das Kreuz. „Seit 2000 Jahren hängt der Jesus daran. Es wurde Zeit, ihn zu befreien“, erklärt er. Und zwar so, als wäre der Gedanke völlig selbstverständlich. Langner ist gläubig. „Nicht unbedingt wie in der Kirche“, erklärt er. „Aber ich glaube an Gott an sich“, spätestens seit einer Gotteserfahrung, die er vor Jahren gehabt habe. Und eigentlich sei es auch kein Glaube – „Es ist ein Wissen. So wie ich weiß, dass ich gerade hier bin.“ Jeder Jesusfigur, die er auf dem Flohmarkt findet, gibt der Birdman – wie könnte es anders sein – Flügel aus Gold.

Kein Kreuz tragen diese Jesusfiguren. Künstler Hans Langner hat ihnen Flügel verpasst. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Birdman and Friends: Ausstellung beginnt am 14. September

Wie Langners Kunstwerke entstehen, können die Besucher der Ausstellung hautnah erleben: An jedem Öffnungstag wird Birdman im Kunstturm sein und arbeiten. Nur am Eröffnungsabend nicht. „Bei der Vernissage möchte ich lieber für die Gäste da sein.“ Bei üblichen Ausstellungen „kann man sonst immer nur die Kunstwerke sehen, aber nie deren Entstehung“, erklärt er. Langner stellt sich und sein Arbeiten selber aus – denn nicht nur seine Bilder und Bildnisse sind Kunst. Der Birdman selbst ist sein größtes Werk.

Die Ausstellung „Birdman and friends“ ist von 14. September bis 15. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten im Kunstturm am Schwankl-Eck sind Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Vernissage ist am Donnerstag, 14. September.