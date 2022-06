documenta-Eklat: Künstler aus Wolfratshausen sagt: „Wir können nur daraus lernen“

Von: Andrea Weber

Teilen

Bestürzt: Sri Maryanto vor den Pappfiguren, die er mit Montessori-Schülern für die Kasseler documenta entwarf. An dem Banner seines Künstlerkollektivs, das für einen riesigen Skandal sorgte, hatte der Wahl-Waldramer nicht mitgewirkt. © web

Sri Maryanto ist Mitglied des Künstlerkollektivs, das auf der documenta für einen antisemitischen Skandal gesorgt hat. Der Wolfratshauser äußert sich zum Eklat.

Wolfratshausen – Mit einer Banner-Installation hat das Künstlerkollektiv „Taring Padi“ am Dienstag bei der „documenta fifteen“ am Kasseler Friedrichsplatz für einen riesigen Skandal gesorgt. Der Grund: Besucher hatten auf dem Bild antisemitische Motive erkannt. Die Folgen sind eklatant: Obwohl das Kunstwerk mittlerweile entfernt worden ist, will Bundeskanzler Olaf Scholz der renommierten Ausstellung fernbleiben. Politiker und auch der Zentralrat der Juden in Deutschland fordern zudem personelle Konsequenzen beim Veranstalter. Mit dem Abhängen des Bilds sei das Thema Antisemitismus und die Nähe der documenta zur antisemitischen Israel-Boykott-Bewegung BDS nicht abgehakt, sagte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats.

documenta-Eklat: Künstler aus Wolfratshausen sagt: „Wir können nur daraus lernen“

Sri Maryanto, Indonesier und Wahl-Waldramer, ist in zweiter Generation Teil des Kollektivs (wir berichteten). Er entwarf in Workshops mit Kindern der Montessorischule Biberkor und anderen Künstlern einige der rund 1000 Pappfiguren, die gemeinsam mit der wandgroßen, skandalträchtigen Banner-Installation auf der documenta zu sehen waren. Die Pappfiguren sind an die traditionellen indonesischen Schattenfiguren angelehnt. Mit seinen Werken setzt sich das Kollektiv „Taring Padi“ seit Jahren für Menschenrechte, Umweltschutz und Gleichberechtigung ein.

Antisemitismus-Vorwürfe gegen documenta-Aussteller - Waldramer ist bestürzt

Im Gespräch mit unserer Zeitung zeigt sich Sri Maryanto bestürzt. Der Waldramer selbst hat an dem großformatigen Banner nicht mitgearbeitet. Es sei bereits im Jahr 2002 entstanden und erstmals auf dem South Australia Art Festival in Adelaide gezeigt worden. Danach war es an vielen weiteren Orten weltweit und in unterschiedlichen Kontexten zu sehen, ohne für vergleichbaren Wirbel gesorgt zu haben, sagt der Indonesier. Laut Medienberichten hätten viele Besucher in Kassel auf dem Banner nun antisemitische Motive erkannt. Unter anderem ist ein Soldat mit einem Schweinsgesicht abgebildet, der ein Halstuch samt Davidsstern trägt und einen Helm mit der Aufschrift „Mossad“ – dem Namen des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Eine weitere Figur stieß ebenfalls auf großes Entsetzen: Sie trägt „Pejes“, die Schläfenlocken der traditionellen Juden, und das SS-Zeichen am Hut.

Documenta-Eklat: „Wurde mit der Lupe auf Details geschaut“

Sri Maryanto macht der Skandal „sehr traurig. Wir können nur daraus lernen, wie schnell Missverständnisse entstehen.“ Seiner Meinung nach wurde hier „mit der Lupe auf Details geschaut, ohne die Gesamtheit der Darstellung zu erfassen“. Denn auf dem Banner, so Maryanto weiter, seien viele Diktatoren, militärische Machtstrukturen sowie Geheimdienste wie der sowjetische KGB und die US-amerikanische CIA als überzeichnete Wesen abgebildet – und auf der anderen Seite Menschen, die ihnen mutig entgegentreten.

Maryantos Kollegen von „Taring Padi“ haben sich mittlerweile ebenfalls geäußert: Die Banner-Installation „People’s Justice“ sei „Teil einer Kampagne gegen Militarismus und Gewalt, die wir während der 32-jährigen Militärdiktatur Suhartos in Indonesien erlebt haben und deren Erbe sich bis heute auswirkt“, heißt es in dem Statement. Die Darstellung von Militärfiguren sei Ausdruck dieser Erfahrungen. Weiter heißt es: „Wir entschuldigen uns für die in diesem Zusammenhang entstandenen Verletzungen.“

Wolfratshauser stellt auf documenta aus - ist Teil des kritisierten Kollektivs

Noch am Dienstagabend wurde die gesamte Kunstinstallation inklusive der Pappfiguren, an denen auch Maryanto gearbeitet hatte, komplett abgebaut. „Die Entscheidung der Kuratoren, dass zu einer der wichtigsten Kunstausstellungen der Welt keine jüdischen Künstler oder solche aus Israel eingeladen wurden, war der Beginn einer Reihe von Fehlentscheidungen, sodass sich die nun eingetretene Situation seit Wochen angekündigt und immer weiter zugespitzt hat“, sagte Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Spätestens jetzt ist es dringend geboten, dass endlich der Dialog gesucht wird, unter anderem mit dem Zentralrat der Juden.“