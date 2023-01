Dirk Rohrbach in Wolfratshausen: Er spricht über eine besondere Reise

Von: Peter Borchers

Teilen

Der Journalist Dirk Rohrbach bereiste schon viele Teile der Welt. In der Loisachhalle spricht er über eine ganz besondere Reise © Dirk Rohrbach

Beim Wild-Abenteuerfestival ist er zu Gast: Dirk Rohrbach radelte entlang US-Westküste. Er zeigt eine Multimediashow in der Loisachhalle.

Wolfratshausen – Vor ziemlich genau drei Jahren begeisterte Dr. Dirk Rohrbach sein Publikum in der Loisachhalle mit einem Multimedia-Event, das von seinem epischen Kajaktrip auf Missouri und Mississippi erzählte. Nun ist der Journalist, USA-Experte, Radiomoderator und Arzt mit einem neuen Abenteuer zurück: Am kommenden Samstag, 21. Januar (Beginn: 19.30 Uhr), bringt Rohrbach seine rund 3000 Kilometer lange Fahrradtour von Blaine an der kanadischen Grenze die US-Westküste entlang bis Imperial Beach an der Grenze zu Mexiko auf die Bühne. Die Band Smokestack Lightning begleitet ihn an diesem Abend musikalisch. Was dieses Mal neu ist und warum man sich die Show keinesfalls entgehen lassen sollte, verrät der 54-jährige Abenteurer vorab im Gespräch mit unserer Zeitung.

Herr Rohrbach, die Frage muss ich Ihnen stellen: Hat Sie die fast drei Jahre währende Pandemie als Künstler und journalistischer Vagabund beziehungsweise vagabundierender Journalist nicht doppelt getroffen?

Rohrbach: Am Anfang schon. Aber im September 2020 habe ich eine Sondergenehmigung bekommen und durfte – mit fünf Monaten Verzögerung – nach Amerika fliegen. Zunächst eigentlich nur für zwei Monate, um für meinen Podcast („50 States – Durch die USA mit Dirk Rohrbach“, zu finden in der ARD-Audiothek, Anm. d. Red.) zu arbeiten. Weil im Herbst in Deutschland dann der nächste Lockdown folgte, bin ich drüben geblieben. Am Ende wurden es 14 Monate – und es war die großartigste Zeit meines Lebens.

Sie sind also einer der wenigen Künstler, die von Corona profitieren konnten?

Rohrbach: Ich weiß nicht, ob ich es profitieren nennen würde, aber ich habe zumindest das Beste daraus machen können. Ich hatte natürlich durch meinen Status und meine Arbeit als Journalist viel mehr Freiheiten. Klar, es gab zunächst einmal kein Geld. Doch ich habe die Zeit genutzt, mich vier Monate auf einem Campground in der Wüste nahe dem Colorado River einquartiert, habe viel gearbeitet und bin ganz viel Fahrrad gefahren. War ’ne gute Zeit.

Mit Zelt und Gravelbike war Dr. Dirk Rohrbach rund 3000 Kilometer an der US-amerikanischen Westküste unterwegs. Am 21. Januar erzählt der Journalist, Abenteurer und Mediziner in einer spektakulären Multimediashow von seinen Erlebnissen zwischen Kanada und Mexiko. © Dirk Rohrbach

Zu Ihrem jüngsten Abenteuer: Sie sind aus dem Kajak auf den Fahrradsattel zurückgekehrt und damit zu Ihren Wurzeln als Reisejournalist.

Rohrbach: Stimmt. 2004 – ich war noch Moderator bei Bayern 3 – habe ich mir eine sechsmonatige Auszeit genommen und die USA per Rad umrundet. Das war auch mein erster Kontakt mit der Westküste auf dem Rad. Dummerweise bin ich – damals logistisch nicht anders machbar – von Süd nach Nord geradelt. Jeder Radfahrexperte weiß natürlich, dass man die Westküste gefälligst nur von Nord nach Süd fährt, weil der Wind ja immer aus Nord/Nordwest kommt.“ Also habe ich mir gedacht: Ich muss das jetzt nach einmal richtig machen. Im Jahr 2013 bin ich quer durch die USA geradelt und dann von San Francisco nach Los Angeles zumindest schon mal einen Teil in der richtigen Richtung. Um meine Trilogie der Fahrradtouren in Amerika abzuschließen, dachte ich mir nun: nach einmal rundherum und einmal quer jetzt eben zum krönenden Abschluss die komplette Westküste von oben nach unten.

