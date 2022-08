Drei junge Künstlerinnen aus Syrien stellen in Wolfratshausen aus

Von: Andrea Weber

Schwarzes Kopftuch, rote Pumps: Die syrische Künstlerin Salam Alktefan ist eine selbstbewusste Frau. © Hans Lippert

„Ein Fenster zum Frieden“ möchten drei junge Frauen aus Syrien öffnen. Sie zeigen im Schwankl-Eck ihre Bilder.

Wolfratshausen – Drei junge syrische Künstlerinnen stellen derzeit im Kunstturm am Schwankl-Eck aus. Ihre Bilder haben eines gemeinsam: Sie sind „ein Fenster zum Frieden“. Zur Eröffnung kamen viele Angehörige und Freunde. Es gab syrisches Gebäck und arabische Musik. Auf dem Saiteninstrument Uod spielte Mohamed Alsuoso.

Drei junge Künstlerinnen aus Syrien stellen in Wolfratshausen aus

Salam Alktefan, vor 33 Jahren geboren in Daraa, hat die Ausstellung „Schwarz, Rot, Bunt“ im Kunstturm des Kulturvereins Isar-Loisach initiiert und konzipiert. Sie zeigt neben ihren eigenen Arbeiten Bilder ihrer Schwester Samah (30) und ihrer Freundin Myriam (34). Beide leben derzeit in Syrien und waren zur Vernissage nicht anwesend.

Salam begrüßte die Gäste in ihrer Muttersprache, sodass den deutschsprachigen Besuchern leider vorenthalten blieb, was die Künstlerin zu sagen hatte. Syrien gilt als Schmelztiegel vieler Kulturen, ist eine Wiege der Kunst. Seit 2011 herrscht ein blutiger Bürgerkrieg in dem vorderasiatischen Land am Mittelmeer. Auslöser des Konflikts war ein friedlicher Protest gegen das autoritäre Regime Assads im Zuge des Arabischen Frühlings.

Kunstturm am Schwankl-Eck zeigt syrische Malerinnen - in ihrer Heimat herrscht Krieg

Salam Alktefan steht für die Tradition ihrer Heimat und ihres Glaubens. Sie trägt mit Würde Kopftuch, aber auch rote Pumps an den Füßen. Sie ist eine moderne junge Frau, die kritisch und selbstbewusst in ihren Bildern auf die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen schaut und ihre Meinung ausdrückt. Ihre Arbeiten sind akribisch gezeichnete Bleistiftporträts vorwiegend von Frauen, mutmaßlich von ihr selbst. Anmutige, schöne Frauengesichter, die immer ein farbiges Detail schmückt. Ein roter Schmetterling deckt den Mund ab. Der Film „Das Schweigen der Lämmer“ kommt dem Betrachter in den Sinn – ein gewolltes Symbol für das Verbot von Meinungsfreiheit und die unterdrückte Stellung der Frauen in Syrien. Ein Kristall über dem Auge eines anderen Frauenporträts scheint kaleidoskopisch den Blick auf die Wahrheit zu verzerren. Die Interpretation könnte eine Spaltung von Heimatliebe und Flucht sein. Salam lässt offen, was der Betrachter deuten möchte.

Seit 2015 in Wolfratshausen: Syrische Kunst-Dozentin zeigt ihre Bilder im Schwankl-Eck

Die Künstlerin kam 2015 nach München und lebt seit 2017 in Wolfratshausen. Sie studierte in ihrer Heimatstadt Daraa Kunst, war später als Dozentin fünf Jahre an der dortigen Fachhochschule für Bildende Künste tätig. Sie engagierte sich für soziale Kinder- und Jugendprojekte und stellt heute als freischaffende Künstlerin bundesweit aus.

Ganz anders muten die architektonischen Bilder in Mischtechnik ihrer Schwester Samah an. Sie haben eine Ähnlichkeit mit dem Stil von Friedensreich Hundertwasser. „Schloss Al Marqab“, „Schloss Jabar“ oder das „Wasserrad von Hama“ sind Titel der Bilder. Die Gebäude öffnen sich nach oben, wirken dadurch instabil und scheinen zu wanken.

Ausstellung im Kunstturm von Wolfratshausen: Öffnungszeiten

Die schwarzen Druckgrafiken von Myriam Al-Obaid erschrecken dagegen. Sie sind düster, bizarr und kompromisslos ehrlich. Tod, Leid, Flucht herrschen darin vor und sprechen die nackte Wahrheit aus. Die aktuelle Ausstellung der drei syrischen Künstlerinnen ist sehr sehenswert, aber auch unmissverständlich ehrlich.

Die Ausstellung im Kunstturm am Schwankl-Eck läuft noch bis zum 28. August. Die Öffnungszeiten sind Samstag von 12 bis 15 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr.