Diebesgut Kraftstoff: Stationen in Geretsried und Lenggries betroffen

Einige Fälle von Sprit-Klau beschäftigen derzeit die Polizei im Landkreis. © Daniel Karmann/dpa

Tanken ohne zu bezahlen: Fälle von Sprit-Klau beschäftigen derzeit die Polizei im Landkreis. Stationen in Geretsried und Lenggries sind betroffen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wenn es um Tankbetrug geht, reagiert Patrick Klubertanz äußerst empfindlich. Er leitet die Aral-Station an der Elbestraße in Geretsried. Hier kamen im Februar zwei junge Männer mindestens dreimal vorbei, betankten das Auto und machten sich mit quietschenden Reifen einfach aus dem Staub. „Das geht uns alle an“, sagt Klubertanz. „Die haben das Gleiche bei mehreren Tankstellen in der Gegend getan.“

Tankstellen setzt auf Videoüberwachung

Sein Unternehmen setzt auf Videoüberwachung. Allerdings waren am Auto gestohlene Zulassungsschilder montiert. Trotzdem schnappte die Geretsrieder Polizei die Täter nach einigen Wochen – mit der Hilfe von Patrick Klubertanz und seinen Kollegen. „Sie sind wiedergekommen. Da haben wir das Überwachungs-Video gesichert und der Polizei übergeben.“ Letztendlich wurden laut Polizei zwei junge Männer im Alter von 22 und 24 Jahren festgenommen. Allerdings könne das Betrugsmotiv hier nicht unbedingt auf die hohen Ölpreise oder den Krieg in der Ukraine zurückgeführt werden, meinen die Behörden.

Täter nimmt Kennzeichen ab

In Bad Tölz fahndet die Polizei gerade nach einer Frau, die kürzlich mit zwei Komplizen fast 100 Euro Benzin in Lenggries in den Tank füllte und sofort danach verschwand, ohne zu bezahlen. „Hier hatten die Täter die Kennzeichen abgenommen“, berichtet der Tölzer Polizeihauptkommissar Lars Werner. „Es gab eine Videoüberwachung, aber wir haben wegen der fehlenden Kennzeichen nur eine Beschreibung der Person.“ Es handelt sich um eine schlanke Frau, die etwa 1,75 Meter groß ist und braune oder dunkelblonde schulterlange Haare hat. Von Kraftstoff-Klau als Trend will Hauptkommissar Werner jedoch noch nicht sprechen. „Ja, Benzin ist zwar teurer geworden“, sagt er, „aber im Moment haben wir trotz der höheren Preise noch keine Steigerung dieser Art von Taten bemerkt.“

Sieben Fälle vor der Ukraine-Krise

Franz Schöttl, Leiter der Geretsrieder Polizeiinspektion, bestätigt den Eindruck seines Kollegen. „Generell bekommen wir immer wieder Anzeigen, die sind aber meist mit bekannten Kennzeichen.“ Schöttl erinnert sich gut an die Serie von Tankstellenbetrügereien, die auch das Aral-Unternehmen in Geretsried im Februar mehrfach heimsuchten. „Das war vor der Ukraine-Krise. Hier kam es zu etwa sieben Vorfällen an verschiedenen Tankstellen in Geretsried. Videoüberwachung ist meistens sehr hilfreich, aber hier handelte es sich um Kennzeichen, die gar nicht mit dem Auto im Video in Verbindung standen.“ Weil die Täter gestohlene Kennzeichen verwendeten, sieht Schöttl in diesem Fall eine besondere kriminelle Energie. Das bestätigte auch die Staatsanwaltschaft.

Generell gibt es laut Polizei keine festen Bußgeldsätze bei Tankbetrug. Nach einer Festnahme obliegt es der Staatsanwaltschaft, wie sie weiter vorgeht. Laut dem Tölzer Hauptkommissar Werner spielt eine Rolle, wie schwerwiegend die Tat war, um wie viel betrogen wurde, aber auch die Einkommensverhältnisse der Täter schlagen zu Buche.

Wir haben Kameras, und da sieht man wirklich alles, wenn etwas passiert.

Seit 15 Jahren gehört Jacob Sevy die freie Tankstelle Schwaegerl-Baede in Geretsried. „In diesem Zeitraum hatten wir vielleicht zehn Leute, die abgehauen sind, ohne zu bezahlen“, erinnert er sich. „Bisher war es also minimal. Aber man muss immer aufpassen.“

Polizei bittet um Hinweise

So sieht es auch Kollegin Nadica Kranjec, die bei der Agip-Tankstelle in Tölz arbeitet. „Wir haben Kameras, und da sieht man wirklich alles, wenn etwas passiert.“ Glücklicherweise scheinen sich im Moment die Fälle von Tankbetrug trotz der hohen Kraftstoffpreise nicht zu häufen. Trotzdem wünscht sich die Polizei, dass Menschen weiter achtsam bleiben. Sollte jemand noch Information zum Tankbetrug in Lenggries haben, bittet Polizeihauptkommissar Werner um Tipps. Zu erreichen ist die Tölzer Inspektion unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60.

Karin Holly

