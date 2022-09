Wie geht‘s weiter mit „einzigartiger Kulturstätte“ - Diskussion über Bergwaldbühne nimmt Fahrt auf

Von: Dominik Stallein

Ist seit Jahren sich selbst überlassen: Ob die Bergwaldbühne wieder belebt, das heißt, zunächst saniert wird, darüber diskutieren am Donnerstag die Mitglieder des Kulturausschusses des Stadtrats. © Verein Lebendige Altstadt Wolfratshausen

Es ist ein besonderer Ort: Über Wolfratshausen thront die Bergwaldbühne. Die Zukunft der Stätte ist aber unklar - nun werden Rufe nach einer Sanierung laut.

Wolfratshausen – Über den Dächern der Loisachstadt, unter freiem Himmel, mitten in der Natur: Die Bergwaldbühne in Wolfratshausen ist ein stimmungsvoller Veranstaltungsort. Beziehungsweise: Sie war ein solcher. Denn seit dem Jahr 2020 fanden auf der Holzbühne keine kulturellen Veranstaltungen mehr statt.

Wie geht‘s weiter mit „einzigartiger Kulturstätte“ - Diskussion über Bergwaldbühne nimmt Fahrt auf

Als das letzte Mal eine Musikergruppe auf der Bühne spielte, durfte es im Vorfeld niemand wissen: Die Beuerberger Alphornbläser traten bei einem sogenannten „Pop-Up-Konzert“ ohne Publikum auf – eine Idee der Stadt, um trotz Corona-Pandemie und Veranstaltungsverboten ein bisschen Kultur nach Wolfratshausen zu bringen. Seither ist es still auf der Bühne. Die letzte Großveranstaltung mit rund 5000 Besuchern fand dort im Jahr 2005 statt, 2018 gab es kleinere Lesungen und Konzerte im Bergwald. Der Veranstaltungsort ist derzeit nicht bespielbar. Am Donnerstagabend sollen die Mitglieder des Kulturausschusses des Stadtrats urteilen: „Grundlegende Sanierung oder Rückbau?“ steht auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung.

Wolfratshausen: LAW fordert: Bergwaldbühne erhalten - am Donnerstag debattiert der Ausschuss

Nun hat sich der Verein Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW) zu Wort gemeldet. Der dreiköpfige Vorstand des Vereins spricht sich in einem Brief an die Stadträte eindeutig für eine Variante aus. Das Schreiben liegt unserer Zeitung vor.

Darin berichten Ernst Gröbmair, Stefanie Linke und Klaus-Peter Scharf von einer Besichtigung der Bühne, an der einige Vereinsmitglieder teilgenommen haben. Ihr Eindruck: Mit der Bergwaldbühne „wurde ein einzigartiger Ort geschaffen, um Kultur auf eine besondere Weise zu erleben“. Die Stätte blicke auf eine langjährige, kulturelle Geschichte zurück. Diese könnte nun zu Ende gehen. Der LAW will dies verhindern: „Wir möchten dieses Alleinstellungsmerkmal erhalten wissen“, schreibt der Verein. „Es ist nicht nur für die Stadt Wolfratshausen eine Bereicherung, sondern für unsere gesamte Region.“

Weil sie seit Jahren „immer weniger genutzt werde“, verfalle die Bühne. „Es ist traurig zu sehen, wie wenig sich die Stadt Wolfratshausen um unsere wunderbare Bergwaldbühne kümmert.“ Dabei könnte nach den Worten des LAW-Vorstands ein buntes Kulturleben über den Dächern der Flößerstadt erwachen, mit Theateraufführungen, Konzerten oder einem Open-Air-Kino.

Donnerstag im Kulturausschuss: Wie gehts weiter mit der Bergwaldbühne

Derzeit genieße die Bühne einen Bestandsschutz, führt der Verein aus. „Mit der bestehenden Genehmigung für das Betreiben der Bergwaldbühne können Sie diese nutzen, um die Bühne zu erhalten und wieder aufzubauen.“ Sollten jedoch weitere Teile des Bauwerks abgebaut werden, müsse eine neue Genehmigung beantragt werden, „die mit einem sehr viel höheren Aufwand verbunden ist“. Für den Verein steht fest: „Erhaltungsmaßnahmen sind der geringste Aufwand.“

Der Brief an die Stadträte schließt mit einem Appell: „Bitte erhalten Sie diese einzigartige Kulturstätte!“ Eine Vorentscheidung ist am Donnerstag zu erwarten. Ab 18 Uhr tagt der Kulturausschuss öffentlich im Rathaus.