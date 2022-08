Olympia 1972: Eine ehemalige Fackelläuferin erzählt, wie das Feuer nach Wolfratshausen kam

Sabine Halamek hält das letzte Relikt ihres Fackellaufs in der Hand: Die Gaspatrone. Der Rest steht in einer Ausstellung des mineralogischen Museums München. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Feuer und Flamme für Olympia: Sabine Halamek trug die olympische Fackel durch Wolfratshausen. Heute erinnert sie sich gut an den Tag als Würdenträgerin.

Wolfratshausen – 1972 war ganz Oberbayern Feuer und Flamme für die XX. Olympischen Spiele in München. Sabine Halamek ebenfalls. Sie selbst war mitten drin – genauer gesagt mitten auf der Straße – und trug am 25. August das Olympische Feuer durch die Flößerstadt. Die ehemalige Fackelträgerin erinnert sich gut an diesen nicht nur für sie bedeutsamen Tag.

Olympia 1972: Eine ehemalige Fackelläuferin erzählt, wie das Feuer durch Wolfratshausen kam

„Als 13-Jährige war das ein riesiges Ereignis“, erzählt Halamek, geborene Finsterwalder. Sie hatte „Herzklopfen hoch drei und war unheimlich nervös“, als sie an der Rosen-Apotheke den Stab überreicht bekam und mit ihn Richtung Bahnhof lief. Am Tag des Geschehens seien alle da gewesen: Familie, Freunde und Verwandte. „Da waren die Gehsteige eigentlich schon voll“, scherzt sie. Vereine und viele weitere Zuschauer füllten die wenigen Lücken am Straßenrand.

Vor 50 Jahren: Wolfratshausen als Teil von Olympia

Mächtig imponiert hat der heute 63-Jährigen der Festzug, was ihre Nervosität nur befeuerte. „Die Straße war von der Polizei komplett abgeriegelt, als Kind hat mich allein das schon schwer beeindruckt“, erinnert sie sich. Insgesamt trugen 16 junge Sportlerinnen und Sportler aus Wolfratshausen die Fackel durch den Landkreis – zwölf vom TSV und mit ihr vier von den Naturfreunden Wolfratshausen. Mit ihnen teilte sie sich den Weg, „bis wir das Feuer an den nächsten Kreis weitergereicht haben“. Auf die Übergabe hatte sie sich natürlich vorbereitet. „Den Ablauf haben wir geübt und simuliert, um dann nichts falsch zu machen.“

Ein historischer Moment: Die Eröffnungszeremonie der XX. Olympischen Spiele am Bahnübergang in Wolfratshausen © Sabine Halamek

Der Weg zur Würdenträgerin: Mit „etwas Glück“ und sportlicher Leistung

Nur: Wie kommt man zu der Ehre einer Fackelträgerin? Die damals 13-Jährige hatte „bei der Auswahl schon etwas Glück gehabt“. Ihre Leistung als alpine Skifahrerin gab jedoch den Ausschlag. Von der Wolfratshauser Skimannschaft war sie als „Flachland-Skifahrerin“ die Erste bei der Bayerischen Meisterschaft. Dass sie mit der harten Konkurrenz aus Lenggries, Miesbach oder dem Tegernseer Tal mithalten konnte, „war damals schon eine Spitzenleistung“. Außerdem war sie mit dem olympischen Gedanken vertraut: Unwissend ihrer späteren Nominierung hatte sie als Schülerin das griechische Olympia besucht, den Geburtsort der Spiele und hielt freiwillig Referate über Städte der griechischen Antike.

Erste Reaktion: Große Freude und viel Stolz

Ihre erste Reaktion auf die Nominierung durch ihren Verein fiel dementsprechend aus: „Ich habe mich unheimlich gefreut, Wolfratshausen und die Sportvereine bei den Spielen vertreten zu dürfen.“ Außerdem war sie sehr stolz, „meinen sportlichen Erfolg auf so eine Art bestätigt zu sehen“.

Halamek‘s olympische Karriere: „War recht schnell wieder vorbei“

Nach ihrem großen Auftritt haben sich alle Trägerinnen und Träger der Fackel auf dem Marienplatz versammelt – das endgültige Ziel des Olympischen Feuers. Vor Ort wurden die Würdenträger fotografiert und bekamen eine Urkunde. Ihre Karriere bei den Spielen „war dann recht schnell wieder vorbei“. Andenken wie ihr Trikot, die Fackel und die Urkunde durfte sie behalten.

Überregionale Prominenz: Als Zeitzeugin Teil einer Sonderausstellung

Als Zeitzeugin und ehemalige Teilnehmerin an der Eröffnungszeremonie hat sie es zu überregionaler Prominenz geschafft. Ihre Erinnerungsstücke und ein Video-Interview sind bis Anfang Dezember Teil einer Sonderausstellung im Museum Mineralogia München. Nur die Gaspatrone der Fackel steht noch bei ihr zu Hause.

Olympia heute: „Grandiose Momente und Ereignisse, die die Welt zusammenführen“

Noch heute sind die Spiele für sie eine „großartige Sache, besonders jetzt“. Dennoch habe Olympia etwas von seinem Glanz eingebüßt. Sie betont: „Der Kritik sollte man sich nicht verschließen, auch wenn man daran beteiligt ist oder war“. Obgleich seien es „grandiose Momente und Ereignisse, die die Welt zusammenführen“. Die Verbundenheit zu den Spielen hat sie – wie damals die Fackel – weitergereicht. Bei Olympia in Peking war ihr Sohn vor Ort. Ihr Wunsch: „Dass alle Nationen sich in Frieden wieder an den Spielen beteiligen können.“

Sportlich ambitioniert bis heute: Feste Teilnehmerin bei den Stadtmeisterschaften

Die 63-Jährige hat ihre eigenen sportlichen Ambitionen im Skifahren nicht abgelegt. Sie ist feste Teilnehmerin bei den Wolfratshauser Stadtmeisterschaften im Riesenslalom. „Da will ich solange mitmachen, bis ich die älteste Teilnehmerin bin“, lautet ihr Vorsatz.

