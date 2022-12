Dezente Erleichterung in Kliniken und Heimen

Von: Peter Borchers

Die Impfpflicht für Menschen in Pflegeberufen soll Ende des Jahres auslaufen. Leitungen von Kliniken und Pflegeeinrichtungen reagieren darauf mit Erleichterung, fordern aber generell vom Gesetzgeber bessere Perspektiven für dieses Berufsfeld. Es braucht einen anderen Blick der Menschen im Lande auf diese wertvolle und sinnstiftende Arbeit, der dazu führt, dass Berufsentscheider beziehungsweise Quereinsteiger sich zukünftig für dieses Berufsfeld entscheiden. Wolfgang Schweiger, Caritas-Kreisgeschäftsführer Kreisklinik greift auf ausländische Fachkräfte zu Seniorenzentrum der AWO freut sich über Bewerbungen © Marijan Murat/dpa

Zum Jahresende läuft die Impfpflicht für Pflegekräfte aus. Die Krankenhäuser und Pflegeheime erhoffen sich dadurch Erleichterungen bei der schwierigen Suche nach neuem Personal.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit der im März in Kraft getretenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht wollte Gesundheitsminister Karl Lauterbach Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vor dem Coronavirus schützen – und erntete für die Maßnahme viel Kritik. Fachkräften im Gesundheitswesen, die sich keine Spritze setzen lassen wollten, drohte ein Berufsverbot. Sie empfanden die Teil-Impfpflicht zudem als ungerecht. Ihr Credo: entweder alle oder keiner. Ende des Jahres soll die temporäre Verordnung nun auslaufen. Wie sich das auf den generellen Arbeitskräfte-Mangel im Gesundheitswesen auswirkt, wird man sehen.

Kreisklinik greift auf ausländische Fachkräfte zu

Ingo Kühn stellt zunächst klar, dass in der Wolfratshauser Kreisklinik kein Mitarbeiter aufgrund der Teil-Impfpflicht gekündigt habe. Es sei aber generell „extrem schwierig“ , so der Geschäftsführer, „Fachpersonal zu finden. Wir greifen auch auf ausländische Fachkräfte zurück, und bei Neueinstellungen bestand ebenfalls eine Impfpflicht. Wir hätten ohne Impfnachweis keine Einstellungen vornehmen dürfen.“ Kühn fürchtet, dass die Mehrzahl der Mitarbeiter, die aufgrund der Corona-Krise dem Gesundheitswesen verloren gegangen sind, nicht mehr zurückkehren werden. „Daher erwarten wir keine spürbaren Erleichterungen bei der Akquise von Mitarbeitern.“ Dieses Problem, so Kühn, könne nur der Gesetzgeber lösen. Forderungen beispielsweise nach einer deutlich besseren Bezahlung des Pflegepersonal bestehen ja schon lange.

In der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz „haben berufsgruppenübergreifend ein paar Mitarbeitende gekündigt“, räumt Pressesprecher Christopher Horn ein. Man sei deshalb froh, „dass wir trotz Impfpflicht neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten“. Was aktuell keine leichte Aufgabe ist, so Horn: „Aufgrund des bereits vor der Pandemie angespannten Arbeitsmarkts – bundesweit fehlen rund 70 000 Pflegekräfte im System – und der immer weiter steigenden Arbeitsbelastung ist es gerade in hochpreisigen Regionen sehr schwer, offene Stellen zu besetzen.“

Obwohl sein Haus immer „klar für die Vorteile einer Impfung geworben“ habe, übt Horn nach wie vor Kritik an der einrichtungsbezogenen Pflicht: Sie sei „nicht der richtige Ansatz“ gewesen, weil die Debatte „auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitswesen ausgetragen“ wurde. Horn erwartet mit dem Auslaufen zwar einen positiven Effekt. „Es ist trotzdem sehr schwer, verlorenes Personal zurückzuholen, zumal manche den Beruf gewechselt haben“ oder das Land gar verlassen hätten, beispielsweise in Richtung Schweiz.

