O du fröhliche: Wolfratshauser Stadtrat bekommt Überraschungsbesuch

Von: Carl-Christian Eick

Der Kinderchor der städtischen Musikschule überraschte den Wolfratshauser Stadtrat in seiner Weihnachtssitzung am Dienstagabend mit einem Kurzauftritt. Der Eindruck täuscht: Nicht Stadtrat Fritz Schnaller (vorne), sondern Yoshihisa Kinoshita (auf der Zuschauerempore) dirigierte den vielfach ausgezeichneten Chor. © cce

Der Wolfratshauser Stadtrat bekam in seiner Weihnachtssitzung Überraschungsbesuch - der Sprecher der SPD-/FDP-Fraktion schlug nachdenkliche Töne an.

Wolfratshausen – Zum letzten Mal in diesem Jahr traf sich der Wolfratshauser Stadtrat am Dienstagabend zu einer öffentlichen Sitzung. Das erste Mal seit der Kommunalwahl Mitte März 2020 wieder im großen Sitzungssaal des Rathauses. In Folge der Corona-Pandemie – Stichwort Abstandsregel – wichen Bürgermeister und Mandatsträger bis dato in die Loisachhalle aus. Nur ein Grünen-Vertreter hatte den Ortswechsel am Dienstag nicht auf dem Radar und erschien mit leichter Verspätung, trotzdem eröffnete Rathauschef Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) die Sitzung mit dem Glockenschlag um 17 Uhr.

Wolfratshauser Bürgermeister: „Die Kerzen dürfen sie anzünden“

Er zeigte sich glücklich darüber, dass die Stadtpolitik wieder an ihrem angestammten Platz erörtert wird. Fair gehandelte Mandarinen und „Feinster Nürnberger Elisen-Lebkuchen“ lagen auf den Tischen – „und die Kerzen dürfen sie anzünden“, so Heilinglechner zu den Stadträten, „das Gebäudemanagement drückt heute ein Auge zu“.

Für eine Überraschung sorgte der Kinderchor der städtischen Musikschule in der Halbzeit der Sitzung: Die Mädchen und Buben unter der Leitung von Yoshihisa Kinoshita stimmten das Gremium mit weihnachtlichen Weisen auf das Fest der Liebe ein. „So viel Harmonie gab’s hier noch nie“, stellte Fritz Schnaller (SPD) fest. „Auf diesen Chor dürfen wir stolz sein“, sagte Heilinglechner. Die vielfach ausgezeichneten Sängerinnen und Sänger seien ein „positives Aushängeschild“ für die Flößerstadt, pflichtete Dr. Hans Schmidt (Grüne) dem Rathauschef bei.

Das Selbstverständliche ist nicht selbstverständlich.

Der Bürgermeister bedankte sich am Ende der Weihnachtssitzung bei den Stadträten für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr, sein „besonderer Dank“ galt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kommune. Die hätten in den vergangenen Monaten, gebeutelt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine sowie einem chronisch hohen Krankenstand, „enorme Leistungen“ vollbracht. An das Gremium appellierte Heilinglechner höflich, „der Verwaltung ein wenig Luft zu geben, um die Themen abzuarbeiten“, die bereits aktuell auf der Agenda stehen.

Zuvor hatte der Sprecher der SPD-/FDP-Fraktion, Fritz Meixner, Bilanz gezogen. „Die Krisen haben etwas mit uns gemacht.“ Viele Menschen seien „erschöpft, ausgelaugt und dünnhäutig“. Er erinnerte daran, dass „in der Bäckerei Verkäufer fehlen“ und in den Kindertagesstätten „trotz hohem Krankheitsstand Kinder versorgt werden“.

Weihnachtssitzung klingt mit Abendessen im Restaurant „Italy“ aus

Meixner gab zu bedenken, dass „das Selbstverständliche nicht selbstverständlich ist“. Ein „Mehr ist schnell gefordert“, meinte er mit Blick auf ein Plakat des Bündnisses „Wor for Future“ („ÖPNV ausbauen!“) vor dem Rathaus. Doch zum einen investiere der Landkreis acht Millionen Euro in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehr – und zum anderen betonte Meixner: „Überall sitzen nur Menschen.“ Dass „die alle ihr Bestes geben“, sollte öfter „in den Fokus gerückt werden“. Und: „Wir hier alle sollten etwas achtsamer mit uns umgehen – das gilt auch für mich.“

Die Weihnachtssitzung klang mit einem gemeinsamen Essen von Bürgermeistern, Stadträten und Rathaus-Mitarbeitern im Wolfratshauser Restaurant „Italy“ aus. (cce)

