„Die Bühne abgerissen“: Nach 16 Tagen Partystimmung ist Flussfestival-Organisator zufrieden

Müde, aber glücklich: So lässt sich der Gemütszustand von Kulturmanager Andreas Kutter (re.) zusammenfassen. Unser Bild zeigt ihn gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Heilinglechner bei der Begrüßung vor dem Auftritt von Kabarettist Martin Frank, der am vergangenen Freitag auf der schwimmenden Flussfestivalbühne spielte.

Fazit

Von Dominik Stallein schließen

Flussfestivalleiter Andreas Kutter ist von Veranstaltungsreihe begeistert: Sechs Veranstaltungen ausverkauft, Stimmung immer großartig

Wolfratshausen – Eigentlich findet Andreas Kutter die vergangenen Wochen im Rückblick ziemlich super. Nur einen Punkt sieht der Kulturmanager der Stadt etwas kritisch: „Mein Schlafrhythmus hat sich ziemlich verschoben zuletzt“, sagt er und schmunzelt. In den vergangenen zweieinhalb Wochen war Kutter unter Dauerstrom: Das erste Mal stand er als Cheforganisator des Flussfestivals an der alten Floßlände in der Verantwortung. Die Bilanz fällt positiv aus – sehr positiv.

„Die Bühne abgerissen“: Nach Flussfestival ist Organisator zufrieden

„Das Wichtigste ist, dass wirklich alle Leute zufrieden waren“, sagt Kutter. Von den Gästen habe er ausschließlich positives Feedback für die Veranstaltungen bekommen. „Und die Künstler waren begeistert.“ Für Musiker, Kabarettisten und Schauspieler sei das Setting etwas besonderes – die schwimmende Bühne auf der Loisach, von der aus sie auf die voll besetzten Tribünenreihen im Opera Tent blickten. Und ein weiterer Punkt habe das Flussfestival für die Künstler zu einem außergewöhnlichen Auftritt werden lassen: „Das Publikum hat ihnen richtig gut gefallen.“ Das Feedback eines Künstlers – Kutter nennt ihn nicht beim Namen: „Krass, die sind ja sofort da, die gehen ja gleich voll mit.“ Deshalb sei unter dem geschwungenen Zeltdach auch bei einigen Konzerten sofort Festtagsstimmung ausgebrochen. Ein Höhepunkt für Kutter: „Wie Django 3000 schon nach den ersten Tönen die Bühne fast abgerissen hat, war schon sehr geil.“

Django 300, Bauernbühne, Oimara, Dreiviertelblut, Halamek und Martin Frank: „Wir hatten eine Top-Quote beim Ticketverkauf“

Die Gypsy-Rock-Formation aus dem Chiemgau war eine der sechs Live-Acts, bei denen das Ticketkontingent ausverkauft wurde. Auch die Loisachtaler Bauernbühne, Kabarettist Martin Frank, Oimara, Dominik Halameks Broadway-Show und Dreiviertelblut waren Publikumsmagneten beim sechsten Flussfestival. „Wir hatten eine Top-Quote beim Ticketverkauf“, sagt Kutter.

Was er beobachtet hat: Viele Karten gingen an Kurzentschlossene, die relativ spontan zuschlugen. Das sei kein Wolfratshauser Phänomen, sondern inzwischen die gängige Norm: „Das geht vielen Kulturhäusern so, dass der Vorverkauf seit vier Jahren erst gegen Ende richtig Fahrt aufnimmt.“ Auch wenn in Wolfratshausen kurz nach Vorstellung des Programms im Dezember viele Karten gekauft wurden, entschied sich ein großer Teil der Kulturfans ziemlich kurzfristig. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass das Flussfestival unter freiem Himmel stattfindet und bei der jüngsten Auflage im Jahr 2021 mehrere Veranstaltungen kurzerhand wegen Loisach-Hochwassers verlegt werden mussten.

Partys am Fluss: „Ich fand sehr vieles in diesem Jahr sehr geil“

Diesmal war es ganz anders: „Wettertechnisch war es heuer gigantisch“, sagt der Kulturmanager. Nur bei zwei der 15 Veranstaltungen hatte es geregnet, nass wurde unter dem Zelt niemand. Und die Loisach hatte den perfekten Pegelstand für die schwimmende Bühne. „Als es im Mai, ein paar Wochen vor dem Festival, Hochwasser gegeben hat, ging mir der Hintern ziemlich auf Grundeis“, erinnert sich der Festivalleiter. Auch deshalb wurde die Kulturreihe zu einem so großen Erfolg und die Abende zu einer Reihe von Höhepunkten. „Ich fand sehr vieles in diesem Jahr sehr geil“, resümiert Kutter. Einen Favoriten unter den Künstlern kann er nicht ausmachen, auch wenn die Partystimmung bei Django 3000 und dem Auftritt des Tegernseer Senkrechtstarters Oimara am ausgelassensten war – wohl auch deshalb, weil deren Musik so viel Partypotenzial mitbringt.

Nach 16 Tage Partystimmung: Festivalleiter besucht zur Erholung ein Festival

Nach den langen Abenden am Fluss – „teilweise ging mir um 3 Uhr nachts noch durch den Kopf, was alles zu erledigen ist – auch Dinge, die schon längst erledigt waren.“ – brauchen einige Helfer wohl erst einmal eine ausgedehnte Pause. Andreas Kutter hat eine eigenwillige Art sich von den Festivalstrapazen zu erholen: Er besucht demnächst ein Festival. „Aber danach gehe ich ein paar Tage in den Urlaub.“ Danach geht die Planung für die nächsten Kulturveranstaltungen in der Loisachstadt weiter – das Motto ist seit Jahren unverändert: „Nach dem Flussfestival ist vor dem Flussfestival.“ Viel Veränderungsbedarf am Konzept sieht er nicht – „es war schon vieles sehr, sehr gut“. Trotzdem schweben dem Festivalleiter neue Ideen vor. Verraten möchte er sie aber noch nicht. An vielem Bewährten möchte er festhalten. Kutter: „Das Flussfestival hat inzwischen ein gewisses Standing.“

