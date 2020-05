Diese Erfahrungen hat der Eglinger Pfarrer bei der Telefonseelsorge gemacht

Der Eglinger Pfarrer Manfred Wurzer hat bei der coronabedingten Telefonseelsorge so intensive Glaubensgespräche geführt wie schon lange nicht mehr.

Egling – Schon seit vielen Wochen währt die Corona-Krise mit all ihren Begleiterscheinungen – und noch immer ist es schwer zu begreifen, was vor sich geht. „Manchmal hat man das Gefühl, man wäre in einem Paralleluniversum gefangen“, erzählt der Eglinger Pfarrer Manfred Wurzer. „Alles ist irgendwie gleich, und doch ist alles ganz anders.“ Corona ändert alles – und damit auch die Seelsorge.

+ Manfred Wurzer, Leiter des Pfarrverbands Egling. © Foto: Lippert / Archiv Paradoxerweise hat der Eglinger Geistliche speziell in den Ostertagen die Erfahrung gemacht, dass es für intensive Begegnungen die körperliche Nähe gar nicht braucht. „Ich habe in den vergangenen Wochen telefonisch, per E-Mail oder brieflich so tolle Glaubensgespräche geführt, wie schon lange nicht mehr“, erzählt er. Wer weiß, ob sie im normalen Alltag überhaupt möglich gewesen wären. „Der Geist weht eben, wo er will“, sagt Wurzer in Anspielung auf eine Stelle im Johannesevangelium.

Angefangen hat alles damit, dass die Pfarrei an den Feiertagen – freilich unter Einhaltung der Hygienevorschriften – Osterkörbe für ältere Gemeindemitglieder zusammengestellt, gesegnet und vor die Tür gestellt hat. „Daraufhin haben viele dankbare Menschen bei mir angerufen, sich oft unter Tränen bedankt, und wir haben im wahrsten Sinne des Wortes, über Gott und die Welt gesprochen“, erzählt Wurzer. Auch Eltern und Jugendliche hätten angerufen, um zu erfahren, ob es kirchliche Veranstaltungen geben wird. „Dabei haben sich viele Gespräche über Ostern und seine Bräuche ergeben, wie sie sich sonst wahrscheinlich nicht ergeben hätten.“

Diese Seelsorge via Telefon scheinen auch die Gläubigen zu genießen. „Es scheint vielen gut zu tun, mal mit ihren Seelsorgern ganz unter vier Augen oder besser: zwei Ohren reden zu können“, vermutet Wurzer. „Es trauen sich auch mehr, und der Pfarrer hat ja auch mehr Zeit.“ So komme man schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Ein Gemeindemitglied hat Wurzer sogar am Telefon gefragt, ob er nicht gleich beichten könne, das sei am Telefon ja viel leichter als im Beichtzimmer oder im Beichtstuhl. Der Eglinger Pfarrer musste ablehnen, mit der Begründung, dass am Telefon nicht nur Gott und der Pfarrer, sondern möglicherweise auch Russen, Amerikaner und Chinesen zuhören.

„Seelsorge in Zeiten von Corona ist seltsam, manchmal auch komisch, oft aber auch für beide Seiten bestärkend und beglückend, trotz räumlich und körperlicher Trennung“, so Pfarrer Wurzer. „Der Geist weht eben, wo er will.“