Bauherr versucht, Schwarzbau in Oberbayern zu vermieten: Landrat hält das für „mehr als dreist“

Isarspitz in Wolfratshausen-Weidach

Der Bauherr will ein laut Kreisbauamt illegal errichtetes Einfamilienhaus im Wolfratshauser Stadtteil Weidach vermieten. Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) hat zu dem Thema eine dezidierte Meinung.

Wolfratshausen – Der Bauherr stemmt sich mit aller Kraft gegen die Abrissanordnungen, die ihm das Landratsamt zugestellt hat – und bietet eines der drei Schwarzbauten am Isarspitz im Wolfratshauser Stadtteil Weidach, das seit Ende Mai leer steht, sogar wieder zur Miete an. Das sei sein gutes Recht, stellt Landrat Josef Niedermaier gegenüber unserer Zeitung fest. Doch er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube.

Bauherr will Schwarzbau in Oberbayern vermieten: Landrat hält das für „mehr als dreist“

Der Streit schwelt seit Monaten, polarisiert und findet bayernweit Beachtung: Die Untere Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt hat den Abriss der Schwarzbauten am Isarspitz 24, 24a und 25 angeordnet. Gegen diese Entscheidung haben der Bauherr sowie die Eigentümerin der Immobilien, seine Tochter, vor dem Verwaltungsgericht (VG) München Rechtsmittel eingelegt. Beklagter ist der Freistaat Bayern. Einen Termin für die mündliche Verhandlung gibt es laut einer Pressesprecherin des Verwaltungsgerichts noch nicht.

Derweil bietet der Geretsrieder das Einfamilienhaus am Isarspitz 24 auf einem Online-Portal an („Haus auf Zeit zu vermieten“). Auf Nachfrage unserer Zeitung stellt Landrat Niedermaier dazu fest: „Wir haben gegenüber dem Bauherrn eine Beseitigungsanordnung und gegenüber der Rechtsnachfolgerin des Bauherrn sowie gegenüber den Mietern jeweils eine Duldungsanordnung erlassen.“ Diese Anordnungen, so Niedermaier zum derzeitigen Stand der Dinge, „wurden zum Teil beklagt und sind deshalb noch nicht bestandskräftig“. Sollte das VG die Klagen des Bauherrn und der Immobilieneigentümerin abweisen, wäre diese Voraussetzung erfüllt. Das heißt: „Sobald die Bescheide Bestandskraft haben, bleiben zwölf Monate Zeit, um die Häuser abzureißen“, so die Pressesprecherin des Landratsamts, Marlis Peischer.

Dass der Bauträger jetzt versucht, aus einem der Isarspitz-Häuser auf andere Weise Kapital zu schlagen, muss ich als sein Recht anerkennen – halte es persönlich aber für mehr als dreist.

Die zwischenzeitliche Nutzung besagter Immobilien am Wolfratshauser Isarspitz „wurde bisher nicht untersagt“, berichtet Niedermaier. „Unabhängig davon bin ich schon der Meinung, dass man sich als Interessent in jedem Fall anschauen sollte, was mit einem Objekt los sein könnte. Dass der Bauträger jetzt versucht, aus einem der Isarspitz-Häuser auf andere Weise Kapital zu schlagen, muss ich als sein Recht anerkennen – halte es persönlich aber für mehr als dreist.“

Bauherr schlägt vor, Schwarzbauten in Wolfratshausen als Frauenhäuser zu nutzen

Wie berichtet sucht der Geretsrieder nicht nur einen neuen Mieter für das Objekt Isarspitz 24. Er unterbreitete der Stadt zudem vor einigen Wochen das Angebot, die Immobilien als „dringend benötigte Frauenhäuser“ zu nutzen. Zu diesem Zweck sei er bereit, einen „spürbaren monatlichen Mietverlust“ in Kauf zu nehmen. Der Bauausschuss des Stadtrats lehnte den Vorschlag in nicht öffentlicher Sitzung ab. (cce)

