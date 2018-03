Und das im März: Behörde warnt vor strengem Frost im ganzen Oberland

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und seine Nachbarlandkreise eine amtliche Warnung vor Frost herausgegeben. Es soll zweistellige Minustemperaturen geben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eigentlich hat der Frühling zwar schon begonnen, doch dem Wetter ist das egal. Der „Märzwinter“ dauert noch an. Der Deutsche Wetter Dienst hat nun den Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen und den Nachbarlandkreisen eine amtliche Warnung vor strengem Frost herausgegeben. Sie gilt von diesem Mittwoch, 22 Uhr, bis 8 Uhr am Donnerstagmorgen. „Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost, Stufe 2 von 2“, teilt der DWD mit.

Außerdem sei im südlichen Alpenvorland und am Alpenrand mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag klingen die Schneefälle an den Alpen ab, die Temperaturen sinken im Alpenvorland jedoch bis minus 9 Grad. In den Alpentälern können es bis zu minus 12 Grad werden.

