„Der Grieche“ in Wolfratshausen: Das sagt die Staatsanwaltschaft zur Brandursache

Von: Susanne Weiß

Teilen

Hohe Flammen und schwarzer Rauch schlugen Ende Mai aus dem Wohn- und Geschäftshaus von Iraklis Sakellariou in Wolfratshausen-Farchet. Glück im Unglück: Alle Bewohner schafften es rechtzeitig nach draußen, und das Lokal „Der Grieche“ hatte noch nicht geöffnet. © Archiv

Im Mai ging der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in Wolfratshausen-Farchet in Flammen auf. Nun liegt die Bilanz der Staatsanwaltschaft vor.

Wolfratshausen – Kurz nachdem das Feuer gelöscht war, hatte Iraklis Sakellariou einen Verdacht. Der Wirt stand Ende Mai vor seinem Lokal „Der Grieche“ und räumte auf. Das Dach seines Wohn- und Geschäftshauses war zerstört, 17 Menschen verloren ihr Zuhause, im Restaurant stand das Löschwasser. Wie das Feuer ausgebrochen ist? Vielleicht sei auf einem Balkon einer der Mietwohnungen Shisha geraucht worden, mutmaßte Sakellariou damals. Wie es scheint, lag er damit teils richtig.

„Der Grieche“ in Wolfratshausen: Das sagt die Staatsanwaltschaft zur Brandursache

Die Ermittlungen nach dem Großbrand am 27. Mai dieses Jahres sind inzwischen abgeschlossen. Wer für das Feuer verantwortlich ist, bleibt aber offen. Vorsatz schlossen die Brandfahnder der Kriminalpolizei Weilheim schnell aus (wir berichteten). Auch legten sie sich recht bald darauf fest, dass das Feuer auf einem der Balkone ausgebrochen war. Die Untersuchungen ergaben schließlich, dass es „mit hoher Wahrscheinlichkeit fahrlässige Brandstiftung war mittels Rauchzeug, beispielsweise Zigaretten, durch jemanden, der sich zum entsprechenden Zeitpunkt in dem Wohn- und Geschäftshaus aufgehalten hat“, sagt Stefan Sonntag, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Akte liegt inzwischen im Archiv der Staatsanwaltschaft

Die Kripo übergab die Akten an die zuständige Staatsanwaltschaft München II. Eine Anklage wird nicht erhoben. „Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt“, teilt Vize-Pressesprecher Matthias Enzler mit. Grund dafür ist, dass zwar eine fahrlässige Brandstiftung durch eine Bewohnerin oder einen Bewohner des Hauses unsachgemäßen Umgang mit brennendem Material, etwa einer Kippe, im Raum steht. Aber „die Brandursache konnte nicht zu hundert Prozent geklärt werden“, so der Staatsanwalt. Auch nach Abschluss der Ermittlungen kämen „noch mehrere Personen als mögliche Brandverursacher in Betracht“. Ein Täter konnte also nicht ermittelt werden. Die Akte liegt mittlerweile im Archiv der Staatsanwaltschaft München II. (sw)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.