„Will auf sie nicht verzichten“: Doppelmitgliedschaften bei der Feuerwehr - Berufspendler eingespannt

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teamarbeit: Die Feuerwehr muss ständig bereit sein um im Ernstfall zu helfen – so wir hier bei einem Brand im Dietramszeller Ortsteil Tattenkofen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Feuerwehren im Landkreis binden auch Berufspendler in den Dienst ein. Insgesamt gibt es in Bad Tölz-Wolfratshausen 153 Doppelmitgliedschaften.

Bad Tölz-Wolfrathausen – Zu einem schweren Unfall nach Feierabend rückt Andreas Norbach mit der Schäftlarner Feuerwehr aus. Wenn es während der Arbeitszeit in Wolfratshausen brennt, schlupft er ebenfalls in seine Feuerwehr-Uniform – jedoch für eine andere Wehr. Norbach ist einer von über 150 Menschen im Landkreis, die sich in zwei Wehren ehrenamtlich engagieren.

Feuerwehr-Doppelmitgliedschaften: „Immer eine Herausforderung, genügend Einsatzkräfte zu haben“

Seit 2017 ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Heimatgemeinde Hohenschäftlarn, seit 2019 zusätzlich in der von Wolfratshausen. Der Schäftlarner arbeitet in der Loisachstadt – und kann im Ernstfall während seiner Arbeitszeit nicht pünktlich zu Einsätzen in Schäftlarn ausrücken, wenn es um jede Minute geht. Ein Problem, das viele Feuerwehren beschäftigt.

Stefan Kießkalt , Sprecher der Feuerwehren. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Es ist immer eine Herausforderung, tagsüber genügend Einsatzkräfte zu haben“, sagt Stefan Kießkalt. Der Sprecher der Kreisbrandinspektion verweist vor allem auf den ländlichen Bereich. „Die Leute fahren oft weite Strecken zu ihrer Arbeit“ – und stehen damit ihrer Ortsfeuerwehr nicht zur Verfügung. Doppelmitgliedschaften sind ein Ansatz für die Wehren, zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit zu sein.

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Insgesamt 153 Doppelmitgliedschaften bei der Feuerwehr

153 Feuerwehrleute nehmen im Landkreis eine solche Rolle ein – sie sind in ihrem Heimatort und in der Nähe ihres Arbeitsplatzes aktiv. Im Ernstfall rücken sie aus. Für die Ehrenamtlichen bedeutet diese Doppelmitgliedschaft einen großen Aufwand. „Sie müssen selbstverständlich bei beiden Feuerwehren regelmäßig Übungen absolvieren“, sagt der Tölzer Kreisbrandmeister Thomas Fuchsberger. In den Reihen der Feuerwehr Bad Tölz, deren Kommandant Fuchsberger ist, befinden sich einige Kameraden, die noch in einer zweiten Wehr aktiv sind.

Andreas Bauer, von der Feuerwehr Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Andreas Norbach nimmt die zusätzlichen Übungsstunden auf sich: „Ich bin zumindest einmal im Monat bei den Übungen in Wolfratshausen dabei.“ Dann probt er mit den Kameraden für den Notfall – neben seinen Aufgaben in Hohenschäftlarn, wo er Maschinist, Atemschutzträger und Vize-Vorsitzender ist.

Die gemeinsamen Trainingseinheiten sind wichtig. Zum einen, damit die Einsatzkräfte Fahrzeuge, Geräte und die Handhabung kennenlernen. Zum anderen, weil der persönliche Kontakt mit den Kollegen wichtig ist, um sich im Ernstfall aufeinander verlassen können und sich zu verstehen.

Feuerwehr-Doppelmitgliedschaften bei sieben Kameraden in Wolfratshausen

Der Wolfratshauser Kommandant Andreas Bauer ist froh, dass es Menschen gibt, die sich dem doppelten Aufwand stellen. Sieben Kameraden in Wolfratshausen tragen eine Doppelmitgliedschaft. Bauer will „auf sie nicht mehr verzichten“. Trotzdem gibt es – vor allem bei kleineren Wehren – noch Zeiten, in denen zu wenige Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. Einige Kommandanten melden diese Engpässe an die Leitstelle. „Im Notfall wird dann automatisch eine weitere Feuerwehr alarmiert“, erklärt Kießkalt.

Andreas Norbach , Doppelmitglied. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Einige der Doppelmitglieder – wie Norbach zum Beispiel – bekleiden in ihrer Heimatfeuerwehr wichtige Posten. Das heißt nicht automatisch, dass sie diese Führungsrolle auch in der zweiten Wehr innehaben. „Für die Aufstellung seiner Führungsmannschaft ist prinzipiell jeder Kommandant selbst verantwortlich“, stellt Kießkalt klar. Er ist ausgebildeter Kreisbrandmeister, hat eine Verbandsführerausbildung. Trotzdem würde er als Neuer bei einer weiteren Feuerwehr nicht erwarten, sofort in einer exponierten Position zu arbeiten: „Ich würde mich hinten ins Fahrzeug setzen – als Teil der Mannschaft.“

