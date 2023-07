„Absolut selten“: Ehepaar seit 60 Jahren verheiratet - sie trafen sich auf einer Beerdigung

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Seit sechs Jahrzehnten sind Alfons und Margit Ludwig verheiratet. Vize-Bürgermeister Günter Eibl gratuliert. © sh

Margit und Alfons Ludwig aus Wolfratshausen sind seit ganzen 60 Jahre verheiratet. Vize-Bürgermeister gratulierte dem Ehepaar zur Diamantenen Hochzeit.

Wolfratshausen – Zu diesem Termin wird man nur ab und an eingeladen: eine Diamantene Hochzeit. „Das ist absolut selten“, sagt Vize-Bürgermeister Günter Eibl, als er Margit und Alfons Ludwig zu ihrem 60. Hochzeitstag gratuliert. „Ach“, entgegnet die Wolfratshauserin humorvoll, „irgendwie haben wir es halt miteinander ausgehalten.“

Wolfratshauser Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit: Sie trafen sich auf einer Beerdigung

Ursprünglich kommen beide aus dem Sudetenland, die Eltern kannten sich sogar noch aus der alten Heimat. Als eine Bekannte starb, begleitete Alfons Ludwig 1960 seine Eltern zur Beerdigung nach Oberempfenbach in Mainburg. Vermutlich die beste Entscheidung seines Lebens.

Denn auf besagter Beerdigung traf er auf die damals 18-jährige Margit, die ihrerseits ebenfalls die Eltern begleitete. Der Kontakt der beiden Familien wurde aufgefrischt – und, damit es der Jugend nicht langweilig wurde, diese kurzerhand ins Kino geschickt.

Fesche Hochzeiter 1963: Margit und Alfons Ludwig. © privat

Von dem Film – es muss wohl ein Western gewesen sein, glaubt sich Alfons Ludwig zu erinnern – bekam das junge Paar kaum etwas mit. Beide hatten nur noch Augen füreinander. „Ab da habe ich so oft wie möglich versucht, mit dem Auto am Wochenende zu ihr zu fahren“, erzählte der heute 84-Jährige. 1963, drei Jahre nach dem Kennenlernen, wurde in Endlhausen geheiratet. Mittlerweile wohnte die Familie im benachbarten Sonnenham.

Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit: Drei Jahre nach dem Kennenlernen traten sie vor den Traualter

Alfons Ludwig machte bei der Post eine Ausbildung zum Postbetriebsinspektor, Margit Ludwig kümmerte sich um die drei Kinder. 1976 erhielt die Familie die Gelegenheit in ein Haus in Wolfratshausen zu ziehen. Ein Haus, dass Vize-Bürgermeister Eibl von anderer Seite her bekannt ist. „Mein Vater hatte einen Elektrobetrieb, und als Junge habe ich hier geholfen, die Steckdosen einzubauen“, erzählt er lachend.

Doch zurück zu Ludwigs. Der sympathische Senior hatte neben seiner Familie noch eine weitere Leidenschaft. Er organisierte für seine Postkollegen Fußballpokal- und Schafkopfturniere, Tennismatches und Skiausflüge. Ganz so sportlich lässt er es jetzt aber nicht mehr angehen. „Man muss ja auch mal Ruhe geben. Aber schön war es schon“, findet er.

Ehepaar ist seit 60 Jahren verheiratet: „Langweilig wird‘s uns nicht“

Dafür sind er und seine Margit immer wieder gerne gereist, einmal sogar bis Amerika, um das Patenkind zu besuchen. Apropos Reise: Einmal sind sie zusammen in die alte Heimat ins Sudetenland gefahren. „Die alten Häuser standen noch – aber jetzt ist Wolfratshausen unsere Heimat.“ Im hohen Alter hält sich das Ehepaar auf andere Art fit. Spazieren gehen, Karten spielen, sich unterhalten. „Langweilig wird’s uns nicht“, so Margit Ludwig.

Ihr Mann nutzt den Besuch des Zweiten Bürgermeisters, um gleich noch eine Anregung loszuwerden. „Die Bank, die hinten beim Stadion mal gestanden ist, wäre schön, wenn sie wieder her käme“, gibt er dem Gratulanten mit auf dem Weg. Eibl verspricht, den Wunsch weiterzugeben.

Groß feiern wird das Jubelpaar nicht. „Wir feiern im kleinen Kreis“, sagen die Senioren. „Schließlich sind wir Ruheständler.“ sh

