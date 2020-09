„Die Sportler haben es verdient“: dreigeteilte Veranstaltung anstatt großer Gala

Eine große Sportlergala wird es in der Loisachhalle heuer nicht geben. Ausfallen soll das Event jedoch nicht - stattdessen plant Sportreferent Maximilian Schwarz eine dreigeteilte Veranstaltung.

Wolfratshausen – Der Corona-Pandemie zum Trotz: Auch in diesem Jahr wird es in Wolfratshausen eine Sportlergala geben, allerdings nicht in Form eines großen Festabends mit vielen hundert Gästen. Sportreferent Maximilian Schwarz hat für Freitag, 16. Oktober, ein Konzept geschnürt, das größtmögliche Sicherheit garantieren soll.

Die Veranstaltung in der Loisachhalle wird in drei Gruppen nacheinander stattfinden – beginnend mit den Kindern um 15 Uhr, danach Jugendliche (17.30 Uhr) und Erwachsene (20 Uhr). „So können wir sicherstellen, dass nie mehr als 200 Leute gleichzeitig in der Loisachhalle sind“, erklärt Schwarz das Vorgehen. Jeweils rund 90 Minuten sollen die einzelnen Teile dauern, zu denen jeweils etwa 70 Sportler eingeladen sind. „Weil wir kleine Gruppen eingeladen haben, können gerade die Kinder und Jugendlichen auch eine Begleitperson mitbringen.“

Sportlergala: Veranstaltung findet in drei Gruppen statt

Zwischen den Gruppen wird der Saal flott geräumt und ausgiebig gelüftet, um alle Hygienevorschriften einzuhalten. Auf das übliche kulinarische Menü müssen die Preisträger heuer verzichten: „Es wird einen Getränkeverkauf und kleine Snacks geben“, sagt Schwarz. Das gewohnte A-la-carte-Essen fällt aus. Auch die große Tombola mit Sponsorenpreisen muss gestrichen werden.

Am feierlichen Rahmen soll sich für die Geehrten trotz der außergewöhnlichen Situation nichts ändern: „Die Sportler haben es verdient, dass sie ihre Auszeichnungen in einem schönen Rahmen erhalten“, betont Schwarz. Eine Komplett-Absage der Feierlichkeiten sei für ihn nie zur Diskussion gestanden.

Die Sportler haben es verdient, dass sie ihre Auszeichnungen in einem schönem Rahmen erhalten.

Wie in den Vorjahren bereitet der Wolfratshauser Choreograf Dominik Halamek ein buntes Bühnenprogramm vor. „Wir planen mehrere, kurze Showacts mit Akrobatik und Musik“, verrät er. Im Stil des großen Gatsby möchte Halamek die „Roaring Twenties“ wieder aufleben lassen. Auf den Tänzer, der selbst nicht auf der Bühne stehen wird, wartet ein Knochenjob: „Wir sind den ganzen Tag im Einsatz.“ Klagen möchte er darüber nicht. Im Gegenteil: Nach den Monaten der Veranstaltungsabsagen „vermissen wir solche Anlässe sehr“, so Halamek.

dst