Der erlösende Anruf: Louis (18) bekommt einen Betreuungsplatz - Mutter „sehr erleichtert“

Von: Carl-Christian Eick

Hat 19 Monate lang verzweifelt nach einem Betreuungsplatz für ihren geistig behinderten Sohn gesucht: die Wolfratshauserin Michaela Müller (48). Seit Donnerstag steht fest: Louis (18) hat einen solchen Platz bekommen. © Hans Lippert/Archiv

19 Monate hat die Wolfratshauserin Michaela Müller (48) verzweifelt nach einem Betreuungsplatz für ihren geistig behinderten Sohn Louis gesucht. Nun kam der erlösende Anruf - für den 18-Jährigen gibt‘s einen Platz.

Wolfratshausen – Michaela Müller durchlebte binnen nur weniger Stunden ein Wechselbad der Gefühle. Die 48-jährige Wolfratshauserin suchte wie berichtet verzweifelt einen Betreuungsplatz für ihren geistig gehandicapten Sohn Louis – und sie hat einen Platz gefunden. „Ich bin sehr erleichtert“, sagt Müller mit tränenerstickter Stimme. „Mein Kopf hat es schon verstanden, aber mein Herz noch nicht.“

Um 9.30 Uhr klingelte am Donnerstag bei Müller das Telefon. Am anderen Ende der Leitung: eine Mitarbeiterin des Bezirks Oberbayern. „Sie hat mir mitgeteilt, dass man in Niedersachsen eine Betreuungseinrichtung gefunden hat, die einen Platz frei hat.“ Konkret ist es ein Haus der Tohus gGmbH mit Sitz in Bargteheide im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. „Tohus“ ist Plattdeutsch und bedeutet „zu Hause sein“. Die gemeinnützige GmbH, im März dieses Jahres vom Forschungs- und Beratungsinstitut „Great Place to Work“ als einer der besten 100 Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet, übersetzt das plattdeutsche Wort so: „Eine Heimat haben – für kurze und manchmal auch für längere Zeit.“

Das Ganze ist ein Wettlauf gegen die Zeit

„Wir setzen uns aufklärend und streitbar für Inklusion ein“, das betont Tohus – Gesellschafter ist die evangelische Stiftung Hamburg-Alsterdorf – auf seiner Homepage. Und weiter: „Unser Ziel: jeder Mensch – und damit selbstverständlich auch der mit psychischen Einschränkungen – führt in seinem Wohnquartier ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben mit einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“

Die Aufnahme von Louis „ist mir fest versprochen worden“, berichtet Müller. Am Donnerstagnachmittag fand eine Video-Konferenz statt, um Details zu klären. Denn das Ganze ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Louis ist geistig gehandicapt, Autist und kann nicht sprechen. Nur noch bis Montag wird er im AWO-Sozialzentrum in Neuburg an der Donau betreut. Nachdem der 18-Jährige kürzlich den individuellen Schulabschluss bestanden hat, endet seine Zeit in der Einrichtung. „Das habe ich gewusst“, so seine Mutter. Seit 19 Monaten suchte sie nach einer Alternative, 77 Einrichtungen in der Region Bad Tölz-Wolfratshausen, in Bayern und schließlich in ganz Deutschland schrieb die 48-Jährige an – es folgten 77 Absagen.

Veröffentlichung in unserer Zeitung löst Welle der Hilfsbereitschaft aus

Die Veröffentlichung des Falls in unserer Zeitung löste eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft aus. In sozialen Netzwerken wurde der Artikel hundertfach geteilt, unsere Redaktion erreichten rund zwei Dutzend E-Mails. Nun steht fest: Louis zieht nach Rotenburg an der Wümme im nordöstlichen Niedersachsen um. Dort betreibt die Tohus gGmbH einen Standort.

Verarbeitet hat Michaela Müller die Nachricht noch nicht. „Ich bin natürlich sehr erleichtert, doch bis zum Glücklichsein muss ich noch ein paar Hürden nehmen“, sagt die Wolfratshauserin im Gespräch mit unserer Zeitung. Organisiert werden muss in den kommenden Stunden vieles. Louis muss in Neuburg an der Donau abgeholt und nach Niedersachsen gebracht werden. „Was braucht er noch alles?“ – und viel wichtiger ist die Antwort auf die Frage: Wie wird der junge Autist, der einen sehr strukturierten Tagesablauf benötigt, auf den Ortswechsel und die damit verbundenen Veränderungen in seinem persönlichen Umfeld reagieren? Nicht zu vergessen: Zwischen Wolfratshausen und Rotenburg an der Wümme liegen knapp 770 Straßenkilometer. „Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mit Blick auf Besuche bei meinem Sohn mache“, sagt seine berufstätige Mutter.

Bezirksrat und Landtagsabgeordneter bieten weiter Unterstützung an

Doch an erster Stelle steht für sie das Wohl ihres Kindes, die optimale Betreuung von Louis. „Alles weitere“, sagt Michaela Müller, „wird sich weisen.“

Bezirksrat Thomas Schwarzenberger und der CSU-Stimmkreisabgeordnete Martin Bachhuber hatten den Fall wie berichtet hinter den Kulissen „angeschoben“. So formulierte es Schwarzenberger, Bürgermeister der Gemeinde Krün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, gegenüber unserer Zeitung. „Wir sind beide sehr froh und erleichtert, dass für Mutter und Sohn eine Lösung gefunden worden ist“, sagt Bachhuber. Ihn freue besonders, dass die Einrichtung in Niedersachsen „eins zu eins“ auf die Betreuung von Jugendlichen mit eben dem Krankheitsbild von Louis spezialisiert sei. Der Fall des jungen Wolfratshausers werde mit dem heutigen Tag nicht zu den Akten gelegt, so der Bad Heilbrunner. Bachhuber: „Wir stehen Frau Müller weiterhin zur Verfügung, wenn sie uns braucht.“ (cce)