In den Zuständigkeitsbereich von Wolfgang Schweiger, Kreisgeschäftsführer der Caritas, fällt unter anderem die ambulante Pflege. Hier musste er zwar keine Kündigungen hinnehmen, „ jedoch hatten sich einzelne Mitarbeitende Gedanken dazu gemacht“. Deren Bedenken habe man „in Gesprächen gut auflösen“ können. Ähnliches treffe auf die Sektoren Fachambulanz Sucht und Sozialpsychiatrischer Dienst zu. Auch Schweiger spricht von einer generell erschwerten Personalsuche. Die Impfpflicht „hat sehr viele Bewerber verunsichert“. In der ambulanten Pflege habe die Caritas deshalb zwei Bewerber nicht anstellen können, „obwohl dringender Bedarf bestand und weiter besteht“. Umso mehr hofft der Geschäftsführer auf eine leichte Entspannung. Das Grundproblem sei aber nicht gelöst: Generell gebe es einen Fachkräftemangel „in fast allen Bereichen der Sozialen Arbeit – insbesondere in der Pflege. Ob es für einzelne ein Zurück gibt, ist schwer abzuschätzen. Die Pandemie hat die dem System Pflege innewohnenden Schwächen verdeutlicht.“ Wichtig werde sein, ob nach dem anfänglichen „Beklatschen“ der Pflegekräfte während der Corona-Krise sich grundsätzlich Anerkennung und Image in dem Berufsfeld und für die Beschäftigen in der Pflege ändern. „Es braucht einen anderen Blick der Menschen im Lande auf diese wertvolle und sinnstiftende Arbeit, der dazu führt, dass Berufsentscheider beziehungsweise Quereinsteiger sich zukünftig für dieses Berufsfeld entscheiden.“ Denn eines sei gewiss: „In einer alternden Gesellschaft hat dieses Arbeitsfeld Zukunft.“ Schweiger nimmt die Politik in die Pflicht: Die Pandemie sei ein „Brandbeschleuniger“ gewesen. Der Gesetzgeber müsse schnellstmöglich Grundlagen schaffen, „um die Belastungen der in der Pflege Beschäftigen zu reduzieren, Menschen für das interessante, Menschen zugewandte Arbeitsfeld zu gewinnen und den Zeitdruck zu reduzieren.“

Eine Pflegekraft hat das Tölzer Pater-Rupert-Mayer-Heim aufgrund der Impfpflicht verlassen. „Der Großteil der Mitarbeiter war sehr pflichtbewusst und hat sich gegen Covid impfen lassen“, sagt Larisa Leitner. Die Kündigung dieser Pflegekraft sei zwar bedauerlich gewesen, so die Heimleiterin, sie „stellte uns aber arbeitsbezogen vor keine großen Herausforderungen“. Eine frei gewordene Stelle zu besetzen, gehöre zum normalen Alltag. Leitner erwartet wegen des Auslaufens der Pflicht „keine Schlangen an Neubewerbern vor unserer Haustür. Das Thema Personalakquirierung in der Pflege war und ist ein Problem, das uns begleitet, unabhängig von einer Impfpflicht oder der Pandemie. Neue Ideen und Motivationen seitens des Gesetzgebers wären hierbei von Vorteil.“

Seniorenzentrum der AWO freut sich über Bewerbungen

Im AWO-Seniorenzentrum am Wolfratshauser Paradiesweg kündigte – bedauerlicherweise, wie Leiter Frank Hörmann betont – ebenfalls ein Mitarbeiter, weil er sich nicht impfen lassen wollte. Den Ausfall dieser Kraft habe man kompensieren können. Und tatsächlich sei aus einigen Bewerbungen nichts geworden, da die betreffenden Pflegekräfte „die Impfpflicht nicht erfüllten“. Mit deren Ende hofft Hörmann darauf, „dass es wieder leichter wird, Personal zu locken. Wir haben unsere Bemühungen, neue Kollegen zu finden, bereits seit einiger Zeit intensiviert und versuchen, hier vor Ort für unsere Einrichtung neue Wege zu gehen.“ Hörmann freut sich über jeden Kontakt mit interessierten Pflegekräften – auch über einen solchen Bericht in der Zeitung wie diesen“.

