Ehrenamtliche unermüdlich im Einsatz für die Ukraine

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Hilfe für die Ukraine: (v. li.) Dimytro Dyshliuk, Maria Reitinger, Josef Reitinger, Jörn Bertlef und Jürgen Zenner mit zwei der drei gekauften Ambulanzwagen. © sh

Die Osteuropahilfe hat drei gebrauchte Krankenwagen gekauft und bringt sie in die Ukraine. Dort sollen sie im Kriegsgebiet zum Einsatz kommen.

Bad Tölz- Wolfratshausen – Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine versucht die Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München zu helfen, wo sie nur kann. Seit über einem Jahr organisiert der Verein Hilfstransporte und sammelt Spenden, um der Zivilbevölkerung helfen zu können.

„Wir bekommen immer wieder Listen mit dem, was am notwendigsten gebraucht wird“, sagt die Vorsitzende Maria Reitinger aus Schäftlarn. Jörn Bertleff, Inhaber der Geretsrieder Firma MTS, hat dem Verein auf seinem Gelände Container zum Sammeln der gespendeten Sachen zur Verfügung gestellt. „Eine enorme Hilfe“, zeigt sich Reitinger dankbar.

Um die ärztliche Versorgung in der Ukraine aufrecht erhalten zu können, werden Medikamente und medizinische Gerätschaften dringend gebraucht. Reitinger, die auch persönliche Beziehungen zu den Menschen in Pidkamin in der Nähe von Brody unterhält, ist es nun gemeinsam mit ihrem Team gelungen, drei gebrauchte Rettungswagen zu kaufen.

„Ich schaue laufend Kleinanzeigen durch, ob ich etwas finde“, berichtet sie. Preisvergleiche, Anrufe, Anschreiben – oft genug brennt die halbe Nacht in ihrem Wohnzimmer in Neufahrn das Licht. Bei einem Gebrauchtwagenhändler in Offenburg, etwa 20 Kilometer südöstlich von Straßburg, wurde Reitinger fündig: Er bot Rettungs- und Krankentransportwagen aus Frankreich an. „Der Preis lag jeweils zwischen 8500 und 11 900 Euro“, so die Vereinsvorsitzende. Schnell wurden sich beide Parteien handelseinig, und die Schäftlarnerin fuhr gegen fünf Uhr früh mit Ehemann Josef Reitinger, Jürgen Zenner, Jörn Bertleff und Dimytro Dyshliuk in die nicht ganz 400 Kilometer entfernte Stadt, um den Citroen Jumper sowie die beiden Renault-Transporter abzuholen. Zwar seien in den Autos außer Liege und Transportstuhl keine Geräte vorhanden, aber Reitinger hofft, diese im Laufe der Zeit ebenfalls besorgen zu können.

Mittlerweile sind die Autos bereits auf dem Weg in die Ukraine, vollgepackt mit Hilfsgütern von nicht mehr gebrauchter Feuerwehr-Einsatzkleidung bis zu Verbandsmaterial. „Und wir haben etwa noch 500 Feldbetten in Aussicht.“ In der Ukraine wartet Andrij Gromjak, ebenfalls ein langjähriger Bekannter Reitingers, auf den Transport. Er wird die Autos weiter zur Front bringen.

Die Osteuropahilfe will ihre Arbeit auch weiterhin fortführen. „Das sind wir den Menschen dort einfach schuldig“, sagt die Vereinsvorsitzende. „Allerdings: Am schönsten wäre es, wenn wir damit aufhören könnten, weil der Krieg endlich vorbei ist.“

sh

Info: Spendenkonto Osteuropahilfe e.V: Kennwort: Ukrainehilfe; IBAN: DE97 7005 4306 0055 0035 60; BIC: BYLADEM1WOR – Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen.

