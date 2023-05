Die aktuellen Immobilienpreise im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Experte warnt vor „Trugschluss“

Von: Carl-Christian Eick

Die aktuellen Immobilienpreise im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat die Schneider & Prell Immobilientreuhand AG in Wolfratshausen ermittelt. © Schneider & Prell Immobilientreuhand AG/Hans Lippert

Die Nachfrage auf dem seit Jahren überhitzten Immobilienmarkt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat sich abgekühlt. Mit „großen Preiskorrekturen“ können potenzielle Haus- oder Wohnungskäufer aber nicht rechnen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Gestiegene Darlehenszinsen, explodierte Energie- und Baukosten sowie eine hohe Inflation: Für viele Menschen ist der Traum von den eigenen vier Wänden ausgeträumt. Der Immobilienmarkt „ist ins Stocken geraten“, so Peter Schneider, Geschäftsführer der Schneider & Prell Immobilientreuhand AG in Wolfratshausen und Mitglied des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Landkreis. Diese Entwicklung hat nach seinen Worten jedoch nicht zu „großen Preiskorrekturen“ geführt. Im Gegenteil: „Im Durchschnitt sind die Preise für Doppelhaushaushälften im Landkreis weiter angestiegen, im Bestand sogar über die Eine-Million-Euro-Grenze gerutscht.“

Schneider hat den aktuellen Immobilienmarkt analysiert und in dieser Woche einen Kurzbericht veröffentlicht. Die Kaufumsätze gingen in den vergangenen Monaten „spürbar“ zurück, zugleich nahm das Immobilienangebot „deutlich“ zu. Letzteres erklärt der Experte mit einer „längeren Verweildauer der einzelnen Objekte am Markt“. Das heißt, Häuser und Wohnungen lassen sich nicht mehr so ruckzuck veräußern wie die berühmten warmen Semmeln. Wer nun frohlockt, dass die Immobilienpreise im Landkreis in den Keller purzeln, der könnte einem Trugschluss aufsitzen, sagt Schneider. „Denn einerseits setzen gerade in Krisenzeiten Immobilieneigentümer auf den bleibenden Wert ihres Betongolds, andererseits muss in einer Kalkulation auch die hohe Inflationsrate gegen den Bauzins gerechnet werden.“

Neubauprojekte werden zurückgestellt – damit sind gefragte neue Objekte auf dem Markt Mangelware.

Nicht zu vergessen: Angesichts exorbitanter Kosten hat die Bautätigkeit „spürbar nachgelassen“, Bauträger „halten sich zurück“. Mit ein Grund dafür ist auch die inzwischen restriktivere Kreditvergabe der Geldinstitute. Der Immobilienwirt bilanziert: „Neubauprojekte werden zurückgestellt – damit sind gefragte neue Objekte auf dem Markt Mangelware.“ Eine Aussicht auf kurzfristige Änderung der Lage ist nicht in Sicht. Matthias Bauer, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Landkreis, kann daher nur feststellen: „Es bleibt abzuwarten, wie sich die Preise in 2023 entwickeln werden.“

Nachfrage in Wolfratshausen, Geretsried und der Kreisstadt Bad Tölz am größten

Laut Schneiders Analyse sind Häuser beziehungsweise Wohnungen in den drei Städte im Kreis weiterhin am gefragtesten. In Wolfratshausen, Geretsried und Bad Tölz war bis dato ein Anstieg der Immobilienpreise Jahr für Jahr so sicher wie das Amen in der Kirche. „Preissteigerungen bis zu 100 Prozent im Zeitraum von 2016 bis Mitte 2022 waren keine Seltenheit“, sagt Schneider rückblickend. Doch „die Party ist vorbei“, meinte schon im März Martin Harbalik, Leiter der Immobilien-Abteilung der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, gegenüber unserer Zeitung. Allerdings geht Harbalik wie Schneider nicht davon aus, dass Häuser und Wohnungen zwischen Icking und Jachenau jemals mit dem Etikett „Schnäppchenpreis“ ins Schaufenster gestellt werden.

