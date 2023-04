Ehemaliges Isar-Kaufhaus in Wolfratshausen: Eröffnungstermin steht fest - Bürgermeister dankt Investor

Von: Carl-Christian Eick

Juristische Auseinandersetzungen mit den unmittelbaren Nachbarn verzögerten die Arbeiten auf der Großbaustelle am Untermarkt in Wolfratshausen. Mehr als zwölf Monate lang blieb die Kaufhaus-Ruine (hier ein Foto vom November 2019) sich selbst überlassen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Rund elf Jahre nach dem Ende des Kaufhauslebens in der Wolfratshauser Altstadt steht an der Stelle ein neuer Gebäudekomplex. Nun ist auch bekannt, wann der Ankermieter, die Drogeriemarktkette Müller, seine neue Filiale öffnen wird.

Wolfratshausen – Vor der italienischen Insel Giglio sinkt das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia, Bundespräsident Christian Wulff nimmt seinen Hut, Borussia Dortmund feiert die Deutsche Fußballmeisterschaft – und in Wolfratshausen schließt das Isar-Kaufhaus. Das alles geschah 2012. Elf Jahre später darf Concordia-Kapitän Francesco Schettino das Gefängnis zumindest an einigen Tagen verlassen, um einer gemeinnützigen Arbeit nachzugehen, der Bundespräsident heißt Frank-Walter Steinmeier, die Kicker aus dem Ruhrpott holen die Schale heuer voraussichtlich nicht – und auf dem Grundstück am Untermarkt, auf dem das Isar-Kaufhaus stand, ist ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichtet worden.

Ehemaliges Isar-Kaufhaus in der Wolfratshauser Altstadt: Eröffnungstermin für Neubau steht fest

Bauherr war die Projektgesellschaft Untermarkt 7-11, die GmbH hatte das Areal 2017 gekauft. Auf einer Skala von eins bis zehn – wie glücklich ist Projektleiter Frank Maiberger, dass der Neubau nahezu fertiggestellt ist? „Natürlich zehn“, antwortet Maiberger und lacht. „Denn eins können Sie mir glauben: Das war kein einfaches Objekt.“ Viele Nackenschläge musste die GmbH wie berichtet in den vergangenen Jahren verkraften, der Neubau geriet unterm Strich deutlich teurer, als ursprünglich angenommen. Mit ein Grund, bilanziert Maiberger, „warum viele andere mutmaßlich gescheitert wären“. Mit dem Ergebnis sei die Projektgesellschaft „auf jeden Fall sehr zufrieden“.

Das war einmal und kommt nie wieder: Am 4. Oktober 1972 öffnete das Isar-Kaufhaus in der Wolfratshauser Altstadt. Ende 2012 schloss Geschäftsführer Frederik Holthaus die Türen ab – nach einem öffentlichen Streit mit der damaligen Eigentümerin der Immobilie. © Werner Beier/Archiv

Ex-Bürgermeister Helmut Forster hatte mit düsterer Prognose recht

Als Kaufhaus-Geschäftsführer Frederik Holthaus nach einem öffentlichen Streit mit der damaligen Immobilieneigentümerin über die künftigen Konditionen des Mietvertrags das Kaufhaus – eröffnet 1972 von seinem Vater Otto-Ernst Holthaus – Ende 2012 schloss, war die Bestürzung groß. Helmut Forster, seinerzeit Bürgermeister, sprach von einer „Institution“, die die Flößerstadt verliere. Rund 40 Jahre lang war das Isar-Kaufhaus ein Magnet für Kunden aus Wolfratshausen und der umliegenden Region. Mit seiner düsteren Prognose („Die Schließung reißt eine große Lücke.“) sollte Forster, aktuell Wirtschaftsreferent des Stadtrats, recht behalten. Die Frequenz in der Innenstadt sank gravierend, 2016 bilanzierte der Vorsitzende der Bürgervereinigung Wolfratshausen, Thomas Eichberger: „Es fehlen rund 600 Kunden pro Woche im Markt.“ Die Hoffnungen ruhen nun auf dem Ankermieter im neuen Gebäudekomplex: Die Drogeriemarktkette Müller bezieht die Räume im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss am Untermarkt 7-11. Die Eröffnung der Filiale ist für den 25. Mai geplant.

Ensemblegerechter Wiederaufbau: Auf dem Grundstück am Untermarkt 7-11 in der Wolfratshauser Altstadt ist ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichtet worden. Der Ankermieter, die Drogeriemarktkette Müller, zieht ins Erd- und erste Obergeschoss. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Restarbeiten“, so Projektleiter Maiberger gegenüber unserer Zeitung, stehen noch an. Dazu zählen die Straße, die zu den Parkplätzen hinter dem Gebäudekomplex führt, sowie die Parkplätze selbst. Im Objekt „muss noch etwas im Treppenhaus gemacht werden“, dazu kommt unter anderem die Endabnahme für die Brandschutzeinrichtungen. Zeitnah können laut Maiberger die zwei Arztpraxen bezogen werden, die sechs Mietwohnungen werden nach seinen Worten im Sommer angeboten.

Ein langes und für die Wolfratshauser Innenstadt mitunter belastendes Bauprojekt wirkt jetzt durch eine wunderschöne Kombination aus modernem und historischen Stadthaus äußerst gelungen.

Einen einprägsamen Namen gibt’s für das neue Wohn- und Geschäftshaus in der Wolfratshauser Altstadt noch nicht. „Auch intern reden wir immer übers alte Isar-Kaufhaus“, sagt Maiberger und schmunzelt. „Da wird’s aber sicher einen guten Vorschlag geben.“

„Ein langes und für die Wolfratshauser Innenstadt mitunter belastendes Bauprojekt wirkt jetzt durch eine wunderschöne Kombination aus modernem und historischen Stadthaus äußerst gelungen“: Das stellt Bürgermeister Klaus Heilinglechner fest. „Mit der Neueröffnung des Gebäudes sind wir der Aufwertung der Innenstadt einen bedeutenden Schritt näher gekommen.“ Einen ausdrücklichen Dank richtet der Rathauschef an die Untermarkt 7-11 GmbH. Der Investor, so Heilinglechner, „hat trotz diverser Rechtsstreitigkeiten an dieses schöne Projekt geglaubt“. (cce)

