Nun im Chefsessel: Angelika Schmidbauer ist die neue Chefin der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe. Im Gespräch erklärt sie, warum dort Stabilität so wichtig ist – und wo sie anpacken will.

Wolfratshausen/Eurasburg – Rolf Merten, lange Jahre Geschäftsführer der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolgerin ist Angelika Schmidbauer, Diplomsozialpädagogin mit zahlreichen Zusatzausbildungen. Die 57-Jährige wohnt in München, ist verheiratet und hat zwei mittlerweile erwachsene Kinder. Unsere Mitarbeiterin Sabine Hermsdorf-Hiss sprach mit Schmidbauer über deren neue Position.

-Frau Schmidbauer, Sie arbeiten bereits seit sieben Jahren bei der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wie kam es dazu?

Zufällig bin ich im Internet auf eine Ausschreibung gestoßen, die ich ungewöhnlich fand und dadurch interessant. Man suchte eine Organisationsleitung. Na, dachte ich mir, was soll denn da wie geleitet werden? Vom Profil her las sich die Anzeige wie eine Geschäftsführerstelle. Komisch, dachte ich mir noch, sie haben doch mit Rolf Merten schon einen Geschäftsführer. Nichtsdestotrotz folgte ich seiner Einladung zu einem Kennenlernen.

-Und sind geblieben.

Ich hatte zuerst meine Zweifel. Buchhaltung und all das Verwalterische sind nicht wirklich mein Metier. Meine Stärken liegen eher bei Steuerungen und inhaltlicher Planung. Auf der anderen Seite war bei Herrn Merten schon spürbar, dass er einen Nachfolger sucht. Also haben wir eine Lösung in Form einer Verwaltungsfachkraft, die ich von früher her kannte gefunden. Übrigens: Früher habe ich meine Entscheidung, welche Arbeitsstelle ich annehme, immer mit dem Kopf getroffen. Hier war es das erste Mal aus dem Bauch heraus. Ich kann nicht sagen, was den Ausschlag gegeben hat, aber vom Gefühl her war es einfach positiv. Zudem durfte ich in einem großen Freiraum arbeiten. Und so wurde ich eben stellvertretende Geschäftsführerin der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe.

-Wie gehen Sie an die neue Aufgabe als Geschäftsführerin ran?

Ganz entspannt. Wir haben intern kein Positionsgerangel, die meisten Mitarbeiter kennen mich ja bereits. Zudem war der Übergang ja schon lange geplant. Ich als Geschäftsführung sitze selten allein da und entscheide etwas. Es gibt immer Besprechungen. Zwar habe ich letztendlich den Hut auf, und es gibt auch keine Mehrheitsentscheidungen, aber wenn mich jemand mit seiner Meinung überzeugen kann, warum nicht? Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mir sehr wichtig und ebenso eine gute und offene Kommunikation untereinander. Nach außen hin versuche ich, bekannter zu werden und habe erste Kontakte zu einigen Stadträten aufgenommen. Denn es ist schon ein Unterschied, ob man im Landkreis wohnt und hier sein Netzwerk hat oder jeden Tag von außerhalb kommt. Also konzentriere ich mich jetzt darauf, die Menschen um mich herum, wie die Bürgermeister der einzelnen Gemeinden, besser kennenzulernen. Wie sehen die politisch Handelnden das Lebensumfeld der Bürger? Wo können wir mit sozialen Projekten unterstützen?

-Worauf legen Sie den Schwerpunkt?

Zuerst einmal will ich den Betrieb stabil halten. Man darf nie vergessen, dass hier rund 100 Mitarbeiter involviert sind. Diese und unsere Kooperationspartner sollen sich sicher fühlen, wissen, dass sie es mit einem gesunden, verlässlichen und bodenständigen Unternehmen zu tun haben. Das ist auch als Basis für die Kinder wichtig. Dann werden wir unser Augenmerk auf Bedarfslagen richten, wo die Kompetenzen, die wir haben, unterstützend wirken können. Intern arbeiten wir derzeit an einem Schutzkonzept. Hier sollen alle Aspekte berücksichtigt werden, wo bei uns Kinder und Jugendliche durch Abläufe gefährdet sein könnten. Stichwort sexueller Übergriff – auch von Kindern untereinander. Gott sei Dank ein Thema, das bei uns bisher nicht relevant war.

-Welche Projekte wollen Sie in der Zukunft noch anstoßen?

Wir haben uns jetzt ein paar Jahre lang mit dem Kinderheim Biberkor beschäftigt und überlegt, hier sowohl eine bindungsorientierte Einrichtung für sehr kleine Kinder als auch eine fortführende Gruppe zu installieren, falls es ältere Geschwister gibt. Dann ist unsere bisherige Flüchtlingseinrichtung ein Thema, da keine Jugendlichen mehr nachkommen. Über ein anderes Vorhaben sind wir derzeit auch mit der Franz-Marc-Schule in Geretsried im Gespräch. Ebenso wollen wir verstärkt in die Sozialraumorientierung einsteigen. Auch ein Wohnheim für Jugendliche, die sich in Ausbildung befinden, wäre denkbar. Es ist für die jungen Leute wichtig, sich auszuprobieren, von zu Hause rauszukommen. Meist scheitert das schon an der Finanzierung. Doch wenn man die Jungen hier halten möchte, muss man ihnen auch die Möglichkeit dazu bieten. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Betriebe Interesse hätten, dieses Projekt zu unterstützen.

-Und was machen Sie nach der Arbeit? Wo finden Sie Ihren Ausgleich?

Beim Wandern, Lesen, Radeln, Reisen und natürlich bei Hausfrauenklassikern wie Kochen und Stricken. Und ich habe einen Angelschein. Obwohl es mir lieber ist, ich fange nichts. Mir reicht es, dazusitzen und die Angel ins Wasser zu halten.