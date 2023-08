„Die Tür schließt sich nicht für immer“: Schreinerin (24) ausgezeichnet - doch ihr Weg führt sie fort aus Bayern

Von: Franziska Konrad

Teilen

Bewegliches Gesellenstück: Johanne Herrmann aus Wolfratshausen hat einen Tisch mit höhenverstellbaren Beinen geschreinert. Nach der Ausbildung zieht es die 24-Jährige nun aber nach Halle. © Ruben Antonacci

Mit der Ausbildung zur Schreinerin hat Johanne Herrmann ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. „Aber in meiner Brust schlagen zwei Herzen“, verrät die Wolfratshauserin. Deshalb zieht sie nach Halle.

Wolfratshausen – Gemeinsam mit dem Vater in der Garage zu werkeln und ein neues Möbelstück zu erschaffen: Das hat Johanne Herrmann aus Wolfratshausen schon immer großen Spaß gemacht. Nun hat die 24-Jährige ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht: Die frisch ausgebildete Schreinergesellin wurde sogar mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet. Dazu später mehr.

Bis dahin war es allerdings ein langer Weg. Im Jahr 2018 machte die junge Wolfratshauserin Abitur. „Danach wusste ich lange nicht, wohin“, gesteht sie. Ein Besuch der Berufsberatung in München brachte Johanne Herrmann einen Schritt weiter: „So bin ich auf die Branchen Schreinerei und Design gekommen.“

Johanne Herrmann aus Wolfratshausen mit Bayerischem Staatspreis ausgezeichnet

Die junge Frau nahm sich nun ein Jahr Zeit, um unterschiedliche Praktika zu absolvieren, zum Beispiel bei einem Schreiner und bei einem Architekten. Am meisten Spaß machte ihr jedoch die Arbeit in der Schreinerei. „Die Verbindung zum Holz war irgendwie da.“ Das kommt nicht von ungefähr. „Mein Papa war schon immer ein ziemlicher Heimwerker“, verrät die 24-Jährige. Gemeinsam bauten die beiden etwa in der eigenen Garage in mehrwöchiger Arbeit einen großen Kleiderschrank.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Johanne Herrmann entscheid sich daher. Sie wollte Schreinerin werden. Zunächst plante sie eine duale Ausbildung und besuchte für ein Jahr die Berufsschule in Miesbach. Währenddessen stieß die Wolfratshauserin jedoch auf die Schulen für Holz und Gestaltung des Bezirks Oberbayern in Garmisch-Partenkirchen. In dieser Hochschule absolvierte sie eine dreijährige rein schulische Ausbildung. „Es gab zum Beispiel extra Gestaltungsunterricht“, erzählt die 24-Jährige.

Das Holz gibt einem einfach so viel zurück.

Trotzdem stand dank mehrerer großer Werkstätten auch viel praktischer Unterricht auf dem Stundenplan. „Das Holz gibt einem einfach so viel zurück“, schwärmt Johanne Herrmann. „Du arbeitest mit den Händen und siehst am Ende des Tages, was du alles getan hast. Das kann sehr befriedigend sein.“

Als Abschlussarbeit musste die Auszubildende ein Gesellenstück entwerfen: Vom ersten Skizzenentwurf, dem endgültigen Design bis hin zum fertigen Ergebnis: „Alles habe ich selbst gemacht“, erzählt die Wolfratshauserin stolz. Nach gut einem halben Jahr war ihr Kunstwerk im Juni fertig: Entstanden war ein etwa 1,40 Meter langer und 70 Zentimeter breiter, höhenverstellbarer Tisch aus Eschenholz. „Der Moment, als das Gesellenstück endlich fertig hatte, war schon irgendwie krass“, erinnert sich Herrmann zurück.

In den Wochen vor der Abgabe war der Druck auf sie und ihre 15 Mitschüler enorm hoch. „Ich träumte sogar von Holz und Leim“, erzählt Herrmann und lacht. Mit der Abgabe fiel die große Last mit einem Schlag weg. „Man umarmte sich, freute sich und weinte, das war zum Teil echt emotional.“

Nach Ausbildung zur Schreinergesellin: Wolfratshauserin will nun Industriedesign studieren

Für ihr Gesellenstück wurde die Wolfratshauserin gleich doppelt ausgezeichnet: zum einem mit dem Bayerischen Staatspreis der Regierung von Oberbayern für ihr sehr gutes Abschlusszeugnis. Dotiert mit einem Preisgeld von 75 Euro. Zum anderen gewann sie den ersten Preis eines Gestaltungswettbewerbs, bei dem Gesellenstücke alljährlich auf Innungsebene ausgezeichnet werden. Herrmann: „Würde ich im Handwerk bleiben, könnte ich nun eine Begabtenförderung beantragen.“

In meiner Brust schlagen zwei Herzen: Eines liebt das Holz und die Schreinerarbeit. Das andere reizt die Gestaltung sehr.

Soweit wird es aber erst mal nicht kommen. Ab Oktober möchte die junge Wolfratshauserin in Halle Industriedesign studieren. „In meiner Brust schlagen zwei Herzen: Eines liebt das Holz und die Schreinerarbeit. Das andere reizt die Gestaltung sehr.“

Nachdem sie sich mit ihrer Ausbildung auf ersteres fokussierte, wird die 24-Jährige mit ihrem Studium bei zweiterem in die Tiefe gehen. Konkrete Zukunftspläne hat Johanne Herrmann momentan aber noch nicht. Als Schreinergesellin könnte sie nach ihrem Studium theoretisch immer noch arbeiten. Sie betont: „Diese Türe schließt sich nicht für immer.“ kof

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.