Eigentümer denkt um: Golfbetrieb am Bergkramerhof geht weiter

Von: Peter Borchers

Teilen

Neuer Pächter, neues Glück? Weiterhin Golf spielen wird man am Bergkramerhof. Helmut Danhuber hat für seinen Teil der Anlage einen Betreiber gefunden. Nach dem Auslaufen des Pachtvertrags mit Dr. Josef Hingerl wollte der Grundeigentümer das Gelände ursprünglich wieder landwirtschaftlich nutzen. © Hans Lippert

Der Pachtvertrag mit Golfplatz-Betreiber Dr. Josef Hingerl auf dem Bergkramerhof oberhalb von Wolfratshausen läuft Ende des Jahres aus. Grundeigentümer Helmut Danhuber wollte die Fläche danach ursprünglich wieder landwirtschaftlich nutzen. Nun kommt es anders.

Wolfratshausen – Auf dem Bergkramerhof werden offensichtlich auch künftig kleine weiße Bälle in runde Löcher fallen. Helmut Danhuber hat sich, das teilte der Eigentümer unserer Zeitung in einem Brief mit, „dazu entschlossen, mit der Golfclub Bergkramerhof GmbH und Co. KG, Familie Dorothee und Olaf Gühring, einen Vertrag über die sich in meinem Besitz befindenden Grundstücke abzuschließen“.

Noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres betreibt die Golfanlage Bergkramerhof GmbH – Geschäftsführer ist Dr. Josef Hingerl – den 18-Loch-Platz, der jeweils zur Hälfte auf Grundstücken Danhubers sowie der Meilenberger Brüder Markus Fagner und Peter Götz-Fagner liegt. An Silvester läuft der Pachtvertrag aus. Danhuber wollte ihn für seinen Besitz nicht mehr verlängern (wir berichteten). Inoffizieller Hintergrund: Dem mittlerweile 95-Jährigen missfiel der Konfrontationskurs Hingerls gegen Politik und Behörden während der Pandemie. Zweimal hatte der streitbare Jurist den Platz während des harten Lockdowns geöffnet – und damit bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der öffentlichkeitsscheue Danhuber soll sich darüber sehr geärgert haben. Warum er den Pachtvertrag nicht verlängerte, begründete er offiziell jedoch damit, die Flächen wieder landwirtschaftlich nutzen zu wollen.

Danhuber präferierte zunächst Landwirtschaft

Dies betont er ausdrücklich in der uns vorliegenden Stellungnahme: Laufend bekomme er Anfragen von Behörden und Kommunen, den Mitgliedern des Golfclubs, der Presse sowie von potenziellen Interessenten, wie es oberhalb des Bergwalds weitergehe, schreibt Danhuber. „Zur Klarstellung möchte ich mitteilen, dass mein Hauptinteresse die Rückführung des Bergkramerhofs zum landwirtschaftlichen Betrieb wäre.“ Allerdings wünsche die Regierung von Oberbayern „aus Gründen des Tourismus im Süden von München“ eine Fortsetzung des Golfbetriebs, ebenso wie die Stadt Wolfratshausen. Letztere habe diese Bitte in einer Besprechung vor einer Woche nochmals geäußert. Außerdem präferiere seine Familie, in der niemand hauptberuflich als Landwirt arbeite, den Fortbestand des Platzes. All dies sowie das große Interesse der vielen Golfer hätten ihn nun umdenken lassen, so Danhuber. „Das Hauptargument zur Fortführung des Golfplatzes Bergkramerhof“, schließt der 95-Jährige, „war jedoch die Erweiterung des ökologischen Konzepts“, das ein Pachtinteressent vorgelegt habe und von den Behörden vorgeschrieben sei.

Nachbar und Landwirt Markus Fagner weiß noch nichts von der neuen Entwicklung, als wir ihn anrufen. Dementsprechend vorsichtig ist er in seiner Wortwahl und wiederholt das, was er bereits vor einem Jahr gesagt hat: „Die landwirtschaftlichen Erträge fallen, die Kosten steigen. Also liegt es in unserem Interesse, dass der Golfbetrieb weitergeht. Die Pachteinnahmen sind wichtig, um Gut Meilenberg aufrechtzuerhalten.“ Ansonsten stünden viele Fragezeichen im Raum: Will Danhuber den Platz auf seinem Besitz auf 18 Löcher erweitern? Oder will der neue Pächter nur eine Neun-Loch-Anlage betreiben? Wäre eine verkleinerte Anlage überhaupt wirtschaftlich? „Sie sehen, ich weiß sehr viel nicht“, sagt der 61-Jährige. Er geht aber davon aus, dass man ihn noch informieren werde. „Denn wenn ich nicht involviert werde, wird es sehr spannend.“

Der aktuelle Pächter sieht dem Ende seiner Tätigkeit betont gelassen entgegen. Er wisse nur das, was schon in der Presse zu lesen war, sagt Josef Hingerl auf Anfrage. Als Verlierer sieht sich der Rechtsanwalt nicht: „Ich habe schon lange erklärt, dass ich mich vom Bergkramerhof zurückziehe. Der pestizidfreie Golfplatz hat mir nur Verluste beschert.“ Er habe 2014 mit der Eröffnung der deutschlandweit ersten Anlage dieser Art zeigen wollen, „dass es ohne Pestizide geht, und die Umwelt und die Golfspieler geschützt werden“. 150 Mitglieder seien deshalb jedoch abgewandert. Weder die Golfer, noch die Öffentlichkeit, noch die Politik hätten sein Projekt aktiv unterstützt. Hingerl ist deshalb „froh, dass ich das Engagement beende. Meine Mission ist erfüllt. Es war für mich eine interessante, erfolgreiche Tätigkeit und erfüllte Zeit.“

Der aktuelle Pächter gibt sich betont gelassen



Anfang des Jahres hatte das noch völlig anders geklungen. In einem Newsletter an die rund 400 Clubmitglieder hatte der Jurist geschrieben, dass er sich eine Fortführung des Golfbetriebs unter seiner Regie sehr wohl vorstellen könne. Hingerl sprach unter anderem von einer Option für die zweiten neun Löcher auf dem Gelände der Familie Fagner über einen Zeitraum von 30 Jahren. Zudem will er einen weiteren Pachtvertrag mit einem einheimischen Bauern besitzen, der auf den ersten neun Löchern drei Bahnen blockiert. Letztlich behauptete der Jurist damals, dass es oberhalb von Wolfratshausen ohne ihn keinen Golfbetrieb geben werde.

Von dem damals Geschriebenen will Hingerl nun nichts mehr wissen. Da der neue Pächter das ökologische Konzept weiterfolgen will, sieht er sich in seinem Engagement bestätigt: „Mitglieder und Golfer der Region lieben den Bergkramerhof. Ich begrüße, dass mein Werk fortgeführt wird.“

peb