Bad Tölz punktet bei Interessenten durch die Lage am Alpenrand, einen hohen Freizeitwert, eine gute Infrastruktur sowie „der malerischen Altstadt“, weiß Schneider. Seit Jahren übersteige die Nachfrage nach Bestands- und Neubauimmobilien das Angebot bei Weitem. Im aktuellen Preisspiegel drückt sich das so aus: In Top-Lage muss man in der Kreisstadt für ein Einfamilienhaus mehr als 1,5 Millionen Euro zusammenkratzen. Wer mit einer Doppelhaushälfte (Erstbezug) liebäugelt, muss mindestens 1,2 Millionen Euro auf den Tisch legen. Eine nagelneue Eigentumswohnung mit rund 80 Quadratmetern Wohnfläche gibt’s in sehr guter Lage in Bad Tölz für rund 650 000 Euro. Sofern eine solche Wohnung überhaupt angeboten wird.

Das kostet aktuell ein Einfamilienhaus in bester Lage von Geretsried

Die größte Stadt im Landkreis, Geretsried, „hat in den vergangenen Jahrzehnten eine rasante Entwicklung vollzogen“, so Schneider. „In Geretsried gab es in den vergangenen Jahren auch die meisten Neubautätigkeiten.“ Derzeit baut die Firma Krämmel wie berichtet zwischen Banater Straße und Elbestraße das Stadtquartier „OPUS.G“. Sukzessive entstehen bis ins Jahr 2027 770 Miet- und Eigentumswohnungen. Wer lieber in einem Einfamilienhaus in bester Lage Geretsrieds wohnen möchte – gut 1,2 Millionen Euro müsste derjenige beim Verkaufsgespräch im Kreuz haben. Zum Vergleich: Eine gebrauchte Drei-Zimmer-Wohnung in mittelprächtiger Lage ist ab 280 000 Euro zu haben.

Die Flößerstadt Wolfratshausen, gelegen zwischen der grünen Lunge Bergwald und der Loisach, überzeugt in Schneiders Augen durch „die idyllische Umgebung, eine historische Marktstraße“ sowie die „hervorragende Verkehrsanbindung“. Aufgrund der topografischen Lage kann in der Kommune allerdings kaum weiteres Bauland erschlossen werden – „der Trend geht daher notgedrungen zur Nachverdichtung als zur Außenentwicklung“. Hochwertige Eigentumswohnungen entstehen aktuell an der Heidestraße (bis auf eine schon alle verkauft) sowie weitere 21 Stück am Mühlpointweg. Dort ist gut die Hälfte bereits vergeben.

Experten empfehlen solventen Interessenten, „jetzt zu kaufen“

Eine neue Eigentumswohnung in mittlerer bis guter Lage Wolfratshausens schlägt momentan mit gut 7500 Euro zu Buche – pro Quadratmeter, versteht sich. Falls in Premiumlage ein Einfamilienhaus (Erstbezug) angeboten wird, werden dafür rund 1,3 Millionen Euro aufgerufen.

„Bei Objekten in gutem ober sehr gutem Zustand sowie hochwertigen Objekten in begehrten und daher hochpreisigen Wohnlagen im Landkreis sind kaum Preisrückgänge zu erwarten“, prognostiziert Peter Schneider. Denn noch immer gebe es Menschen „mit guter Eigenkapitalausstattung“. Die nach wie vor starke Nachfrage – die auf eine schwache Bautätigkeit trifft – „dürfte in der nächsten Zeit dazu führen, dass die Preise nicht nur stagnieren, sondern sogar wieder anziehen“. Schneider hätte seinen Beruf verfehlt, würde er nicht darauf hinweisen: „Experten raten solventen Interessenten, jetzt zu kaufen.“ (cce)

Info: Den kompletten Immobilienmarktbericht gibt es bei der Schneider & Prell Immobilientreuhand AG in Wolfratshausen.

