Der Traum lebt weiter: Tiny-House-Aktivist Thorsten Thane im Interview

Von: Dominik Stallein

Steht jetzt auf einem Öko-Bauernhof: Der zu einem Tiny House umgebaute Zirkuswagen von Thorsten Thane. © Archiv

In Wolfratshausen wird nichts aus seinem Tiny House. Aber irgendwann möchte Thorsten Thane in einem wohnen - und die Politik auf das Thema aufmerksam machen.

Wolfratshausen/Gelting – „Der Traum ist aus“: Diesen Satz sagte Thorsten Thane vor ziemlich genau einem Jahr. Der Tiny-House-Aktivist kündigte damals an, sein Bestreben aufzugeben, in der Region ein Tiny House zu beziehen. Mit seinem Verein „einfach-gemeinsam-leben“ setzt er sich weiter für alternative Wohnformen ein. Am Sonntag findet zu diesem Thema eine Veranstaltung im Hinterhalt statt – live vor Ort und im Livestream zu erleben.

Herr Thane, vor einem Jahr haben Sie angekündigt, Ihren Kampf für ein Tiny House in der Region aufzugeben – was ist seither passiert?

Vor Ort ist tatsächlich wenig passiert. Deshalb hat sich an meiner Einstellung auch nichts geändert. Ich habe weiterhin den Traum, in einem Tiny House zu leben. Aber das hier vor Ort zu tun: Diese Idee ist passé. Dafür gucke ich in andere Regionen, aber wann und wo ich meinen Wunsch erfülle, weiß ich noch nicht. Immerhin hat sich meine jahrelange Arbeit in einem Zirkuswagen gelohnt. Den habe ich zu einem Tiny House umgebaut, und wollte eigentlich selbst darin wohnen. Jetzt kann er immerhin als Guest House auf einem Öko-Hof genutzt werden, mit fantastischem Blick auf die Zugspitze. Ich wohne zwar nicht darin, aber habe lebenslanges Besuchsrecht (lacht).

Trotzdem werben Sie am Sonntag vor Ort für das Thema Tiny Living. Warum?

Das ist nicht ganz richtig. Es ist keine regionale Veranstaltung, sondern ein Online-Vortrag zu diesem Thema. Wir nutzen dafür den Hinterhalt, weil wir dort die technischen Voraussetzungen nutzen können und den Kulturverein unterstützen, über dessen Livestream wir den Vortrag präsentieren. Unser Verein versucht schon seit der Gründung 2018, die Politik auf allen Ebenen – nicht nur kommunal – auf alternative Wohnformen aufmerksam zu machen.

Was erwartet die Besucher – im Netz oder vor Ort – am Sonntag?

Mit der Architektin Ilka Mutschelknaus spricht eine Expertin über verschiedene Bauarten und die Baubiologie bei Tiny Houses. Der Termin ist für Leute spannend, die sich bisher noch nicht so intensiv mit dem Thema befasst haben. Aber auch ich freue mich auf ein paar spannende Einblicke, weil im Vortrag einige Diskussionspunkte aufgegriffen werden, die das Thema immer wieder begleiten: Wie nachhaltig Tiny Houses wirklich sind, zum Beispiel. Es wird eine recht umfassende Geschichte, denke ich, und man erfährt vieles, was für Tiny Houses wichtig ist.

Tiny House-Info-Veranstaltung am Sonntag

Die Veranstaltung „Tiny Living“ findet am Sonntag, 9. Oktober, ab 11 Uhr in der Geltinger Kulturbühne Hinterhalt statt. Über einen Livestream kann man auch von Zuhause aus zuhören. Eine Anmeldung ist per E-Mail an info@hinterhalt.de möglich.

