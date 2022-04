Nahversorgung gerettet: Klaus Heininger erhält Wolfratshauser Wirtschaftspreis

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Rettete den Lebensmittelmarkt in Waldram: Klaus Heininger erhält den Wirtschaftspreis der Stadt. © . Sabine Hermsdorf-Hiss

Klaus Heininger, Betreiber des Edeka-Marktes in Waldram, erhält den Wirtschaftspreis der Stadt. Für den Ortsteil ist sein Engagement wichtig.

Wolfratshausen – „Der Wirtschaftspreis der Stadt Wolfratshausen“, so ist es in den Vergaberichtlinien zu lesen, „wird für herausragende unternehmerische Aktivitäten verliehen.“ Dazu gehören die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, aber auch die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Landkreis. Eine Beschreibung, die auf Klaus Heininger passt, wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Auf Grundlage eines Stadtratsbeschlusses von 2019 sollte der 62-Jährige den Preis eigentlich längst in Händen halten, doch eine offizielle Verleihung war wegen Corona nicht möglich. Das soll nun nachgeholt werden.

Nahversorgung gerettet: Klaus Heininger erhält Wirtschaftspreis von Wolfratshausen

Klaus Heininger ist seit 1975 im Lebensmittelhandel tätig. 2007 eröffnete er den Edeka-Markt in Geretsried am Breslauer Weg, der recht schnell florierte.

Anders erging es dem Markt in Waldram: Der einzige Nahversorger an der Faulhaber Straße wollte aus wirtschaftlichen Gründen schließen, ein Nachfolger war nicht in Sicht. „Da kamen Helmut Forster, Wirtschaftsreferent der Stadt, und Stadtrat Manfred Menke mit der Frage auf mich zu, ob ich den Markt nicht übernehmen könnte“, erinnert sich der 62-Jährige. Heininger zögerte zuerst – sagte dann aber doch zu. Am 1. Juni 2016 war Eröffnung, fortan werden in dem 850 Quadratmeter großen Geschäft etwa 20 000 Artikel angeboten.

Klaus Heininger betreibt Edeka in Waldram - und baut Angebot und Personal aus

Heininger übernahm die Belegschaft seines Vorgängers, gestaltete den Laden um, installierte eine Frischfleischtheke und bot zusätzlich einmal im Monat frischen Steckerlfisch an. Das Konzept ging auf, die Waldramer waren schnell begeistert von dem vielfältigen und wachsenden Angebot. Mittlerweile ist die Zahl der Mitarbeiter allein in Waldram auf 22 angestiegen, darunter zwei Lehrlinge im Verkauf und in der Metzgerei. Zusammen mit Geretsried beschäftigt Heininger 60 Menschen.

Als Heininger die Nachricht bekam, dass Forster ihn für den Wirtschaftspreis der Stadt Wolfratshausen vorgeschlagen hat und der Stadtrat dem zustimmte, war er mehr als überrascht. „Mit so etwas rechnet man nicht“, sagt er. Dass die Verleihung mit einiger Verspätung stattfinden wird, stört ihn nicht. „Dann“, sagt er und lacht, „war eben die Vorfreude darauf etwas länger.“

Die Verleihung des Wirtschaftspreises findet am Donnerstag, 19. Mai, ab 18.30 Uhr im Erinnerungsort Badehaus in Waldram statt.