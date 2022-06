Die Uhr tickt: Neuregelung für Parkplätze am Wolfratshauser Märchenwald

Von: Dominik Stallein

Für Sportler und Märchenwaldgäste sollen die kostenlosen Stellflächen am Isar-Loisach-Stadion in Wolfratshausen zur Verfügung stehen. Dort gilt nun eine Höchstparkdauer. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Neuregelung am Isar-Loisach-Stadion im Wolfratshauser Stadtteil Farchet: Ab sofort gilt eine Höchstparkdauer.

Wolfratshausen – Vollgestopfte Anwohnerstraßen, Sportler, die verzweifelt einen Stellplatz für ihren Pkw suchen und Dauerparker auf öffentlichem Grund: Die Parkplatz-Situation im Stadtteil Farchet war schon häufig Anlass für Kritik. Die Kommune hat jetzt eine Neuregelung beschlossen.

Auf dem großen öffentlichen Parkplatz im Ortsteil, der Fläche direkt am Isar-Loisach-Stadion, gilt nun eine Höchstparkdauer: Maximal fünf Stunden lang dürfen Pkw dort abgestellt werden. Rund 100 Plätze sind auf dem öffentlichen Areal markiert. Seit einigen Tagen greift die neue Regelung. Wie Rathauschef Klaus Heilinglechner auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, soll der Parkplatz damit künftig wieder Sportlern und Märchenwald-Besuchern zur Verfügung stehen. „Wir haben beobachtet und einige Meldungen bekommen, dass auf den Stellflächen viele Anwohner ihre Autos parken, die sich einen Tiefgaragenstellplatz sparen möchten“, sagt er. Auch die Betreibergesellschaft der Sportanlage habe die Stadt auf diese Situation hingewiesen.

Bei der nun festgelegten Parkdauer „können Sportler ihre Spiele und Turniere besuchen“, sagt der Rathauschef. Und auch für die Besucher des angrenzenden Freizeitparks sei die Zeitspanne angemessen: „Die wenigsten Familien mit kleinen Kindern bleiben viel länger.“ Außerdem steht an den Wochenenden der Parkplatz der Firma EagleBurgmann im Gewerbegebiet für die Märchenwald-Besucher zur Verfügung. Von dort ist der Eingang nach einem kurzen Fußmarsch zu erreichen.

Verkehrsüberwacher werden „sehr intensiv“ unterwegs

Im vergangenen Jahr hatten sich einige Anwohner aus dem Ortsteil Farchet über das Park-Chaos beschwert, für das die Märchenwald-Gäste im Ortsteil sorgen würden, weil sie Stoßstange an Stoßstange in den umliegenden Straßen stehen würden. Wie Heilinglechner betont, sei die Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) speziell in den Sommermonaten „sehr intensiv“ im Stadtteil Farchet unterwegs, um Parkverstöße zu ahnden. (dst)