Ist Radeln auf einer der schönsten Straßen der Welt nicht gefährlich? Auf dieser Route sind doch Hunderttausende von Touristen und vermutlich auch nicht wenige Trucks unterwegs sind.

Rohrbach: In der Tat ist es nicht immer ganz so romantisch. Die Reise startet auf dem Highway 101, der durch Washington und Oregon führt. Erst in Kalifornien wird aus der Küstenstraße der legendäre Highway Nr. 1. Auf dem kommt man als Biker gut zurecht, auch wenn es keinen Radweg gibt und manchmal sogar der Seitenstreifen fehlt. Der 101er ist streckenweise eine vier-, manchmal auch sechsspurige Schnellstraße. Dort muss man schon gut aufpassen. Aber der Blick – rechts immer der Pazifik – und die Weite, das macht es einzigartig.

Auf welchem Rad waren Sie unterwegs?

Rohrbach: Tatsächlich erstmals auf einem Gravelbike, nachdem ich bisher immer mit Touren- oder Trekkingrädern gefahren bin. Daran hatte ich Bikepacking-Taschen befestigt mit relativ reduzierter Zuladung ...

... das heißt, Sie haben diesmal in Motels statt im Zelt übernachtet?

Rohrbach: Nein, gar nicht, ich habe ausschließlich gecampt. Die Infrastruktur für Radfahrer ist an der Westküste besser als sonst irgendwo in Amerika. Dort gibt es viele State Parks, und fast jeder bietet Hikern und Bikern einen kleinen, abgegrenzten Campingbereich, auf denen man auch ohne Reservierung günstig übernachten kann. Die in Oregon haben sogar Boxen für uns Radfahrer, an denen wir elektronische Geräte aufladen können. Das ist echter Luxus.

Sagen Sie uns bitte etwas zur Stimmung in den USA, die Sie während Ihrer Reise wahrgenommen haben. Ist das Land nach dem Wechsel von Trump zu Biden politisch immer noch zerrissen?

Rohrbach: Viel ist noch nicht geheilt, so mein Eindruck. Auch im vermeintlich liberalen Kalifornien gibt es viele Regionen, in denen die republikanischen Wähler deutlich zahlreicher sind, vor allem auf dem Land. Da wehen Trump-Flaggen, und auf Plakaten stehen diffamierende Slogans. Dieser Fanatismus ist nach wie vor befremdlich. Aber unabhängig von ihrer politischen Einstellung sind die Leute dort unglaublich hilfsbereit und herzlich. Ich habe Menschen getroffen, die mit dem Meer leben, sich von ihm inspirieren lassen, es schützen wollen. Davon erzähle ich in Wolfratshausen. Und von meinen Begegnungen mit Austernzüchtern, Aussteigern und Ureinwohnern.

Auf was dürfen sich die Besucher am 21. Januar in der Loisachhalle noch freuen?

Rohrbach: Auf die Band natürlich. Das ist für auch mich jedes Mal ein Highlight, wenn ich mit den Jungs von Smokestack Lightning auftreten darf, weil ihr Sound einfach so super passt. Und wir machen ein Experiment. Das gab’s noch nie, und ob es das danach noch einmal geben wird, weiß ich nicht (lacht). Wir übertragen nämlich erstmals live im Radio. Das heißt, ich muss eine Form finden, wie ich die Zuschauer im Saal fessle und gleichzeitig die Zuhörer, die ja keine Bilder sehen, am Radio mitnehmen kann. Ich muss also Geschichten erzählen und Bilder schaffen auch für die Menschen zu Hause. Deswegen wird es eine Mischung aus Hörspiel, Live-Podcast, Multimedia-Reportage und Livekonzert.

Verraten Sie uns noch kurz etwas zu Ihren weiteren Reiseplänen ?

Rohrbach: Wir haben im vergangenen Jahr meine Flussreise auf Missouri und Mississippi verfilmt als internationale TV-Produktion. Ab März voraussichtlich zeigt Servus TV erstmals die fünf Teile, jeweils eine Stunde lang. Und die vierte Staffel meines Podcasts „50 States“ mit dann 30 Staaten, die ich bereist habe, wird auch kommen. Die gehe ich an, sobald das Festival vorbei ist.