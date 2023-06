Durch die offene Terassentür: Schlange kriecht ins Wohnzimmer - Mann ruft Polizei

Von: Peter Borchers

Vermutlich eine Ringelnatter (Symbolfoto) kroch einem Wolfratshauser ins Wohnzimmer. © picture-alliance / dpa/dpaweb / Roland_Scheidemann

Am Donnerstagabend rief ein Wolfratshauser die Polizei: Eine Schlange versteckte sich hinter dem Kamin in seinem Wohnzimmer. Die Feuerwehr fing das Reptil ein.

Wolfratshausen - Ob dieser Besuch willkommen war, ist eher unwahrscheinlich. Aufgeregt rief ein Wolfratshauser am Donnerstag gegen 20.30 Uhr die Polizei an und bat um Hilfe. Über die Terrassentür seiner Wohnung an der Stobäusstraße sei eine Schlange ins Wohnzimmer gelangt, berichtete der Mann. Sie habe sich nun hinter dem Kamin versteckt.

Wolfratshausen: Mann entdeckt Schlange in seiner Wohnung - und ruft die Polizei

Da die Beamten den zuständigen Reptilienexperten des Landkreises am Abend nicht erreichen konnten, baten sie die Feuerwehr Wolfratshausen um Unterstützung. Sie fing das Reptil ein und wollte mit dem Fachmann abklären, um welche Art es sich handelt. Von der Beschreibung her dürfte es sich um eine ungiftige, in Europa heimische Ringelnatter handeln.

Der Anrufer aber dürfte in Zukunft die Terrassentüre nicht mehr einfach so offen stehen lassen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. peb

