Turnier der VSG Isar-Loisach: Die Favoriten holen die Setzpunkte

Von: Thomas Wenzel

Packende Duelle lieferten sich Beachvolleyballer beim Turnier der VSG Isar-Loisach, das im Rahmen der offiziellen ebs-Serie stattfand. © hl

BEACHVOLLEYBALL Gutes Niveau bei ebf-Turnier der VSG Isar-Loisach – Sieg geht an Dachauer

Wolfratshausen – Heiß war’s, staubig war’s – und viel Spaß hat’s den beteiligten Beachvolleyballern gemacht. Zum ersten Mal richtete die VSG Isar-Loisach im Rahmen der offiziellen ebf-Serie ein Turnier auf „Expert“-Niveau aus, wozu am Sonntag elf Teams auf die Anlage im Wolfratshauser Stadion kamen. „Leider gab es eine Absage, so dass wir den Modus etwas verändern mussten“, berichtet Mitorganisator Lukas von Stülpnagel.

Die Favoriten holen die Setzpunkte

Am Start waren mehrheitlich Duos, die bereits in den Wochen zuvor bei anderen Turnieren Setzpunkte gesammelt hatten. Als klare Favoriten galten deshalb Michael Weindel und Franz Neumann, die während der Hallensaison für den ASV Dachau in der 3. Liga oder Regionalliga auflaufen, sowie ihre Vereinskollegen Pascal Berghus und Maximilian Dietze. Für die VSG gingen drei Teams in den Sand, dazu noch zwei Volleyballer mit auswärtigen Partnern. „Dadurch, dass wir eine Reihe von externen Leuten dabei hatten, war das Niveau schon richtig gut“, freute sich von Stülpnagel auch darüber, dass im Laufe des fast siebenstündigen Turniers auch zahlreiche Zuschauer vorbeikamen und die Sportler anfeuerten.

Wiederholung geplant

Er selbst schaffte zusammen mit Julius Wilhelm den Sprung ins Halbfinale, wo sich die beiden Wolfratshauser den Favoriten aus Dachau gegenüber sahen. Weindel/Neumann qualifizierten sich mit einem 2:0 für das Finale, auch wenn es nach einem klaren ersten Satz (15:12) im zweiten Abschnitt durchaus eng zuging (16:14). VSG-Diagonalangreifer Mirko Walter hatte mit seinem Partner Matthias Emde ebenfalls mit 0:2 das Nachsehen gegen Berghus/Dietze. Im rein Dachauer Endspiel gewannen Weindel/Neumann mit 2:0 und verbuchten weitere Setzpunkte auf ihrem diesjährigen Beach-Konto.

Das Match um Platz drei wurde verletzungsbedingt nicht mehr ausgetragen. „Somit gab es zwei Dritte“, sagt von Stülpnagel.

Aufgrund des reibungslosen Verlaufs und des guten sportlichen Niveaus stellt der VSG-Sprecher in Aussicht: „Gut möglich, dass wir in diesem Sommer noch einmal so ein Turnier ausrichten – auch dann wieder auf der Expert-Ebene.“

ebf-Turnier „Expert“

1. Michael Weindel/Franz Neumann (205 Punkte), 2. Pascal Berghus/Maximilian Dietze (171), 3. Julius Wilhelm/Lukas von Stülpnagel und Matthias Emde/Mirko Walter (je 127), 5. Thorsten Busch/Christian Leykam und Kilian Jonasch/Stefan Müller und Alexander Birck/Sebastian Birck und Marlon Escriva-Jonas/Henri Bieling (je 64), 9. Florian Weber/Jochen Friedl und Jan-Michael Plato/Maximilian Plato und Patrick Nordmann/Simon Kinder (je 29).

Die erfolgreichsten Teilnehmer beim Beach-Turnier: (hinten, v. li.) Pascal Berghus und Maximilian Dietze, Franz Neumann und Michael Weindel, Mirko Walter, (vorne, v. li.) Lukas von Stülpnagel und Julius Wilhelm. Ganz rechts Simon Kinder. © privat