Ehrenamtlich bei den Special Olympics in Berlin – Promis, Preise und eine Menge Arbeit

Gut gelaunt: Elke Burghardt mit Timothy Shriver, Chef der Special Olympics in Berlin und Neffe des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy.

Special Olympics World Games

Elke Burghardt arbeitete ehrenamtlich bei den Special Olympics in Berlin. Dirk Nowitzki traf sie zwar nicht, war aber schwer beeindruckt vom olypmischen Geist.

Wolfratshausen/Berlin – „Unbeatable together“ (zusammen unschlagbar) war das Motto der Special Olympics World Games in Berlin. An neun Tagen trafen sich dort 6500 Athleten mit körperlicher oder geistiger Einschränkung aus 176 Nationen. 18 000 Freiwillige sorgten mit ihrer Arbeit für einen reibungslosen Ablauf der Spiele. Eine von ihnen war Elke Burghardt von der Inselhaus- Kinder und Jugendhilfe.

Vor fast einem Jahr hatte sich die 57-Jährige für dieses Ehrenamt beworben. „Ursprünglich wollte ich als Ansprechpartner für die italienische Delegation im Sportbereich Reiten arbeiten“, erzählt Burghardt. Dann hieß es, sie werde als VIP-Betreuerin eingesetzt. „Als in unserer Gruppe statt 40 nur 20 Volunteers aufgetaucht sind, hieß es umdisponieren.“ Sie lacht. „Im ersten Augenblick war ich todtraurig – ich wollte unbedingt Dirk Nowitzki kennenlernen.“

Stattdessen war die 57-Jährige für die inklusive Musikgruppe „No Shades & Pastor Braune Haus“ des Showakts zuständig. „Man bekommt einen minutengenauen Plan, wo man mit der Gruppe auftauchen muss.“ Keine leichte Aufgabe, alle zusammenzuhalten. „Es hat immer einer Hunger, Durst oder will woanders hin.“ Und man muss wissen, wo die Umkleiden sind, wo die Toiletten und wo Auf- und Ausgänge. „Ich habe mich erst einmal drei Tage lang mit einem Plan in der Hand durch die weitverzweigten Katakomben gearbeitet“, berichtet sie. „Einmal falsch abgebogen – und schon findet man nix mehr.“

Alles ging gut. Die Parade lief, Burghardts Gruppe sah zu. „Plötzlich stand unter meinen Schützlingen ein fremder Mann. Das geht ja gar nicht.“ Burghardt sprach ihn an – und erstarrte. Vor ihr stand Timothy Shriver, Chef der Spiele, höchstpersönlich. Seiner Familie, genauer seiner Mutter Eunice Kennedy-Shriver, einer Schwester des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, sind die Spiele zu verdanken. Sie hatte 1968 die Special-Olympics-Bewegung ins Leben gerufen. Hintergrund war die schwere Behinderung ihrer Schwester Rosemary, die sich von einer missglückten Operation nie wieder erholt hatte.

Beeindruckt vom olympischen Geist – Besonders bei den gemischten Mannschaften

Nach der Eröffnungsfeier wurde Burghardt beim „Horse Management“ eingesetzt. Die Athleten konnten ihre eigenen Pferde nicht mitbringen, die Tiere wurde gestellt. „Und zwar für alle. Auch für das deutsche Team, um so die Chancengleichheit zu wahren.“ Ihre Aufgabe war es nun, sich um ein bestimmtes Pferd zu kümmern, es zu putzen und zu satteln, zu schauen, dass es ihm gut geht, es zum jeweiligen Reiter zu bringen und nach der Prüfung wieder abzuholen.

Es waren anstrengende Tage, die sie „aber nicht missen“ möchte. Beeindruckt hat Burghardt der Umgang der Sportler untereinander. „Die große Freude, wie alles geteilt wird – und wenn einer besser war, wurde er vom Unterlegenen genauso ehrlich umarmt und ihm gratuliert.“ Jeder habe sich gefreut, dabei zu sein und das Beste gegeben zu haben. Sie bringt ein Beispiel aus dem Ballsport mit gemischten Mannschaften, die aus Behinderten und nicht Behinderten bestand. „Die Spieler ohne Einschränkung haben keinen Wert darauf gelegt, selbst so viel wie mögliche Punkte zu machen, sondern ihre Kollegen mit Einschränkung mit ins Spiel gebracht und gefördert.“

Ebenso beeindruckt war Burghardt von der Aktion „Healthy Athletes“. Sie gilt als größtes Gesundheitsprogramm, das sich auf Menschen mit geistiger Einschränkung spezialisiert hat. „Gerade geistig Behinderte spüren oft nicht, ob ihnen die Schuhe wirklich passen oder zu klein sind. Also wurden die Füße vermessen und wenn nötig, passende Schuhe besorgt.“ Weitere Bereiche waren das Gehör, Augen und die Zahn- und Mundgesundheit. „Gerade die Sportler aus den ärmeren Ländern haben dieses Angebot angenommen“, so Burghardts Beobachtung. Sprachbarrieren gab es so gut wie keine. Geredet wurde mit Händen und Füßen. „Aber die größte gemeinsame Sprache war das Lachen und die Herzlichkeit.“

