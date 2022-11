Trickbetrug und Einbruch: Polizei informiert über dreiste Diebe

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Interesse war groß: Am Marienplatz informierte die Polizei, wie man sich vor Betrügern und Einbrechern schützt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Polizei informiert in Wolfratshausen und Geretsried, wie man sich vor Verbrechen schützt. Denn die Zahl an Einbrüchen ist wieder angestiegen.

Wolfratshausen – Mit einem so großen Interesse seitens der Bevölkerung hatten die Vertreter der Polizei nicht gerechnet. Einen Vormittag lang standen Beamte aus verschiedenen Bereichen am Marienplatz, um über Themen wie Trickbetrug und Einbruchsschutz zu informieren sowie Fragen über ihren Beruf und die damit verbundene Ausbildung zu beantworten. Und das Angebot wurde gut angenommen.

Trickbetrug und Einbruch: Polizei informiert über dreiste Diebe

Simon Bräutigam von der Kriminalpolizei Weilheim wies auf die wieder angestiegene Zahl von Einbrüchen im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hin. „Wohlgemerkt, wir waren bereits auf einem sehr niedrigen Niveau“, betonte er. Homeoffice und die dadurch fast durchgehende Anwesenheit der Hausbewohner hätten sich hier positiv bemerkbar gemacht. „Doch jetzt sind viele wieder in die Firmen und Büros zurückgekehrt.“

Einbruchschutz: Mechanik besser als Alarmanlagen

Kriminalhauptkommissar Bräutigam setzt bei der Sicherung seiner eigenen vier Wände eher auf Mechanik als auf Alarmanlagen. „Denn wenn diese anschlägt, ist der Einbrecher doch bereits in der Wohnung.“ Durch präventives Verhalten könne die Gefahr, Opfer eines Einbruchs zu werden, herabgesetzt werden. Dazu gehören das Verschließen von Fenstern und Türen ebenso wie das Auswechseln des Schließzylinders, sollte der Hausschlüssel verloren gehen. Bräutigams Angebot: „Melden Sie sich bei mir, und wir überprüfen Ihr Zuhause gemeinsam und wie Sie sich optimal schützen können.“

Aufklärung über die dreisten Tricks der Trickbetrüger

Viele Passanten wollten sich auch zum Thema Trickbetrug beraten lassen. „Ein paar sind von sich aus auf uns zugekommen, um uns bereits Erlebtes zu erzählen“, schilderte Wolfratshausens Polizeichef Andreas Czerweny, der mit seiner Stellvertreterin Christina Loy und weiteren Kollegen ebenfalls vor Ort war. „Dabei wurden wir auch auf eine etwaige neue Methode aufmerksam gemacht. Hier werden wir umgehend reagieren.“ Czerweny freut sich über solche Hinweise aus der Bürgerschaft. „Es geht nur zusammen.“

„Es fließen immer wieder einige Tränen“

Man dürfe nie vergessen, betonte auch Bräutigam, was solch ein Betrug bei den Betroffenen anrichtet. „Und ich spreche jetzt nicht von dem finanziellen Schaden.“ Der Kriminalhauptkommissar hält immer wieder Vorträge zu diesem Thema. „Ab und zu kommt es dann vor, dass jemand seine Geschichte erzählt – und da fließen immer wieder einige Tränen. Diese Menschen sind durch das Erlebte schlichtweg traumatisiert.“

Geretsrieder Bürger ebenfalls polizeilich beraten

Auch die Polizeiinspektion Geretsried führte kürzlich mit Unterstützung der kriminalpolizeilichen Präventionsstelle der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim zu diesen Themen eine Veranstaltung durch. Im Foyer des Verbrauchermarktes Kaufland standen die Beamten Rede und Antwort. Ein Angebot, das wie in Wolfratshausen dankbar angenommen wurde. Die Polizei unterstreicht: „Man kann sich bei Fragen jederzeit an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim oder aber auch an die Polizeiinspektion in seiner Nähe wenden.“

