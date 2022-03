Ehrenamtspreis 2022: Engagierte Wolfratshauser gesucht

Von: Dominik Stallein

Ausgezeichnetes Engagement: Im vergangenen Jahr wurden einige Wolfratshauser geehrt. © Archiv

In Wolfratshausen sind viele Menschen ehrenamtlich aktiv. Die Stadt möchte die besonders Engagierten mit einem Preis auszeichnen - und sucht jetzt Nominierte.

Wolfratshausen – Wie groß das Engagement vieler Wolfratshauser ist, zeigt sich in fast jeder Krise – so wie jetzt, wo in Europa ein Krieg tobt und die Hilfsbereitschaft in der Stadt riesig ist, die Ukrainer zu unterstützen. Ehrenamtliche Arbeit ist aber nicht nur in Ausnahmesituationen etwas, was die Kommune auszeichnet: In Kultur, Jugendarbeit, Umweltschutz, Bildung oder Sport wäre die Stadt Wolfratshausen ohne freiwillige Helfer deutlich schlechter aufgestellt.

Die Kommune weiß das – und verleiht seit einigen Jahren eine Auszeichnung an besonders aktive Wolfratshauser. „Die Stadt bedankt sich mit dem Ehrenamtspreis bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich engagieren“, schreibt Rathauschef Klaus Heilinglechner in einer Pressemitteilung. „Mit ihrer Arbeit und ihrem Einsatz tragen sie maßgeblich dazu bei, dass in Wolfratshausen ein lebens- und liebenswertes Miteinander besteht.“

Sport, Umwelt, Kultur: Wolfratshauser Ehrenamtspreis wird in mehreren Kategorien verliehen

Für die Verleihung der Auszeichnung im Jahr 2022 bittet die Stadt, Vorschläge für potenzielle Preisträger einzureichen. Neben Vereinen, Verbänden und Organisationen können alle Wolfratshauserinnen und Wolfratshauser langjährig engagierte Personen vorschlagen, die einen Preis verdienen. Der Preis wird in folgenden Kategorien verliehen: Soziales/Gesundheit, Sport, Umwelt, Kultur und Bildung, Rettungswesen und Jugend. Vorschläge können bis zum 21. April eingereicht werden. Detailliertere Infos zu den Kriterien und das Antragsformular finden sich im Internet unter www.wolfratshausen.de/ehrenamtspreis.

