Drei Umzüge in einem Jahr treiben Familie in den finanziellen Ruin

Von: Doris Schmid

Drei Umzüge musste eine vierköpfige Familie im vergangenen Jahr bewältigen. Das ließ den Schuldenberg anwachsen. Die Eltern sind verzweifelt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Leicht hatte es Isabelle F. (Namen von der Redaktion geändert) nie. Mit 17 Jahren bekam sie ihr erstes Kind, der Vater kümmerte sich nicht um ihn. Die Mutter zog ihren Buben ganz alleine groß. Dann trat Philipp in ihr Leben, machte sie glücklich. Die gemeinsame Tochter krönte das Glück. Doch gesundheitliche Probleme und finanzielle Sorgen lasten schwer auf der kleinen Familie. Drei Umzüge im vergangenen Jahr ließen den Schuldenberg anwachsen.

Kündigung wegen Eigenbedarfs

Insgesamt 100 Kilometer war Philipp F. früher jeden Werktag unterwegs, um zur Arbeit zu kommen. Viereinhalb Jahre nahm der Familienvater die staureiche Strecke aufs sich. Dann schlug ihm sein Chef vor, umzuziehen. Eine Wohnung hatte er auch schon in petto. Die Familie packte ihr Hab und Gut zusammen und zog in den Landkreis. „Leider gab es mit den Nachbarn Probleme“, berichtet Isabelle F. Nach sieben Monaten erhielt die vierköpfige Familie die Kündigung – wegen Eigenbedarfs.

Glück im Unglück

Dann ging die Suche nach einer neuen Wohnung los. „Viele waren zu teuer“, berichtet die zweifache Mutter. „Dann wollten die Vermieter nur Pärchen oder keinen Hund.“ Zur Familie gehört aber auch ein zwölfjähriger Vierbeiner, den sie auf keinen Fall weggeben will. Mit Unterstützung von Caritas und Diakonie gelang es, die F.s in einer Gemeinde unterzubringen. In dem hellhörigen Haus gab es allerdings wieder Probleme mit den Nachbarn, und die Familie erhielt erneut eine Kündigung. Für einen Monat kam das Quartett bei einem Bekannten unter, der eine Eineinhalb-Zimmer-Wohnung zur Verfügung stellen konnte.

Isabelle F. war verzweifelt, weil sie keine Wohnung fand. „Irgendwann war ich an dem Punkt, an dem mir alles egal war“, erinnert sich die 36-Jährige. „Und dann haben wir einfach Glück gehabt“, sagt sie mit einem Lächeln. Seit 1. Dezember wohnt das Paar mit den zwei Kindern und Hund nun in einer Drei-Zimmer-Wohnung und hofft, endlich Ruhe zu finden. Der Stress, die Angst, die finanzielle Belastung: Die vergangenen Monate haben alle sehr mitgenommen.

Geschenktes Fahrrad für die Tochter zu Weihnachten

Drei Umzüge innerhalb eines Jahres haben den Schuldenberg anwachsen lassen – noch haben die F.s die Kaution aus den vorherigen Mietverhältnissen nicht zurückbekommen. Dazu kommt, dass Philipp F. gerade eine Privatinsolvenz durchläuft, die insgesamt drei Jahre dauert. „Zwei Jahre haben wir schon hinter uns“, ergänzt der 32-Jährige. Das bedeutet, dass ihm nur ein Teil seines Einkommens zur Verfügung steht, der Rest wird gepfändet. „Mit Kindergeld haben wir 1800 Euro“, sagt der gebürtige Slowake. Seine Partnerin konnte noch bis Ende Dezember einen dreistelligen Betrag beisteuern. Doch der fällt jetzt auch weg. Für die Miete gehen allein jeden Monat 1350 Euro weg. Da bleibt nicht viel, um den Kühlschrank zu füllen und Medikamente für die Tochter zu kaufen, die seit Monaten an einem Husten leidet. Weihnachtsgeschenke konnte sich das Paar in diesem Jahr nicht leisten. Die dreijährige Tochter bekam trotzdem ein Fahrrad, das ihnen jemand geschenkt hatte.

Freundin unterstützt die Familie mit Lebensmitteln

Isabelle F. würde gerne wieder arbeiten gehen. Aber die Tochter hat keinen Kitaplatz. „Kein Kitaplatz, keine Arbeit“, sagt sie seufzend. Eine Oma oder einen Opa, der auf die Kleine aufpassen könnte, gibt es nicht. Immerhin hat sie eine sehr gute Freundin, die in der Gastronomie tätig ist. Ein- bis zweimal im Monat kommt sie und bringt der Familie übrig gebliebene Lebensmittel mit.

