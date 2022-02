Die Surfwelle ist tot, es lebe die Surfwelle? Hersteller meldet sich zu Wort - „es kann gebaut werden“

Von: Carl-Christian Eick

Die „Dauerwelle“ in Nürnberg soll in diesem Frühjahr in Betrieb gehen. Das Herzstück der Anlage (Gesamtkosten rund 2,4 Millionen Euro) stammt vom Hersteller „Dreamwave“. Das in Köln beheimatete Unternehmen hat auch die bislang für Wolfratshausen in Frage kommende stählerne Wellenkonstruktion konzipiert. © Stefan Hippel/Verlag Nürnberger Presse

Am Dienstag hat der Wolfratshauser Stadtrat die geplante Surfwelle beerdigt. Doch der Hersteller behauptet: „Die Welle kann gebaut werden - ohne Kostenerhöhung“.

Wolfratshausen/Innsbruck – Die Welle ist tot, es lebe die Welle? Markus Aufleger, Professor sowie Leiter des Arbeitsbereichs Wasserbau der Universität Innsbruck und Geschäftsführer der in Köln beheimateten Firma „Dreamwave“ GmbH ist der festen Überzeugung: Eine künstliche Surfwelle kann in Wolfratshausen doch noch realisiert werden – und zwar „ohne Kostenerhöhung“, wie der 56-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung betont.

Surfwelle Wolfratshausen: Kommt jetzt doch alles anders? Hersteller meldet sich zu Wort

Wie berichtet hat der Stadtrat es in seiner jüngsten Sitzung einstimmig abgelehnt, weitere knapp 144.000 Euro in das ambitionierte Vorhaben zu investieren. Für das Aus machten Bürgermeister und Räte das Planungsbüro Fichtner, Water & Transportation in München sowie den Konstrukteur und Anbieter der stählernen Wellenkonstruktion, das Unternehmen „Dreamwave“ (Traumwelle) verantwortlich. Beide hätten immer wieder mit Kostensteigerungen überrascht, inzwischen hätten Planer und „Dreamwave“ jegliches Vertrauen verspielt.

Surfwelle: Stadtrat stoppt das Projekt mit 23:0 Stimmen

Markus Aufleger, der viele Jahre lang in der Gemeinde Beuerberg lebte, sieht sein Unternehmen in die Rolle des „Übeltäters“ gedrängt: „Das sind wir aber nicht.“ Im Gegenteil: „Die Welle in Wolfratshausen ist unter den gegebenen Umständen ohne Kostenerhöhung machbar.“ Es gelte nun, schnell „die Scherben zu kitten und das Ding zu realisieren“.

Die Welle in Wolfratshausen ist unter den gegebenen Umständen ohne Kostenerhöhung machbar. Es gilt jetzt, die Scherben zu kitten und das Ding zu realisieren.

Der Wasserbau-Experte macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Nach den vielen Jahren Zusammenarbeit in Sachen Surfwelle „haben wir uns als enger Partner der Stadt Wolfratshausen gefühlt“. Dass „Dreamwave“ nun öffentlich als Mitschuldiger für den Projekt-Tod herhalten müsse, sei eine „extremst falsche Darstellung“. Seit Jahren, so Aufleger, versuche „Dreamwave“ auf die „schwierige Kostensituation in Wolfratshausen mit flexiblen Angeboten zu reagieren“. So habe man der Kommune am 31. Januar angeboten, „einen wirklich nennenswerten Betrag“ selbst zu schultern. „Wir waren bereit, ins Risiko zu gehen“, so Aufleger. Im Gegenzug wollte der Wellen-Hersteller „ein Nutzungs- und Werberecht“ für die in Weidach geplante Anlage, denn man sei „von der Qualität des Standortes in hohem Maße überzeugt“.

Surfwelle: Stadt muss gesamten Investitionskosten darstellen

Doch am 3. Februar habe die Kommune mitgeteilt, dass die Option nicht mit den Leader-Förderrichtlinien der EU vereinbar sei. Laut Sitzungsunterlagen vom 15. Februar klingt das so: „Allerdings erlauben es uns die Leader-Förderbedingungen nicht, auf ein vermindertes Preisangebot des Anbieters der Wellenanlage gegen Gewährung von exklusiven Nutzungsrechten für die Anlage einzugehen, um den Tatbestand der mittelbaren Beihilfe auszuschließen.“ Heißt übersetzt: Die Stadt muss die gesamten Investitionskosten von knapp 1,4 Millionen Euro brutto im Vermögenshaushalt abbilden.

Surfwelle: Mit simplerer Konstruktion doch noch zum Ziel?

Aufleger und sein Team ließen nach seinen Worten aber nicht locker: Am 7. Februar habe man der Stadt die Ausarbeitung einer „deutlich einfachere Wellenkonstruktion“, einer „Single Ramp“, wie es in Fachkreisen heißt, übermittelt. Mit dieser Lösung, das beteuert der promovierte Ingenieur gegenüber unserer Zeitung, „wäre ein Realisierung der Welle ohne die am vergangenen Dienstag abgelehnte Kostensteigerung machbar“. Bedeutet: Besagte 144 000 Euro zusätzlich würden nicht benötigt.

Auf dieses Angebot sei vor der jüngsten Stadtratssitzung am 15. Februar keine Reaktion erfolgt, sagt Aufleger. Erst am Donnerstag habe er eine „allgemeine Nachfrage dazu bekommen“. Vom Todesstoß für die Welle habe er im Übrigen auch nicht von der Stadt erfahren, sondern „in der WhatsApp-Gruppe des Vereins ,Surfing Wolfratshausen‘“.

Jede künstliche Surfwelle ist ein Unikat

Der 56-Jährige, der seit 2007 als Professor an der Uni Innsbruck arbeitet und zu den Mitbegründern des Unternehmen „Dreamwave“ zählt, wirbt um Verständnis: Mit dem Bau von künstlichen Surfwellen würden die Beteiligten immer noch Niemandsland betreten. „Jede Anlage ist ein Unikat“, eine individuelle technische Herausforderung. Ein wenig profitieren können habe Wolfratshausen von den Erfahrungen, die bei der Konzeption der „Dauerwelle“ in Nürnberg gemacht worden seien.

Das Herzstück dieser künstlichen Welle (Gesamtinvestitionskosten: rund 2,4 Millionen Euro), die in diesem Frühjahr in Betrieb gehen soll, stammt vom Traumwellen-Hersteller aus dem Rheinland. Die Firma, die sich aktuell zu Unrecht an den Pranger gestellt fühlt, habe sich in der Flößerstadt „in den Planungsprozess umfassend eingebracht und in Absprache mit den Beteiligten flexible Lösungen erarbeitet“, so der Geschäftsführer rückblickend. Auf Probleme („in der Regel ging’s um Kosten“) habe man mitunter „kreativ“ reagiert. Sogar „eine Kreditaufnahme zur Zwischenfinanzierung der Wellenkonstruktion durch uns“ habe im Raum gestanden.

Surfwellen-Hersteller: Kostensteigerungen in Wolfratshausen aufgrund mehrjähriger Planungszeit

Stichwort Kosten: Die extreme Preissteigerung führt Aufleger auf den sehr langen Planungszeitraum von mehreren Jahren zurück. Im Falle des Falles sei die Stadt umgehend informiert worden. So auch am 8. November 2021. Damals, das räumt der Wasserbau-Experte ein, habe es sich um eine „enorme Kostensteigerung“ gehandelt. „Gleichwohl war ,Dreamwave‘ zunächst bereit, die damals favorisierte Lösung mit einem umfassenden finanziellen Risiko für unsere Firma weiter zu tragen.“

Die jüngste Preissteigerung, die für Bürgermeister und Stadträte der Grund war, die Akte Surfwelle zu schließen, habe mit dem „Kaufpreis“ der Welle nichts zu tun, so Aufleger. Das Defizit von knapp 144 000 Euro sei entstanden, weil laut Leader-Förderrichtlinien kein eigenes finanzielles Engagement durch ,Dreamwave‘ erlaubt sei. Der Geschäftsführer will den Spieß nun umdrehen: Mit einer etwas simpleren und somit preisgünstigeren Ausführung der Stahlwelle ließe sich das Vorhaben doch noch in die Tat umsetzen.

Hersteller „Dreamwave“: Die Welle kann gebaut werden“

Auflegers Fazit: Vielleicht habe der Stadtrat „aus politischem Kalkül einen oder mehrere abwesende Schuldige“ für das Projekt-Aus benannt. „Doch wir wollen nach vorne sehen“, so der 56-Jährige. „Die Welle kann gebaut werden.“ Bürgermeister Heilinglechner war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.