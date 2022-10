„Die Kinder werden mir sehr fehlen.“ – Yoshihisa Kinoshita verlässt die Musikschule

Von: Andrea Weber

„Es wird ein fließender Übergang“: Yoshihisa Kinoshita (re.) und sein Nachfolger Emanuel Schmidt. © Andrea Weber

Yoshihisa Kinoshita leitete 34 Jahre lang den Kinder- und Jugendchor der Wolfratshauser Musikschule. Nun übergibt übergibt er den Stab an seinen Nachfolger Emanuel Schmidt.

Wolfratshausen – Der Leiter des Kinder- und Jugendchors an der Wolfratshauser Musikschule, Yoshihisa Kinoshita, wird 2023 nach 34 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Sein größter Erfolg sei die Kontinuität, sagt er im Rückblick. „Ich hätte nach Neuseeland gehen können. Aber ich wollte lieber bleiben“, erinnert sich Kinoshita. Sein Nachfolger wird der Pianist, Komponist und Chorleiter Emanuel Schmidt. Ein Jahr wollen die beiden gemeinsam Projekte führen. „Es wird ein fließender Übergang.“ Was war und was sein wird, darüber sprach unsere Mitarbeiterin Andrea Weber mit den beiden Musiklehrern.

Herr Kinoshita, was sagen denn die Kinder, dass Sie gehen?

Kinoshita: Die Kleinen nehmen es hin (schmunzelt). Die Teenager dagegen haben eine Eigenverantwortung. Sie lieben den Chor. Sie wollen, dass es weitergeht (Anm. d. Red: Es gibt vier Chorstufen).

Mal ehrlich: Werden Sie die pochenden Kinderherzen, ehe der Bühnenvorhang sich öffnet, vermissen?

Kinoshita: Das werde ich. Es ist eine ganz besondere Dynamik und Energie im Raum, wenn über 100 Kinder um einen herumwuseln. Sie dann zu fokussieren, ist eine Herausforderung. Es ist auch die Vorfreude auf den Auftritt und schließlich das Feedback vom Publikum, das die Chorarbeit so aufregend macht. Ja, die Kinder werden mir sehr fehlen.

Sie sprachen von Fokussieren. Was heißt das?

Kinoshita: Die Aufmerksamkeitsübung ist ein zentrales Thema in der Chorarbeit. Das heißt, sich auf einen Punkt zu fokussieren, in diesem Fall auf den Dirigenten. Ich bitte die Kinder, aufrecht zu sitzen, aufzupassen, sich zu konzentrieren. Wenn es klappt, alle machen mit und es wird still, dann ist das ein magischer Moment. Das spüren auch die Kinder.

Ungewöhnliche Arrangements, junge moderne Musicals, internationale Projekte: Dafür wurde der Wolfratshauser Kinderchor überregional bekannt und vielfach ausgezeichnet. Wie kamen Ihnen all die Ideen?

Kinoshita: Ich mag keinen Mainstream. Ich wollte den Kindern immer etwas Neues bieten. Konventionelle Stücke experimentell verändern, das hat mich stets interessiert. Erst dadurch entsteht Lebendigkeit.

Und nun? Was werden Sie denn mit all der Freizeit ohne Musik anfangen?

Kinoshita: Damit ich nicht ganz ins Loch falle, werde ich an der Hochschule für Musik und Theater in München weiterhin als Dozent arbeiten. Mir schwebt ein Chorprojekt mit den ehemaligen Musikschülern vor. Aber vor allem möchte ich längere Zeit nach Japan reisen. Japanisch essen, Japanisch sprechen, die japanische Lebensart genießen, die ich sehr mag.

Ein Wunsch an Ihren Nachfolger?

Kinoshita: Emanuel soll die Freiheit in seiner Arbeit bekommen, die ich an der Wolfratshauser Musikschule so schätzte. Unsere Chöre sollen weiterhin ein Aushängeschild bleiben.

Lockerheit und Offenheit sind laut Schmidt ein Muss. Das Schönste an der Arbeit: „Wenn eine große Gruppe was Gemeinsames schafft“

Herr Schmidt, sind Sie aufgeregt, in solche Fußstapfen zu treten?

Emanuel Schmidt: Ehrlich gesagt, nein. Als Musiker ist man die Herausforderungen gewohnt, wenn man auf die Bühne tritt. Man kann aufgeregt sein, man kann sich aber auch auf die Aufgabe fokussieren. Davon sprach Yoshihisa schon.

Schweben Ihnen neue Projekte vor?

Schmidt: Erfahrungsgemäß zeichnen sich Neuerungen erst nach einer gewissen Zeit ab. Mit Kindern und Jugendlichen ist man immer einem Wandel unterlegen. Wir Lehrer müssen up to date sein. Veränderter Lebensrhythmus, Schule, Hort, neue Medien. All das spielt eine Rolle.

Wie werden Sie den Spaß am Singen fördern?

Schmidt: Ich glaube, man muss offen und locker sein, und improvisieren können. Ich möchte sehen, was kommt und daraus etwas machen, das den Kindern und Jugendlichen Spaß macht. Wenn eine große Gruppe was Gemeinsames schafft und damit eine tiefe Verbindung aufbaut, dann entsteht ein besonderer Moment. Wichtig sind mir Chorfahrten, Choraustausch, auch international, und die Vernetzung von Chorleitern und Chören. Kinder lieben es, wenn sie rauskommen und ihre Musik mit anderen teilen können.

Abschließend die Frage: Was sagen Sie einem Kind, das nicht vorsingen mag?

Schmidt: Das kenne ich gar nicht. Das Wichtigste ist eine sichere Umgebung von Anfang an zu schaffen. Im Chor ist kein Kind allein. Bereits mit den Kleinsten spielerisch zu beginnen, zum Beispiel den Namen alleine zu singen, so baut sich diese Blockade gar nicht erst auf.

