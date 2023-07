Hier rührt sich was: Der „Bunter.Markt“ am Untermarkt lockte zahlreiche Besucher an.

Initiative von Händlern

Von Peter Herrmann

„Ich find’s super“: Bürgermeister Klaus Heilinglechner lobt die Initiative von Händlern und Gastronomen. Sie zeigten Wolfratshausen in all seiner Diversität.

Wolfratshausen – Eine große Menschentraube bildete sich am kürzlich vor dem Feinkostgeschäft „La Bottega“ am Untermarkt, um Aperol Spritz, kulinarische Schmankerl und Livemusik zu genießen. Gegenüber wummerten laute Beats aus dem Bekleidungsgeschäft „Red Stone“, während Alejandra Marini gut 30 Meter weiter mit der Ukulele die Gäste vor dem Kaffeehaus Velvet unterhielt. Nicht minder unterhaltsam waren die Konzerte des Geretsrieder Liedermachers Willi Sommerwerk vor dem Humplbräu am Marienbrunnen und des Trios Gone Fishin’ vor dem Café Biermühle. Im Innenhof des griechischen Restaurants Athos tanzten die Menschen bis spätabends Sirtaki.

Die Altstadt lebt: Bunter.Markt lockt viele Besucher an

„Ich bin total happy, weil es viel Bewegung gab und wir unsere Vielfalt gezeigt haben“, schwärmte Johannes Woll. Der „Red Stone“-Inhaber hatte gemeinsam mit 14 weiteren Ladenbetreibern und Gastwirten zum dritten Mal den „Bunter.Markt“ organisiert. Gegen 15.30 Uhr war die Resonanz noch überschaubar. So spielte Willi Sommerwerk am Marienbrunnen zunächst nur vor ein paar neugierigen Passanten. „Ich mache das sehr gerne, damit sich hier wieder was rührt“, erklärte er. Wie alle Musiker spielte er ohne Gage auf dem „Bunter.Markt“ und freute sich über Spenden in seinem Gitarrenkoffer. Erst nach gut vier Stunden beendete Sommerwerk sein Programm vor deutlich mehr Zuhörern.

Restaurants, Läden und Vereine sind dabei: Wolfratshausen zeigt sich von der bunten Seite

Ebenfalls Spenden gesammelt hat Beate Morbach vom Modegeschäft „max.Leben“. Wie schon vor zwei Jahren ging ein Teil ihres erzielten Umsatzes an die Wohngruppe „Jonas Better Place“ am Untermarkt. Dort werden zwölf männliche Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund im Alter zwischen 14 und 21 Jahren betreut. Den jüngsten Besuchern des „Bunter.Markts“ las die Wolfratshauser Autorin Gitti Weiss im Spielwarengeschäft Tausend Märchengeschichten vor. Die Schule der Phantasie lud währenddessen zum „Action Painting und Malen an der Staffelei“ ein. Weitere Geschäfte wie Raumausstattung Hierl, Leder Tausend und das Kindermoden-Geschäft „Max und Moritz“ lockten mit Rabatten sowie mit Hotdogs und Popcorn.

Bürgermeister Klaus Heilinglechner zeigte sich nach seinem Marktbesuch begeistert. „Ich find’s super, wenn sich die Untermarktler zusammenschließen und solch tolle Eigeninitiativen entwickeln“, lobte der Rathauschef. ph