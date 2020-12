Drei Handys auf Namen der Ehefrau gekauft: Wolfratshauser (38) wegen Betrugs verurteilt

Ein Wolfratshauser (38) wurde wegen Betrugs zu acht Monaten mit Bewährung verurteilt. Er hatte im Namen seine Frau drei iPhones bestellt - ohne ihr Wissen.

Wolfratshausen – Ein Mann kaufte übers Internet drei iPhones für insgesamt 3000 Euro. Weil seine Schufa-Einträge das verhindert hätten, bestellte er im Namen seiner Frau. Nur: Die wusste nichts davon. Deshalb musste sich der inzwischen getrenntlebende Wolfratshauser (38) wegen Computerbetrugs sowie Fälschung beweiserheblicher Daten vor Gericht verantworten. Er wurde zu einer Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt.

Der Mann blieb auch in der Verhandlung dabei: „Sie hat gesagt, ich kann es auf ihren Namen machen“, beteuerte der Angeklagte, dass seine Frau eingeweiht gewesen sei. „Sie war einverstanden, wenn ich es in Raten mache.“ Also habe er die drei Handys gekauft. Warum seine Frau ihn dann angezeigt habe, will der Richter wissen. Dafür sei ein „Ehekrieg“ verantwortlich – und sein kleiner Sohn, weil dieser daheim Schubladen durchwühlt habe. Dabei waren Kaufverträge und Lieferscheine zum Vorschein gekommen, von denen seine Gattin nichts ahnte.

Das bestätigte die Ehefrau (30): „Mein Sohn räumte Schubladen aus. Ich wollte das ganze Zeug wieder reinschmeißen, da fand ich Briefe, die an mich gerichtet waren.“ Handybestellungen sowie Mahnschreiben von Inkassobüros. Dass sie darüber vorab informiert worden wäre, sei „falsch und gelogen“, beteuerte die Zeugin. Sie habe lediglich gewusst, dass ihr Mann Schulden habe, aber nicht in welcher Höhe. Auch habe sie ihm nicht in Aussicht gestellt, die Anzeige zurückzunehmen. „Ich habe ihm gesagt, dass er ausbaden muss, was er angestellt hat.“

In der Hinsicht hat der Angeklagte seit geraumer Zeit gut zu tun. Sechs Vorstrafen brachte er mit in die Verhandlung. 2010 wurde er das erste Mal wegen Betrugs zu einer Mini-Geldstrafe verurteilt. Die letzte Verurteilung stammt aus dem Jahr 2018: Weil er dem Jobcenter nicht mitgeteilt hatte, dass er wieder Arbeit gefunden hatte, kassierte er knapp 900 Euro Arbeitslosengeld zu Unrecht. Dafür wurde er zu sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Wegen seines Vorstrafenregisters und vor allem wegen der letzten Verurteilung beantragte die Staatsanwältin eine weitere Haftstrafe von acht Monaten – nun aber ohne Bewährung.

Der Verteidiger des 38-Jährigen plädierte für eine Haftverschonung, weil „sonst das gemeinsame Kind leiden würde“, da der Ehemann aus der Haft keinen Unterhalt zahlen könne. Außerdem würden die Handyrechnungen, die der Angeklagte derzeit in monatliche Raten abstottert (die Handys hat er inzwischen mit Verlust weiterverkauft), nicht bedient werden.

Richter Helmut Berger folgte zwar dem Antrag der Staatsanwältin von acht Monaten, setzte die Strafe jedoch „mit ganz großen Bedenken“, wie er sagte, erneut zur Bewährung aus. Zudem ordnete der Richter die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 2538,20 Euro (so viel ist von den Rechnungen noch offen) zugunsten des Handylieferanten an. Die Bewährungszeit beträgt vier Jahre. rst