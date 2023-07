So ging es los: 2016 wurde Rudi Seibt vereidigt

Rudi Seibt verlässt den Stadtrat. Hans-Georg Anders ist sein designierter Nachrücker. Der Grünen-Rat begründet seine Entscheidung mit Zeitmangel.

Wolfratshausen – Der nächste Stuhl im Stadtrat wird geräumt. In der kommenden Sitzung des Gremiums tritt Grünen-Vertreter Rudi Seibt zurück. Formal muss der Stadtrat dem Ansinnen des 71-Jährigen noch zustimmen – hat aber de facto kaum eine Möglichkeit, ihm den Wunsch zu verwehren.

Der nächste Stadtrat tritt zurück: Rudi Seibt (Grüne) verlässt das Gremium

Seit 2016 gehört Seibt dem Gremium an. In den vergangenen Jahren kämpfte er – teils mit harten Bandagen – für seine Lieblingsthemen Energiewende und Klimaschutz. „Ich bin vielleicht etwas ungeduldig gewesen, wenn manches nicht so schnell angestoßen wurde, wie ich mir das wünschen würde“, sagt der scheidende Bürgervertreter selbst. Zwar ist die Grünen-Fraktion mit sechs Stadträten die stärkste Gruppierung im Rathausrund, „aber es war immer wieder schwierig, die Kollegen anderer Parteien von den Themen zu überzeugen“, sagt Seibt.

Veränderung in der Grünen-Fraktion: Ortschef rückt in den Stadtrat nach

Er möchte auch nach seinem Rücktritt aus dem Stadtrat politisch aktiv bleiben. „Ich werde sicherlich nicht untätig sein, sondern weiterhin grüne Politik machen. Ich kann auch ohne ein Mandat Impulse geben und Themen voranschieben.“ Als Beweis dient ihm das Engagement der Klimaschützer von Wor for Future. Seibt nennt Zeitgründe und sein Alter als Motivation, den Rat zu verlassen. „Mein neues Knie hat mir gezeigt, dass das Leben endlich ist“, sagt der 71-Jährige. Da er als Energieberater und Dozent an Volkshochschulen, Bildungswerken und Bauzentren arbeitet, „ist meine Freizeit nicht unendlich“. Für ein Weiterführen des Mandats fehle diese nun. „Ich habe Aufgaben, die herausfordernd sind, irgendwo muss ich kürzertreten.“

Die Grünen-Fraktion teilt Seibts Rücktritt in einer Pressemeldung mit. „Als versiertem Fachplaner für Technik in Gebäuden ging ihm vieles nicht schnell genug in der Umsetzung“, schreibt Assunta Tammelleo.

Seibt-Nachfolge: Hans-Georg Anders steht bereit

Seibts Nachfolger wird der Grünen-Ortschef Hans-Georg Anders. Der 66-Jährige freut sich auf eine „spannende und interessante Aufgabe“, die ihn im Rat erwartet. Anders leitete die Immobilien-Abteilung des Erzbischöflichen Ordinariats München. „Bauleitplanungen sind für mich also kein Neuland“, sagt er. Ähnlich wie sein Vorgänger möchte er sich nach eigenen Worten vor allem für die Wärme- und Energiewende vor Ort engagieren und einen Beitrag dazu leisten, dass der Verkehr für Fußgänger und Radfahrer sicherer wird. Die Nachfolge anzutreten, war für ihn eine leichte Entscheidung: „Ich habe vor drei Jahren vor der Kommunalwahl gesagt, dass ich das machen möchte. Das hat sich nicht geändert.“